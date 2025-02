99 Punkte â€“ Indians gewinnen letztes Hauptrundenspiel

Mit einem 4:3 nach Penaltyschießen beenden die Memminger Indians die Hauptrunde in der Oberliga-Süd. Damit stehen starke 99 Punkte für den ECDC zu Buche, was den vierten Tabellenplatz einbringt. Ab kommender Woche steigt nun das Indianer-Duell in den Playoffs. Die Hannover Indians müssen in maximal fünf Spielen besiegt werden, um ins Viertelfinale einzuziehen (Tickets ab Samstag).

Die Indians gingen mit vollen vier Reihen, darunter auch Rückkehrer Eddy Homjakovs, in die Partie gegen den EC Peiting. Die Gäste benötigten Punkte, um ihrerseits die Qualifikation für die Pre-Playoffs zu sichern, dementsprechend motiviert gingen sie zu Werke. Auch wenn die Memminger tonangebend waren, fielen die ersten Tore auf Seiten des ECP. Mit einem der ersten Abschlüsse gelang ihnen die Führung, wenig später folgte das 0:2. Erst gegen Ende des Drittels fanden die Hausherren dann ebenfalls einen Weg den Puck ins Tor zu befördern, Tobi Meier markierte den Anschluss.

Im zweiten Abschnitt ein ähnliches Bild, wie zu Beginn. Memmingen mit Überlegenheit, Peiting machte die Tore. Felix Linden traf nach vier Minuten zum 1:3, dieses Mal dauerte es aber nicht lange, ehe die Maustädter antworten konnten. Erneut war es der starke Tobi Meier, der die Indianer zurück in die Partie brachte. Ein Wehrmutstropfen war dann noch eine Spieldauerstrafe gegen Angreifer Jayden Schubert, der nach einer Auseinandersetzung zum Duschen geschickt wurde und somit im ersten Playoff-Spiel fehlen wird.

Im letzten Drittel drückten die Indians auf den Ausgleich. Mehrere gute Möglichkeiten wurden dabei aber nicht genutzt. Mehrmals verzogen die Rot-Weißen in guter Position vor dem Tor, erst kurz vor Schluss konnten sie sich belohnen. 12 Sekunden vor dem Ende, Basti Flott-Kucis war hier bereits seit längerer Zeit für einen sechsten Feldspieler auf dem Eis, schaffte es Linus Svedlund den Puck zum Ausgleich einzuschießen. Somit ging die letzte Partie der Hauptrunde in die Verlängerung.

Auch in der Overtime konnte kein Sieger ermittelt werden, die rund 1700 Zuschauer bekamen einen zweiten Zuschlag in Form eines Penaltyschießens serviert. Im Shootout konnte dann auch nur ein Schütze verwandeln: Es war, wie konnte es auch anders sein, der nun dreifache Torschütze Tobias Meier. Der Angreifer, der auch zum Spieler des Tages gewählt wurde, krönte damit seine bestechende Form der letzten Wochen.

Für die Indians geht es nun in die intensive Playoff-Vorbereitung. Am Sonntag, 02.03. startet die Serie gegen die Hannover Indians mit einem Heimspiel in der ALPHA COOLING-Arena. Karten sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich, die Indians rechnen mit einem nahezu vollen Haus. Spiel 3 in Memmingen findet am Freitag, 07.03. statt, auch hier gibt es bereits Karten zu erwerben.

ECDC Memmingen – EC Peiting 4:3 n.P. (1:2/1:1/1:0/0:0/1:0)

Tore: 0:1 (1.) Heger (Holzmann), 0:2 (4.) Hanke (Heger, Holzmann), 1:2 (19.) Meier (Kurz, Peleikis), 1:3 (25.) Linden (Czogallik, Hlozek), 2:3 (28.) Meier (Olmstead, Spurgeon), 3:3 (60.) Svedlund (Homjakovs, Meisinger, 6-5), GWG Meier

Strafminuten: Memmingen 7 + Spd (Schubert) – Peiting 6 + 10 (Gohlke)

Zuschauer: 1709

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV