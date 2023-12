9:3 Heimerfolg gegen ERV Schweinfurt: Gladiators siegen Ã¼berlegen

Artikel anhören Erding. (PM TSV) Einen souveränen 9:3 Heimerfolg feierten die Erding Gladiators vor knapp 1.000 Zuschauer gegen den ERV Schweinfurt. Dabei musste Teamchef...

Erding. (PM TSV) Einen souveränen 9:3 Heimerfolg feierten die Erding Gladiators vor knapp 1.000 Zuschauer gegen den ERV Schweinfurt.

Dabei musste Teamchef Felix Schütz auf Dimitri Pätzold, Bastian Cramer, Cheyne Matheson, Max Forster, Elias Maier sowie Florian Zimmermann verzichten. Wieder mit von der Partie war dagegen Daniel Krzizok. Auch die Gäste aus Franken hatten mit 15 Spieler nur einen kleinen Kader zur Verfügung.

Im ersten Drittel übernahm Erding von der ersten Minute an das Zepter. Dennoch dauerte es bis zur 14 Minute als Michael Franz in Überzahl zum 1:0 traf. Auch in der Folge bestimmten die Gladiators das Spiel, wenngleich die Gäste den TSV Torwart Patrick Mayer zu der ein oder anderen Glanztat zwangen. Rund zwei Minuten vor der ersten Drittelpause erhöhte Daniel Krzizok auf 2:0. In seiner typischen Manier stand er goldrichtig und lupfte den Puck über den ERV-Keeper Benedict Roßberg ins Tor. Bei Spielzeit 19:52 durfte der Grün-Weiße Anhang ein weiteres Mal jubeln. Kapitän Philipp Michl erhöhte abermals in Überzahl auf 3:0.

Die zweiten 20 Minuten begannen wie die ersten endeten. Erding ließ Puck und Gegner laufen, konnte aber seine Überlegenheit nicht in Tore ummünzen. Dies gelang erst, als Petr Pohl in Unterzahl ein Solo zum 4:0 abschloss. Anschließend musste Teamchef Schütz einen Bruch im Spiel seiner Mannschaft verzeichnen. Für rund 10 Minuten agierte der TSV weniger zielstrebig. Dies bestraften die nie aufsteckenden Gäste mit zwei Tore. Dylan Hood sowie Sean Fischer verkürzten auf 4:2.

Wer Herr im Haus ist bewies der Tabellenführer im letzten Drittel. 41 Sekunden waren gespielt, da erzielte Tomas Plihal mit einem Mann mehr den fünften Treffer. Fortan schnürte Erding die Mighty Dogs in ihrem eigenen Drittel ein. Folgerichtig schraubte Michael Franz mit seinem zweiten Treffer das Ergebnis auf 6:2. Ebenfalls sein zweites Tor an diesem Abend gelang Petr Pohl. Mit dem 7:2 belohnte er die Gladiators für ihr bärenstarkes Überzahlspiel mit dem vierten Treffer bei 5:4. Nun zeigte sich, dass die Gäste arg dezimiert die Reise nach Erding antreten musste. Die Kräfte ließen mehr und mehr nach. Dies nutzte Erik Modlmayr mit einem fulminanten Weitschuss zum 8:2. Fünf Minuten vor dem Ende gelang Tomas Cermak zwar der 8:3 Anschlusstreffer, doch Leon Abstreiter schloss eine schöne Einzelleistung zum 9:3 Endstand ab.

Am 29.12.2023 reisen die Erding Gladiators zum Tabellenletzten EC Pfaffenhofen. Das erste Spiel des Jahres 2024 steigt am Freitag, 05.01. ab 20 Uhr zu Hause gegen die Devils aus Ulm/Neu-Ulm.