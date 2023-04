97BeStrong – Mike richtet erste Worte an die Öffentlichkeit

Rosenheim. (PM Starbulls) Seit dem Unfall beim Spiel gegen den SC Riessersee am 03.02.2023 gab es bisher keine persönlichen Worte von Mike Glemser. Durch...

Rosenheim. (PM Starbulls) Seit dem Unfall beim Spiel gegen den SC Riessersee am 03.02.2023 gab es bisher keine persönlichen Worte von Mike Glemser.

Durch seinen Gesundheitlichen Fortschritt ist Mike nun dazu in der Lage und wendet sich das erste Mal mit eigenen Worten an die Öffentlichkeit, er erzählt von seinem aktuellen Gesundheitszustand und bedankt sich für die große Anteilnahme.

Murnau- 13.04.2023 „Danke an alle“

„Ich möchte mich heute persönlich an euch wenden und DANKE sagen! Eure zahlreichen Genesungswünsche haben einiges dazu beigetragen, dass ich euch endlich über Fortschritte informieren kann. Ich bin weg von der Beatmungsstation auf die Reha-Station verlegt worden, da ich nun endlich selbstständig atmen und dadurch jetzt auch wieder sprechen kann. Bisher kann ich leider nur meinen Bizeps ansteuern, jedoch ist die Bewegung meiner Arme nun kontrollierter möglich. Ich arbeite täglich an meiner Rehabilitation und gebe nicht auf für weitere Fortschritte zu kämpfen.

Ich möchte mich von ganzem Herzen bei allen Fans, meinem Team und Verein, ganz Eishockey Deutschland und allen anderen für die große Anteilnahme, den ganzen Genesungswünschen, Spenden und Aktionen bedanken. Ihr gebt mir Kraft weiterzukämpfen. Vielen vielen Dank„ so Mike Glemser

Krankenhaus Alltag

Mike kämpft sich tagtäglich durch den für Ihn anstrengenden neuen Alltag. Der Tag beginnt für ihn meist gegen 7 Uhr, nach dem Frühstück stehen von morgens bis nachmittags viele Therapien an. Über Ergo-& Physiotherapie, sowie Elektrotherapie und vielen weiteren ist sein Tag meist voll ausgelastet. Nach wochenlangem liegen konnte sich sein Kreislauf mit der Zeit stabilisieren und es ist Ihm nun möglich einige Stunden am Tag in einem elektrischen Rollstuhl zu sitzen, um seinen Therapien in den Therapie Räumen nachzugehen.

Playoff time auch im Krankenhaus

Mike verfolgt jedes Spiel der Starbulls Rosenheim aus seinem Krankenbett und drückt seiner Mannschaft die Daumen für die Meisterschaft.

Spendenkampagne läuft weiter

Das Spendenkonto auf gofundme.de bleibt weiterhin bestehen auch wenn das Ziel von 500.000 Euro bereits erreicht und nicht weiter angehoben wurde. Dennoch wird dazu aufgerufen die Kampagne #97BeStrong weiter zu unterstützen. Jeder Euro der eingeht schafft neue Möglichkeiten, Chancen und nimmt Mike und seiner Familie eine zusätzliche Last von den Schultern.

https://www.gofundme.com/f/97bestrong-spendenaktion-fur-mike-glemser

Zur Spendenkampagne: www.starbulls.de/bestrong

Außerdem kann jeder Interessierte sich über die weiteren Schritte und die Verwendung der Spenden von Mike auf folgendem Link informieren: www.instagram.com/97bestrong

Für eine maximale Reichweite und eine breite Unterstützungs-Community dient zusätzlich der Hashtag #97BeStrong für jegliche Art an Unterstützungsbekundungen.

