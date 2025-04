8:1! Klare Angelegenheit fÃ¼r die Krefeld Pinguine im drittel Halbfinalspiel gegen Ravensburg

Krefeld. (RS) Die Krefeld Pinguine haben im dritten Halbfinalspiel der Best-of-Seven-Serie gegen die Ravensburg Towerstars ein wahres Offensivfeuerwerk abgebrannt und sich nach einem beeindruckenden 8:1-Heimsieg die Serienführung zurückgeholt.

Von Beginn an machten die Hausherren klar, dass sie die Kontrolle über diese Partie übernehmen wollten. Bereits in der zweiten Spielminute eröffnete Mike Fischer auf Vorlage von Erik Buschmann den Torreigen. Die Pinguine agierten aggressiv, laufstark und mit beeindruckender Präzision im Passspiel. Nur sieben Minuten später wurde Max Newton bei einem Alleingang nur regelwidrig gestoppt – den fälligen Penalty verwandelte der Topscorer der Hauptrunde eiskalt.

Ravensburg fand im ersten Drittel kaum Zugriff, und Krefeld nutzte nahezu jede Möglichkeit konsequent. In der 14. Minute landete ein scharfer Angriff über Alex Weiß und Jon Matsumoto bei David Cerny, der die Scheibe im Gewühl über die Linie drückte. Kurz vor der Pause legte Newton in Überzahl nach einem sehenswerten Doppelpass mit Marcel Müller nach – das 4:0 bedeutete gleichzeitig das Ende des Arbeitstages Ilja Sharipov, der durch den jungen Nico Pertuch ersetzt wurde.

Auch im Mittelabschnitt änderte sich das Bild nicht. Die Pinguine blieben dominant, kombinierten sicher und spielten mit großem Selbstvertrauen. Bereits in der 23. Minute erhöhte Lucas Lessio nach starkem Zusammenspiel mit Yushiroh Hirano auf 5:0 – eine frühe Vorentscheidung. Die Towerstars fanden kaum Mittel, um Krefeld unter Druck zu setzen. Karlsson verzog knapp, und als in der 28. Minute Adam Payerl ein Zeichen setzen wollte, blieb Maxi Söll im Duell kühl, während der Ravensburger wegen übertriebener Härte auf die Strafbank musste.

Erst gegen Ende des Drittels konnten die Gäste ihre Bemühungen mit einem Treffer belohnen. Ein Schuss des Ex-Krefelders Luca Hauf wurde von Felix Bick nur unzureichend pariert, woraufhin Phiipp Mass zum 5:1 abstaubte. Doch selbst dieser Treffer schien Krefeld nicht aus dem Konzept zu bringen. Sekunden vor der Pausensirene schickte Matsumoto die Scheibe hoch in Richtung Angriffsdrittel, wo Marcel Müller – aus stark abseitsverdächtiger Position – durchstartete und gegen Pertuch zum 6:1 verwandelte.

Im Schlussdrittel verwaltete Krefeld die Führung souverän. In der 55. Minute gerieten die Brüder Nick und Louis Latta in Auseinandersetzungen, zogen aber gegen Buschmann und Hirano den Kürzeren. Kurz darauf musste Cerny nach einem Foul gegen Fabian Dietz frühzeitig unter die Dusche.

Sportlich ging es ebenfalls weiter: Pertuch musste nach einer Verletzung das Eis verlassen, woraufhin Sharipov zurück ins Tor kam. Die Seidenstädter erzielten in der 49. Minute das 7:1 durch Cerny in Überzahl, ehe Müller in der 58. Minute den Schlusspunkt setzte.

Mit diesem überzeugenden Heimsieg holen sich die Krefeld Pinguine die 2:1-Führung in der Serie. Bereits am Sonntag geht es in Ravensburg weiter – und die Towerstars werden sich etwas einfallen lassen müssen, um dieser Dominanz etwas entgegenzusetzen.

Trainerstimmen zum Spiel

Endergebnis:

Krefeld Pinguine – Ravensburg Towerstars 8:1 (4:0, 2:1 2:0)

Stand Halbfinalfinalserie

Krefeld Pinguine – Ravensburg Towerstars 2:1

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bick (Schulte) – Raabe, Vandane; Adam, Riefers; Buschmann, Söll – Lessio, Newton, Hirano; Weiß, Matsumoto, Müller; Cerny, Kretschmann, Fischer; Kuhnekath, Hops, Schütz.

Trainer: Thomas Popiesch.

Ravensburg Towerstars: Sharipov (Pertuch) – Pfaffengut, Sezemsky; Mass, Jung; Ketterer, Eichinger; Müller – Czarnik, Karlsson, Santos; Dietz, Payerl, Nijenhuis; Latta L, Latta N, Mühlbauer; Gorgenländer, Hauf, Sarto.

Trainer: Bohuslav Subr.

Statistik:

Tore: 1:0 (01:53) Fischer (Söll/Buschmann), 2:0 (08:58) Newton PS, 3:0 (13:12) Cerny (Matsumoto/Weiß) PP5-4, 4:0 (18:48) Newton (Müller/Hirano) PP5-4, 5:0 (22:28) Hirano (Lessio/Newton), 5:1 (38:12) Mass (Hauf/Latta L.), 6:1 (39:54) Müller (Matsumoto), 7:1 (48:16) Cerny (Weiß/Matsumoto) PP5-4, 8:1 (57:01) Müller (Raabe/Kretschmann)

Strafminuten: Krefeld 27 + Spieldauer Cerny, Ravensburg 30 + Spieldauer Latta L

Schiedsrichter: Todam/Borger.

Zuschauer: 8.029

