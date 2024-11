7:1 in Germering: ERC-Offensive lÃ¤sst Wanderers keine Chance

Sonthofen. (PM ERC) Mit einem zu keiner Zeit gefährdeten 7:1-Auswärtserfolg feiert der ERC Sonthofen seinen sechsten Saisonsieg im sechsten Spiel. Vor allem dank eines...

Sonthofen. (PM ERC) Mit einem zu keiner Zeit gefährdeten 7:1-Auswärtserfolg feiert der ERC Sonthofen seinen sechsten Saisonsieg im sechsten Spiel.

Vor allem dank eines überragenden ersten Drittels stellt der Oberallgäuer Traditionsverein früh die Weichen auf Sieg und festigt die Tabellenführung. Am Sonntag geht es an der heimischen Hindelanger Straße gegen den ESV Burgau 2000.

Bereits nach dem ersten Drittel wussten die knapp 200 Zuschauer, darunter auch ein schwarz-gelber Tross aus dem Oberallgäu, was die Stunde geschlagen hatte: Mit 4:0 fegte die Sonthofer Offensive über die Wanderers hinweg und ließ nach 20 Minuten keinen Zweifel aufkommen, welche Mannschaft das Eis als Sieger verlassen würde.

Vom ersten Bully an ging der ERC, mit einem blendend aufgelegten Keeper Calvin Stadelmann zwischen den Pfosten, konzentriert und mit viel Tempo ans Werk. Die Mannschaft von Coach Helmut Wahl und Spielertrainer Vladimir Kames trat mit nur drei Reihen an und die Übungsleiter hatten diese auch etwas umgestellt: In der ersten Formation mit Ondrej Havlicek und Kapitän Marc Sill fand sich der etatmäßige Verteidiger Adam Suchomer wieder. Und so viel sei an dieser Stelle bereits vorweggenommen: Die Reihe zeigte an diesem Abend eine starke Leistung.

Nach etwas mehr als drei Minuten hatten die Sonthofer Gäste-Torhüterin Franziska Albl das erste Mal überwunden: Philipp Zeiske passte die Scheibe zu Vladimir Kames, der wiederum Ondrej Havlicek bediente: 1:0! Fünf Minuten später erzielte Dan Przybyla seinen ersten von zwei Treffern an diesem Abend (Assists: Philipp Zeiske, Nicolas Neuber). In der 12. Minute erhöhte erneut Ondrej Havlicek auf 3:0 (Assists: Vladimir Kames, Adam Suchomer), und in der 17. Minute krönte Dan Przybyla auf Vorlage von Filip Krzak einen starken Auftritt zum 4:0.

Den zweiten Spielabschnitt gingen die Gäste ähnlich zielstrebig an, leisteten sich aber ein paar Unkonzentriertheiten, wie Coach Helmut Wahl monierte. Und dennoch hatten die Gäste zu jedem Zeitpunkt die Partie im Griff. Es dauerte allerdings bis zur 33. Minute, bis sie das 5:0 erzielten: Kevin Adebahr und Ondrej Havlicek hatten ein feines Auge für Nicolas Neuber, und der Verteidiger machte auch die leisesten Hoffnungen der Germeringer Zuschauer auf eine Wende zunichte. Fünf Zeigerumdrehungen später traf Vladimir Kames auf Vorlage von Justin Weber gar zum 6:0.

Drittel drei stand unter dem Motto: Tempo raus, Spiel kontrollieren. Und das gelang den Schwarz-Gelben auch. Zwar kassierten sie in der 58. Minute durch Markus Mair das 1:6, stellten aber nur 60 Sekunden den sechs-Tore-Vorsprung wieder her: Filip Krzak zielte ganz genau und erhöhte auf 7:1 (Assists: Robin Berger, Dan Przybyla) – der Schlusspunkt unter einem mehr als erfolgreichen und zufriedenstellenden Auswärtsauftritt in Germering. Gleichbedeutend mit dem sechsten Saisonsieg im sechsten Auftritt – eine wunderbare Bilanz!

Am Sonntag gastieren dann die Eisbären Burgau im Eisstadion an der Hindelanger Straße. Erstes Bully ist um 18 Uhr. Bitte beachten: Für dieses Spiel wird den Gästefans aus Burgau kein Zutritt zum Stadion gewährt.

