900 Zuschauer feiern 8:2 gegen â€žBruckâ€œ â€“ ERC startet als Primus in die Playoffs

Sonthofen. (PM ERC) Eishockey-Landesligist ERC Sonthofen besiegt nach überaus intensiven und packenden 60 Minuten den ERC Lechbruck absolut verdient mit 8:2 (2:1, 3:1, 3:0).

Damit haben sich die Schwarz-Gelben vor dem Start in die Playoffs am 16. Februar eine optimale Ausgangsposition geschaffen: Die Mannschaft von Coach Helmut Wahl und Spielertrainer Vladimir Kames startet von Platz eins aus in die Entscheidungsspiele und belohnt sich für eine überragende Hauptrunde mit 23 Siegen in 26 Matches.

Intensität, harte Zweikämpfe und jede Menge Torraumszenen: Das, was beide Teams den 900 Zuschauern am Freitagabend im Eisstadion an der Hindelanger Straße präsentierten, hatte Playoff-Charakter. Die Schwarz-Gelben starteten druckvoll in den ersten Spielabschnitt und hatten bereits nach nicht einmal einer Minute eine gute Einschussgelegenheit durch Ondrej Havlicek. Kurz darauf bekam die Truppe in Überzahl die Chance auf die Führung: Der Puck lief im Powerplay sehenswert, eine zwingende Chance erspielten sich die Sonthofer indes nicht.

Und Lechbruck? Nach sechs Minuten setzten sich die Gäste vor dem Tor von Keeper Calvin Stadelmann fest und hatten mit einem Lattenschuss die große Chance auf die Führung. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch zwischen dem Tabellenführer und dem Rangsechsten, der von Beginn an zeigte, dass er gewillt war, etwas Zählbares aus dem Oberallgäu mitzunehmen.

In der 9. Minute war es dann der ERC, der sich vor dem Lechbrucker Tor festsetzte. Und das sollte sich nach einem feinen Solo von Vladimir Kames auszahlen: Mit all seiner Routine und Klasse löste sich der Spielertrainer in der Rundung von seinem Gegenspieler, zog mit der Scheibe hinters Tor und fand mit Ondrej Havlicek seinen kongenialen Partner, der zum 1:0 einnetzte. Nur wenige Sekunden später hätte Dan Przybyla mit einem Alleingang auf 2:0 erhöhen können, der wieselflinke Stürmer aber scheiterte an Gästekeeper Christoph Lohr. Genau wie Jonas Gotzler und Philipp Zeiske, die ebenfalls beste Torgelegenheiten liegen ließen. Und das sollte sich in der 13. Minute rächen: Cameron Roberts markierte den Ausgleich für bissige Lechbrucker.

Immer wieder angetrieben von Ondrej Havlicek setzte der ERC seinen Sturmlauf aufs Tor der „Flößer“ fort. Filip Krzak mit einem Distanzschuss, Matyas Stransky und Ondrej Havlicek verpassten mit ihren Schüssen die erneute Führung für die Hausherren. Die gelang dann in der 17. Minute Chad Frost: Mit einem sehenswerten Schuss unter die Latte vollendete der US-Amerikaner einen Konter auf Vorlage von Jonas Gotzler und Dustin Ottenbreit zum 2:1. Und keine Zeigerumdrehung hatten die Fans den nächsten Torschrei auf den Lippen, als Matyas Stransky nur den Pfosten traf.

Den Mittelabschnitt eröffneten die Hausherren in Unterzahl, weil Torschütze Chad Frost auf der Strafbank schmorte. Dorthin wanderte in der 22. Minute Lechbrucks Kevin Loppatto. Der ERC kam im folgenden Überzahlspiel zu zahlreichen guten Chancen, nur das erlösende 3:1 wollte nicht fallen – entweder stand der Pfosten oder Lechbrucks Keeper Lohr im Weg. Die Partie wurde fortan ruppiger, was sich an zahlreichen harten Zweikämpfen zeigte. Besonders sehenswert war der Bodycheck von Dan Przybyla, der den deutlich schwereren Matthias Schuster fair zu Boden streckte. Als Ondrej Havlicek wegen eines „versuchten Stockstichs“ für zwei plus zwei Minuten in die Kühlbox musste, kochte Sonthofens Fanseele. Dan Przybyla nutzte in der 33. Minute die Stimmung für einen Sololauf und vollendete ihn mit dem 3:1 in Unterzahl. Sonthofen stemmte sich im zweiten Überzahlspiel gegen Lechbrucks Angriffsbemühungen, in der 35. Minute aber war auch der überragende Calvin Stadelmann gegen den platzierten Schuss von Richard Schratt machtlos – „Bruck“ verkürzte auf 2:3!

In der 35. Minute wurde es noch wilder: Nach einem Check gegen den Kopf von Ondrej Havlicek und einer minutenlangen Diskussion waren auf einmal drei Lechbrucker in der Kühlbox und Sonthofens Topscorer Havlicek wegen übertriebener Härte. Das folgende 5:3-Überzahlspiel vollendete Filip Krzak in der 36. Minute eiskalt zum 4:2 (Assists: Nicolas Neuber, Jonas Gotzler). Doch das sollte nicht der letzte Akt in diesem aufreibenden zweiten Drittel bleiben: Niemand Geringeres als Ondrej Havlicek markierte neun Sekunden vor der Pausensirene mit einem überragenden Rückhandschuss in den Winkel das 5:2 (Assists: Alexander Henkel, Vladimir Kames).

Auch wenn der ERC mit einem klaren Vorsprung ins dritte Drittel einstieg, die Gäste suchten unermüdlich den Weg zum Kasten von Calvin Stadelmann. In der 47. Minute erzielte Jonas Gotzler aus dem Nichts mit einem satten Handgelenksschuss das 6:2 – die endgültige Entscheidung. Wenig später hatten die Gastgeber in einem weiteren Powerplay die Chance auf das 7:2. In Überzahl wollte der Treffer nicht gelingen, wenig später aber dann doch: In der 51. Minute zog Havlicek nach vorherigem Pass von Vladimir Kames mit Tempo zum Lechbrucker Tor und bediente mit einem genialen Rückhandpass Matyas Stransky, der den verdutzten Keeper Lohr mit einem trockenen Schuss überrumpelte. Den Schlusspunkt setzte Vladimir Kames, der nach einer sehenswerten Kombination über Alexander Henkel und Ondrej Havlicek zum viel umjubelten 8:2 traf.

Mit dem am Ende deutlichen Heimerfolg sicherten sich die Sonthofer den 23. Sieg im 26. Hauptrundenmatch und die Tabellenführung der Gruppe sowie das Heimrecht in den Playoffs. Weiter geht es für die Oberallgäuer am Sonntag, 16. Februar, um 18 Uhr mit einem Heimspiel-Auftakt im Playoff-Achtelfinale gegen den EHC Bad Aibling, den Rangachten aus der Parallelgruppe B.

