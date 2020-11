75 Jahre Eishockey in Bad Nauheim â€“ ein Buch fÃ¼r die Ewigkeit

Bad Nauheim. (PM EC BN) Im Jahr 2021 feiert Eishockey in Bad Nauheim sein 75jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass hat der EC Bad Nauheim...

Bad Nauheim. (PM EC BN) Im Jahr 2021 feiert Eishockey in Bad Nauheim sein 75jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass hat der EC Bad Nauheim ein Buch mit dem Titel „ROT-WEISSE LEIDENSCHAFT – Original Eishockey Geschichte(n) aus 75 Jahren“ produziert. Ein Buch für die Ewigkeit.

446 Seiten dick ist diese einmalige Lektüre, die sich ausschließlich mit dem Eishockey in Bad Nauheim beschäftigt. Die Autoren Markus Bachmann, Holger Hess, Thomas König und Michael Nickolaus haben wunderbare, tragische, komische und exklusive Stories geschrieben. Eines ist beim Lesen dieses epochalen Werkes sicher: Gänsehaut pur!

Monatelang haben die vier geschrieben, recherchiert, Interviews geführt, Statistiken überprüft und die unglaubliche Historie der Traditionsvereine VfL und EC Bad Nauheim zu Papier gebracht.

Von den Anfängen, als der amerikanische Colonel Paul Rutherford Knight die größte Kunsteisbahn Europas in nur 100 Tagen bauen ließ bis ins Jahr 2020, in dem die „Roten Teufel“ zum festen Bestandteil der DEL2 gehören, erfährt der Leser alles, was das Eishockey-Herz höher schlagen lässt.

Grandiose Bilder von Joachim Storch und Andreas Chuc sind in diesem Buch zu bewundern, zudem fand die Truppe um Layouter Marcel Simon zahlreiche Dokumente in den Archiven der Wetterauer Zeitung und von Jürgen Wegener.

Das Buch verdeutlicht nachdrücklich, dass die „Roten Teufel“ aus Bad Nauheim eine emotionale wie nationale Marke sind. Die wunderschöne Stadt im Herzen der Wetterau hat mit den Kufenflitzern seit 75 Jahren einen großartigen Botschafter.

Schon jetzt kann das Buch online über www.ec-fanshop.de bestellt werden, im Vorverkauf zum Vorzugspreis von nur 39,90 EUR. Die Vorverkaufsphase endet am 9. Dezember, dann kostet das Buch 46,90 EUR. Ab dem 10. Dezember ist das Werk gedruckt und vorrätig. Ein wichtiger Hinweis: Die Auflage ist limitiert, lediglich 1000 Exemplare gehen in den Verkauf. Das ideale Weihnachtsgeschenk!