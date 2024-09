7:1 Abfuhr! Eispiraten unterliegen beim EV Landshut eindeutig

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Nach dem erfolgreichen Auftritt von den Crimmitschauern am vergangenen Freitag gegen Kassel schauten alle gespannt auf die Partie gegen den bisher...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Nach dem erfolgreichen Auftritt von den Crimmitschauern am vergangenen Freitag gegen Kassel schauten alle gespannt auf die Partie gegen den bisher ohne Sieg dastehenden EV Landshut.

Weiterhin musste Jussi Tuores auf Dominic Walsh, Mirco Sacher, Thomas Reichel sowie den erkälteten Oleg Shilin verzichten.

Die Crimmitschauer erwischten einen schlechten Start! Bereits nach 13 Sekunden fiel der erste Tor für die Landshuter durch John Rogl. Christian Schneider der heute für Oleg Shlin im Crimmitschauer Tor stand, war dabei chancenlos (1.). In den nächsten sieben Minuten fielen weitere 4 Tore durch Simon Seidl (5.), Alexander Dersch (5.), Jesse Koskenkorva (7.) sowie David Stieler (7.). Ab diesem Zeitpunkt schalteten die Landshuter einen Gang zurück und die Crimmitschauer konnten sich langsam wieder einschalten. In eigener Unterzahl konnten sich Scott Feser in Zusammenarbeit mit Lukas Wagner eine Großchance erarbeiten konnten. Ebenso scheiterte Till Michel mit seinem Schuss an Jonas Langmann welcher diesen parierte.

Im zweiten Drittel schien keine Besserung in Sicht. Erneut wurde Christian Schneider alleingelassen – zunächst konnte er den Schuss von Benjamin Zientek nur prallen lassen, Robert Kneisler schob zum 6:0 ein (26.). Ansonsten wirkte das Spiel ausgeglichener. Dies war auf passivere Landshuter zurückzuführen. Die erste Großchance des zweiten Drittels auf Seiten der Crimmitschauer entstand durch einen guten Lauf von Denis Shevyrin, welcher den Puck auf Vinny Saponari legte – Jonas Langmann musste das erste Mal ernsthaft eingreifen.

Im letzten Drittel war das Spiel deutlich ausgeglichener. Für die Crimmitschauer konnte Ole Olleff durch einen starken Schuss auf 6:1 verkürzen (49.). Die Landshuter glichen das Enddrittel durch Jack Doremus wieder aus und stellten auf 7:1 (52.). Somit lief das Spiel in Ruhe zu Ende ohne große Chancen für beide Seiten.

Torfolge (5:0, 1:0, 1:1):

1:0 John Rogl (Nick Pageau, David Stieler) 0:13 2:0 Simon Seidl (Andreas Schwarz, Jack Doremus) 4:27 3:0 Alexander Dersch (Tobias Schwarz, Tor Immo) 4:52 4:0 Jesse Koskenkorva (Tor Immo, Jack Doremus) 6:46 PP 5:0 David Stieler (Tobias Schwarz, Tor Immo) 6:58 6:0 Robert Kneisler (Benjamin Zientek, Tobias Echtler) 25:02 6:1 Ole Olleff (Alexander Schmidt, Ladislav Zikmund) 48:25 7:1 Jack Doremus 51:47

Zuschauer: 2776