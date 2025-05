7Czarnik – „Ravensburg ist eine Heimat fÃ¼r mich“ Robbie Czarnik geht ins siebte Jahr bei den Towerstars

Ravensburg. (PM Towerstars) Die oberschwäbischen Eishockeyfreunde dürften sich über diese Botschaft besonders freuen: Mit Robbie Czarnik hat der erfolgreichste Torjäger der vergangenen DEL2-Saison seinen Vertrag bei den Ravensburg Towerstars verlängert.

Der 35-jährige US-Amerikaner geht damit in seine insgesamt siebte Saison bei den Oberschwaben.

Robbie Czarnik, der zu Beginn seiner Profikarriere vom NHL-Club Los Angeles Kings gedraftet wurde, stand mit einer einjährigen Unterbrechung bereits sechs Jahre für die Towerstars erfolgreich auf dem Eis. Besonders herausragend war seine Leistung in der jetzt abgelaufenen Saison. Bereits zum Ende der Hauptrunde kürte ihn die DEL2 für seine herausragende Spielweise und die starken Scorerwerte zum „Stürmer des Jahres“.

In den anschließenden Playoffs knüpfte der läuferisch filigrane und mit einem hammerharten Schlagschuss ausgestattete Torjäger nahtlos an seine Rolle an. Den 64 Scorerpunkten aus seinen 47 Hauptrundenspielen ließ der 35-Jährige in den 19 Playoff-Duellen 14 Tore und 12 Assists folgen. Mit seinen 42 Toren und 48 Vorlagen war Robbie Czarnik in der DEL2-Gesamtbilanz mit 90 Scorerpunkten zweitbester Spieler – hinter Team- und Reihenkollege Mat Santos, der auf 91 Punkte kam.

Stimmen

„Ich freue mich wirklich sehr, dass wir es geschafft haben, dass Robbie auch in der kommenden Saison in Ravensburg spielt“, betont Marius Riedel, sportlicher Leiter der Ravensburg Towerstars, und konkretisiert: „Er hat in den letzten Jahren und gerade in der vergangenen Saison bewiesen, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Auf und neben dem Eis ist er jemand, der immer vorangeht und so ein absolutes Vorbild für jüngere Spieler darstellt. Die Auszeichnung zum Stürmer des Jahres der DEL2 in der letzten Saison hat er sich redlich verdient und natürlich hatte er auch einen maßgeblichen Anteil an unserem Erfolg.“

Towerstars-Headcoach Bo Subr sagt zur Vertragsverlängerung von Top-Stürmer Robbie Czarnik: „Robbie ist seit vielen Jahren eine wichtige Figur des Clubs und wir sind sehr froh, dass er bei uns bleibt. Er ist ein Leader in der Kabine und ein Spieler, der auf und neben dem Eis mit gutem Beispiel vorangeht. Seine großartigen offensiven Fähigkeiten in Kombination mit seinem Kampfgeist können in jedem Spiel den Unterschied ausmachen.“

„Ich freue mich riesig auf die nächste Saison, denn Ravensburg ist eine Heimat für mich“, kommentiert Robbie Czarnik selbst seine Vertragsverlängerung. „In meinem siebten Jahr für die Towerstars hoffe ich, dass wir darauf aufbauen können, was wir in der vergangenen Saison erreicht haben. Wir hatten eine eingeschworene Gruppe von Jungs, die hart füreinander arbeiten und ich bin sicher, dass wir diese Mentalität beibehalten können“, ergänzt der Stürmer.

