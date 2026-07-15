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90 Jahre Eishockey in SchönheideSchönheider Wölfe

90 Jahre Eishockey in Schönheide; Teil 3: 1956–1965 Große Bühne, harte Realität: Schönheide in den Jahren des Umbruchs

15. Juli 20262 Mins read60
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Landesmeister Sachsen 1956 (Bildquelle: DVD „Schönheider Eishockey – Im Wandel der Zeit“)
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Schönheide. (PM Wölfe) Mitte der 1950er-Jahre erreichte das Schönheider Eishockey einen sportlichen Meilenstein: 1956 gelang der Aufstieg in die DDR-Oberliga.

Für einen kleinen Ort im Erzgebirge war das ein außergewöhnlicher Erfolg. Die Mannschaft der BSG Aufbau Schönheide hatte sich mit Einsatz, Talent und großem Willen auf eine Bühne gespielt, die weit über die Region hinaus Bedeutung hatte.

Dieser Aufstieg war nicht nur ein sportliches Ergebnis. Er war ein Signal. Schönheide zeigte, dass Eishockey auch außerhalb der großen Zentren wachsen konnte, wenn Menschen mit Leidenschaft dahinterstanden. Die Mannschaft knüpfte damit an den Sachsenmeistertitel von 1952 an und schrieb ein weiteres wichtiges Kapitel der Vereinsgeschichte.
Doch die Realität des Spielbetriebs blieb schwierig. Schönheide verfügte weiterhin über eine Natureisfläche. Training, Heimspiele und Planung waren stark vom Wetter abhängig. Während andere Standorte bessere Bedingungen entwickelten, musste in Schönheide vieles improvisiert werden. Hinzu kamen personelle Herausforderungen. In der Saison 1958/59 wurde die Mannschaft wegen Spielermangels vom Spielbetrieb zurückgezogen.

Erste Mannschaft nach der Oberliga 1962 (Bildquelle: DVD „Schönheider Eishockey – Im Wandel der Zeit“)

Dieser Rückzug war ein Einschnitt, aber kein Ende. Gerade die Jahre nach dem Oberliga-Abenteuer zeigen, was den Eishockeystandort Schönheide ausmacht: Rückschläge wurden nicht als Schlusspunkt verstanden. Der Sport blieb im Ort präsent, die Erinnerung an große Spiele lebte weiter, und die Verbindung zum Eis riss nicht ab.

Für die 1960er-Jahre sind öffentlich verfügbare Detailinformationen weniger dicht überliefert als für andere Phasen der Vereinsgeschichte. Umso wichtiger ist der Blick auf die Kontinuität. Eishockey in Schönheide bedeutete in dieser Zeit nicht immer große Schlagzeilen, aber es bedeutete Beharrlichkeit. Es bedeutete Menschen, die das Eis pflegten, Nachwuchs begeisterten, Schläger in die Hand nahmen und die Tradition weitertrugen.

Freibad Neuheide im Winter 1960 (Bildquelle: DVD „Schönheider Eishockey – Im Wandel der Zeit“)

In der Rückschau erscheint dieses Jahrzehnt deshalb als Übergangszeit. Die großen Erfolge der frühen 1950er-Jahre lagen hinter der Mannschaft, neue Strukturen mussten sich finden. Doch die Grundlage blieb: Schönheide hatte bewiesen, dass es Eishockey leben konnte. Die kommenden Jahrzehnte sollten zeigen, dass diese Begeisterung stärker war als jede Unterbrechung.
Ausblick: Der vierte Teil unserer Serie widmet sich den 1960er- und frühen 1970er-Jahren – einer Zeit, in der Schönheide seine Eishockeyidentität vor allem durch Ausdauer und Gemeinschaft bewahrte.

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