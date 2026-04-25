7:3! Berliner Machtdemonstration in Mannheim! “Das sah sehr böse aus”: Adler bangen um Gawanke und Schütz

Bonn. (PM MagentaSport) Der Meister startet mit einer Machtdemonstration in die Finalserie der PENNY DEL Playoffs!

Die Eisbären Berlin siegen beim Erzrivalen Adler Mannheim mit 7:3. “Es ist ein sehr wichtiger Auswärtssieg, aber nur ein Spiel. Weitermachen! Wir haben hart gespielt, müssen unser Level aber noch weiter nach oben schrauben in den kommenden Partien”, fasst es Berlins Coach Serge Aubin zusammen.

Bereits vor der Partie warnt Mannheims Stürmer Justin Schütz vor den Berlinern: “Es wird eine harte, lange Serie – aber wir haben gute Chancen. Am Ende ist Berlin der Favorit, sie sind Back-to-back Meister, kommen trotzdem wieder ins Finale trotz so einer Verletzungsanfälligkeit. Die sind Meister, am Ende musst du den Meister schlagen!” Schütz selbst wird in Spiel 1 zu einer tragischen Figur, muss kurz vor Ende des 2. Drittels verletzt vom Eis. Das gleiche Schicksal ereilt Leon Gawanke, der nach einem harten Check von Kai Wissmann nicht weitermachen kann. Wissmann bekam eine Spieldauer-Strafe und könnte für Spiel 2 gesperrt werden. “Ich hoffe, dass es Leon gutgeht. Das sah sehr böse aus. Gute Besserung von hier aus”, wünscht Teamkollege Matthias Plachta.

Sportlich kämpft sich Mannheim im 3. Drittel bis auf 3:5 heran, ehe Berlin für die Entscheidung sorgt. “Im DEL-Finale braucht man keine Motivation, da gibt man nicht auf! Der Weg hierher ist schwer, da gibt man alles, wenn man mal dabei ist – egal wie es steht! 10:0, 15:0 – scheißegal, da wird nicht aufgehört hier in Mannheim“, macht es Plachta deutlich. “Heute hatten wir schon kein Glück, dann kam noch Pech dazu. Das 3. Drittel gibt uns Selbstbewusstsein, dass wir so am Sonntag auftreten können”, fügt Marc Michaelis hinzu. Auch Adler-Geschäftsführer Matthias Binder behält das große Ziel im Auge: “Es ist keine Selbstverständlichkeit, jetzt hier im Finale zu stehen. Wir waren lange nicht drin. Es ist für uns nicht das Endziel, wir wollen jetzt was Großes daraus machen!” Am Sonntag reisen die Adler für Spiel 2 nach Berlin (ab 16.00 Uhr live).

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum Auftakt der Finalserie der PENNY DEL Playoffs zwischen den Adler Mannheim und den Eisbären Berlin präsentiert von MagentaSport.

Weiter geht’s in der XXL-Eishockey-Woche in der Finalserie der DEL-Playoffs mit Spiel 2 in Berlin – am Sonntag live ab 16.00 Uhr. Am morgigen Samstag treffen die deutsche U18 bei der WM live ab 12.00 Uhr auf Tschechien, die DEB-Frauen im Testspiel ab 13.15 Uhr auf die Schweiz und die Männer ab 16.45 Uhr auf die Slowakei – alles live bei MagentaSport.

Finalserie PENNY DEL Playoffs | Spiel 1 (Modus „Best of 7“)

Adler Mannheim – Eisbären Berlin 3:7 [Stand Serie: 0:1]

Berlin sichert sich Spiel 1 durch einen 7:3-Erfolg in Mannheim. Bereits die vergangenen 7 Playoff-Serien gingen an die Eisbären, darunter auch das Final-Duell im Jahr 2012. Mannheim bangt nach Spiel 1 um zwei Nationalspieler: Sowohl Justin Schütz als auch Leon Gawanke müssen die Partie verletzungsbedingt vorzeitig beenden.

Jetzt knallt es ein erstes Mal heftig auf dem Eis zwischen den Erzrivalen! Kai Wissmann mit einem üblen Check gegen Leon Gawanke, für den er das restliche Spiel von draußen zuschauen muss.





Marc Michaelis, Adler Mannheim: “Wir sind gut gestartet in das Finale, trotzdem liegst du 3:0 hinten. Im 2. Drittel haben wir uns sorry für uns gefühlt, aber das 3. Drittel gibt uns Selbstbewusstsein, dass wir so am Sonntag auftreten können. Heute hatten wir schon kein Glück, dann kam noch Pech dazu. Da musst du dich rausarbeiten und die Jungs haben es im 3. Drittel gut gemacht. Weiter geht’s!”

Matthias Plachta, Adler Mannheim: “Im DEL-Finale braucht man keine Motivation, da gibt man nicht auf. Der Weg hierher ist schwer, da gibt man alles, wenn man mal dabei ist – egal wie es steht! 10:0, 15:0 – scheißegal, da wird nicht aufgehört hier in Mannheim!“

… über die angeschlagenen Justin Schütz und Leon Gawanke: “Ich hoffe, dass es Leon gutgeht. Das sah sehr böse aus. Das sah sehr böse aus. Gute Besserung von hier aus. Es geht nicht drum, dass er uns als Eishockey-Mannschaft fehlt, sondern auch als Mensch, weil er einfach ein guter Typ ist. Das will man von keinem, dass sich irgendeiner wehtut im Sport.”

Serge Aubin, Trainer Eisbären Berlin: “Im 1. Drittel haben wir unsere Möglichkeiten hervorragend ausgenutzt. Wir waren nicht gut, aber wir haben den Vorteil aus den Möglichkeiten, die wir bekamen, gezogen. Im 2. Drittel haben wir so gespielt, wie wir das können. Im 3. Drittel haben wir ein wenig aufgehört zu spielen und ihnen die Möglichkeit gegeben zurückzukommen. Es ist ein sehr wichtiger Auswärtssieg, aber nur ein Spiel. Weitermachen. Wir haben hart gespielt, müssen unser Level aber noch weiter nach oben schrauben in den kommenden Partien.”

Manuel Wiederer, Eisbären Berlin: “Wir wollten das erste Spiel gewinnen und das haben wir, das ist alles, was zählt in den Playoffs. Nach dem 2. Drittel mit einem 5:0 ist es schwer, auch die Pace zu halten. Man sieht, was passiert, wenn man ein bisschen aufhört zu spielen. Nichtsdestotrotz haben wir den Sieg und das ist alles, was zählt. Mannheim ist abgezockt genug das abzuhaken. Es ist egal, ob du hier 2:1 oder 15:0 gewinnst, es ist ein Sieg. In Spiel 2 geht es wieder von Null los.”

Justin Schütz, Adler Mannheim, vor dem Spiel: “Du hörst jetzt schon die Stimmung beim Warmup, überragend! Alle sind heiß: Spieler, Verein, Fans, haben Bock auf jeden Fall. Berlin ist etwas geschwächt mit Verletzungen und wir in Mannheim sind tiefer besetzt, als wir es in Köln letztes Jahr waren. Es wird eine harte, lange Serie – aber wir haben gute Chancen. Am Ende ist Berlin der Favorit, sie sind Back-to-back Meister, kommen trotzdem wieder ins Finale trotz so einer Verletzungsanfälligkeit. Die sind Meister, am Ende musst du den Meister schlagen!”

Matthias Binder, Geschäftsführer Adler Mannheim, in der 1. Drittelpause: “Es war ein brutales Drittel für uns. Wir hatten selbst eine richtig dicke Chance durch Lukas Kälble zu Beginn und Berlin macht drei Tore aus fünf Schüssen – mehr geht eigentlich nicht im Eishockey.”

… über die erste Finalteilnahme seit 2019. “Für uns ist es etwas Großartiges, nach sieben Jahren mal wieder im Finale zu stehen und uns mit den Besten der Besten zu messen. Die Besten der letzten Jahre waren die Eisbären Berlin. Wir sind ganz nah dran. Da sind viele auf einem Niveau, auch die Halbfinals waren schon sehr eng.”

… über die Entwicklung unter Dallas Eakins: “Dallas Eakins macht einen Riesenjob! Wir haben uns die Zeit gegeben und jeder gibt uns mittlerweile recht, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Es ist keine Selbstverständlichkeit, jetzt hier im Finale zu stehen. Wir waren lange nicht drin. Es ist für uns nicht das Endziel, wir wollen jetzt was Großes daraus machen!”

MagentaSport-Experte Patrick Ehelechner in der 2.Drittelpause: “Ich habe es mir deutlich spannender vorgestellt. Dass du mal ein Drittel drin hast, wo gar nichts funktioniert, das kann sein, das gibt es des Öfteren. Ich fand es so kurios, dass Mannheim im 1. Drittel, wo sie 0:3 zurücklagen, aktiver waren als im 2. Drittel. Weil Berlin es geschafft hat, das Spiel an sich zu reißen, viel mehr Schüsse gehabt hat und Mannheim, ich möchte nicht sagen, komplett zerbrochen ist. Gefühlt war nach vorne gar nichts mehr drin.”

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Ich freue mich natürlich über den Sieg, ich bin aber nicht komplett mit unserer heutigen Leistung zufrieden. Trotz der 3:0-Führung hat mir unser Startdrittel nicht gefallen. Wir sind verhalten ins Spiel gestartet, konnten aber Kapital aus unseren Chancen schlagen. Im Mittelabschnitt war es dann deutlich besser und wir sind so aufgetreten, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir sind als Einheit aufgetreten und jeder hat vollen Einsatz gezeigt. Im Schlussdrittel haben wir dann den Fuß ein wenig vom Gaspedal genommen. Das darf uns nicht passieren. Ich weiß, wir können besser spielen.“

Freddy Tiffels (Stürmer Eisbären Berlin): „Wir waren natürlich mit unserer 3:0-Führung nach dem Startdrittel zufrieden. Wir wissen aber, dass es nicht unsere beste Leistung war. Im Mittelabschnitt waren wir deutlich besser. Das Schlussdrittel verlief dann überhaupt nicht so, wie wir es uns vorgestellt hatten. Wir nehmen den Sieg sowie die positiven Aspekte der Partie gerne mit. Am Sonntag können wir dann hoffentlich in Berlin den nächsten Schritt gehen.“

Endergebnis

Adler Mannheim – Eisbären Berlin 3:7 (0:3, 0:2, 3:2)

Aufstellungen

Adler Mannheim: Franzreb (ab 41. Spielminute: Mattson; Saffran) – Renouf, Mattinen; Kälble, Gawanke; Kreü, Gilmour – Schütz, Michaelis, Ehl; Heim, Esposito, Plachta; Bennett, Solow, Greco; Kühnhackl, Reichel, Proske – Trainer: Dallas Eakins

Eisbären Berlin: Stettmer (Neiße, Brandt) – Müller, Wissmann (C); Smith, Reinke; Mik, Lancaster; Kretzschmar – Tiffels (A), Dea, Ronning; Noebels, Eder, Kirk; Veilleux (A), Vikingstad, Pföderl; Hördler, Wiederer, Nieleck – Trainer: Serge Aubin

Tore

0:1 – 07:41 – Kirk (Pföderl, Veilleux) – PP1

0:2 – 10:46 – Dea (Lancaster, Mik) – EQ

0:3 – 18:12 – Lancaster (Noebels, Eder) – EQ

0:4 – 34:16 – Ronning (Dea, Tiffels) – EQ

0:5 – 35:24 – Vikingstad (Wiederer) – EQ

1:5 – 41:33 – Bennett (Gawanke, Kälble) – EQ

2:5 – 47:26 – Ehl (Bennett) – EQ

3:5 – 55:21 – Gilmour (Greco, Plachta) – 6-5

3:6 – 56:02 – Noebels (Eder) – EN

3:7 – 57:32 – Kirk (Tiffels, Müller)

Strafen Adler Mannheim: 18 (2, 12, 4) Minuten – Eisbären Berlin: 33 (2, 2, 29) Minuten

Schiedsrichter Martin Frano, Andre Schrader (Maksim Cepik, Tobias Schwenk)

Zuschauer 13.600

Eishockey live bei MagentaSport

PENNY DEL Playoffs | Finale

Sonntag, 26.04.2026 (Spiel 2)

ab 16.00 Uhr: Eisbären Berlin – Adler Mannheim

Dienstag, 28.04.2026 (Spiel 3)

ab 19.00 Uhr: Adler Mannheim – Eisbären Berlin

Donnerstag, 30.04.2026 (Spiel 4)

ab 19.00 Uhr: Eisbären Berlin – Adler Mannheim

Sonntag, 03.05.2026 (Spiel 5, falls erforderlich)

ab 16.00 Uhr: Adler Mannheim – Eisbären Berlin

Dienstag, 05.05.2026 (Spiel 6, falls erforderlich)

ab 19.00 Uhr: Eisbären Berlin – Adler Mannheim

Donnerstag, 07.05.2026 (Spiel 7, falls erforderlich)

ab 19.00 Uhr: Adler Mannheim – Eisbären Berlin

Länderspiele der Männer | WM-Vorbereitung

Samstag, 25.04.2026

ab 16.45 Uhr: Deutschland – Slowakei

Testspiele der Frauen

Samstag, 25.04.2026

ab 13.15 Uhr: Deutschland – Schweiz

U18 Eishockey-WM | 3. Spieltag

Samstag, 25.04.2026

ab 11.45 Uhr: Deutschland – Tschechien

Überall erstklassigen Sport sehen können: Dein Sport. Dein Spiel. Alles live.

Fußball, Eishockey, Basketball, Golf und vieles mehr live bei MagentaSport. Alle Spiele der 3. Liga, der PENNY DEL, der Google Pixel Frauen-Bundesliga, der EuroLeague und des BKT EuroCups. Dazu Live-Golf mit der PGA Tour, der DP World Tour und dem Ryder Cup. Außerdem die Basketball-Welt- und Europameisterschaften der Herren, Frauen sowie die U19 und U17-Weltmeisterschaften, weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften sowie die 3×3 Welt- und Europameisterschaften und weitere 3×3 Top-Events. Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Herren, Frauen und Junioren, alle Spiele des Deutschland Cups und weitere Topspiele der deutschen Eishockey-Nationalmannschaften. Zusätzlich Topspiele aus der Champions Hockey League und Highlights aller DEL2-Spiele. Außerdem die Hockey Welt- und Europameisterschaften sowie die FIH Pro League. Weitere Topspiele aus dem Coupe de France sowie internationaler Spitzenfußball und weiterer hochkarätiger Live-Sport bei Sportdigital FUSSBALL & Sportdigital1+. Insgesamt mehr als 3.000 Live-Events pro Jahr.