7:0! Selber Wölfe feiern Kantersieg gegen Dresden

Selb. (PM Wölfe) WOW! Den 2.300 Zuschauern in der NETZSCH-Arena wurde an diesem Abend Eishockey vom Feinsten geboten.

Die Selber Wölfe überrollten die chancenlosen Gäste aus Dresden vor allem im ersten Drittel. Die Mannschaft von Coach Craig Streu zeigte im Kollektiv eine bärenstarke Leistung. Wenn man jemanden herausheben möchte, dann die Offensivreihe um das Trio Peter, Pfleger und Winquist, die zeigten, welch gute Chemie in dieser Formation bereits herrscht. Auch Goalie Kevin Carr durfte sich über seinen ersten Shutout im Trikot der Selber Wölfe freuen.

Wölfe mit furiosem erstem Drittel

Es war knapp über eine Minute gespielt, da durften die Fans der Wölfe bereits das erste Mal jubeln. Pfleger behauptete sich stark an der blauen Linie, bediente dann Peter, der mit Winquist einen starken Doppelpass spielte, woraufhin der Kanadier aus kurzer Distanz eiskalt das 1:0 markierte. Und auch der nächste Treffer ging auf das Konto des Trios. Diesmal zog Pfleger von der blauen Linie ab, Peter stand goldrichtig und fälschte den Puck zum 2:0 ab. Es ging munter weiter, denn auch das erste Überzahlspiel der Wölfe an diesem Abend führte direkt zum Erfolg. Gläßl bediente Krymskiy der von außen abzog und so den dritten Treffer an diesem Abend besorgte. Die Gäste aus Dresden fanden so gut wie nicht statt. Wölfe-Goalie Carr war nach etwa zehn Minuten erstmals gefordert, war hier aber stets auf dem Posten. Im Anschluss sollte es noch besser kommen für die Wölfe. Erst fing Pfleger einen Querpass vorm Tor der Dresdner stark ab und legte den Puck zum 4:0 in den Winkel. Gerade einmal zehn Sekunden später ein weiterer Treffer. Wieder spielten die Eislöwen den Puck vogelwild vor ihrem eigenen Tor quer woraufhin Ex-Eislöwe Kiedewicz zur Stelle war und gegen sein ehemaliges Team auf 5:0 stellte. Auch im ersten Powerplay der Eislöwen war um die Defensive und Goalie Carr verlass und so endete ein bockstarkes Drittel der Wölfe mit 5:0.

Selb weiterhin überlegen

Die Eislöwen begannen den Mittelabschnitt mit Wut im Bauch und spielten von nun an auch deutlich härter. Doch die Wölfe ließen sich auf nichts ein und waren weiterhin spielbestimmend. Gerade als das nächste Powerplay der Wölfe abgelaufen war, fiel der sechste Treffer. Winquest auf Gläßl, der zu Pfleger, der auf der rechten Seite einen schönen Pass vors Tor spielte, wo McMillan eingelaufen war und den Puck an Stocker vorbei mühelos ins Tor schob. Kurz darauf bekamen die Wölfe ihr nächstes Powerplay zugesprochen, bei welchem es wieder ein ums andere Mal brandgefährlich vor dem Tor der Gäste wurde. Winquist hatte bei zwei Versuchen Pech, als der Puck knapp sein Ziel verfehlte. Die Eislöwen kamen nun zwar häufiger zu Torchancen, doch die Defensive der Wölfe war weiterhin nicht zu überwinden und Goalie Carr entschärfte alle Versuche der Gäste souverän.

Wölfe lassen nichts mehr anbrennen

Im Schlussabschnitt merkte man den Gästen an, dass sie sich mit der Niederlage abgefunden hatten. Selb ließ den Puck weiterhin gut und schnell durch die eigenen Reihen laufen, während die Gäste kein Mittel finden wollten, gegen die top eingestellten Wölfe. Goalie Kevin Carr konnte sich dennoch einige Male auszeichnen und durfte am Ende den verdienten Shutout feiern. Doch auch im letzten Drittel war dem lautstarken Wölfe-Anhang noch ein Treffer vergönnt. Gelke spielte einen starken Pass hinter dem Tor auf Schwamberger, der im Slot frei war und mit seinem Abschluss Stocker im Tor keine Chance ließ.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

Heim: Carr (Scherer) – Gläßl, Campbell, Raab, Plauschin, Marusch, Heyter, Fischer – McMillan, Miglio, McNeill, Pfleger, Winquist, Peter, Bassen, Kiedewicz, Krymskiy, Gelke, Schwamberger, Hofmann

Gast: Schwendener (ab 14. Min. Stocker) – Karlsson, Riedl, Uplegger, Hammond, Granz, Schindler, Pischoff – Andres, Porsberger, Yogan, Turnbull, Fox, LeBlanc, Sykora, Wahl, Gorcik, Postel, Hendreschke, Schindler

Tore: 2. Min. 1:0 Winquist (Peter, Pfleger); 5. Min. 2:0 Peter (Pfleger, Winquist); 8. Min. 3:0 Krymskiy (Gelke, Gläßl; 5/4); 14. Min. 4:0 Pfleger; 14. Min. 5:0 Kiedewicz; 28. Min. 6:0 McMillan (Pfleger, Gläßl); 54. Min. 7:0 Schwamberger (Gelke)

Strafzeiten: Selb 10; Dresden 8

Schiedsrichter: Brill, Altmann (Kriebel, Klima)

Zuschauer: 2.300

Eislöwen verlieren mit 0:7 bei den Selber Wölfen

Dresden. (PM Eislöwen) Bei der Auswärtspartie im Vorwerk starteten die Dresdner Eislöwen denkbar schlecht in die Partie und unterlagen nach einem schwachen Auswärtsauftritt beim Playdown-Gegner der letzten Saison mit 0:7 (0:5/0:1/0:1).

Die Dresdner erwischten einen ganz schlechten Start in die Partie. Bereits nach 64 Sekunden durften die Wölfe das erste Mal jubeln, Winquist überwand Schwendener. Ziemlich genau drei Minuten später stellten die Hausherren auf 2:0, Donat Peter fälschte einen Schuss von Pfleger ab. Als dann die Eislöwen das erste Mal in Unterzahl ran mussten, stellte Krymskiy auf 3:0 (8.), daraufhin nahm Eislöwen-Coach Sundblad die Auszeit. Doch Selb blieb weiterhin die aktivere und vor allem bessere Mannschaft: den Eislöwen unterliefen zu viele Fehler, gerade in der eigenen Zone. Das nutzte Selb zum Doppelschlag: erst war es Pfleger, zehn Sekunden später dann der Ex-Dresdner Kiedewicz, die auf 0:5 aus Eislöwen-Sicht stellten. Anschließend war die Partie für Schwendener beendet, Paul Stocker ersetzte ihn zwischen den Pfosten. Daraufhin beruhigte sich die Partie, auch durch eine Dresdner Überzahl- Möglichkeit, die jedoch ungenutzt verstrich. Zu allem Überfluss mussten dann auch noch Tomas Sykora und Kapitän Travis Turnbull das Eis verlassen, beide wurden von einem hohen Puck im Gesicht getroffen.

Im zweiten Drittel kam dann zumindest Sykora zurück, Turnbull war auf dem Weg ins Krankenhaus – die Eislöwen starteten strukturierter und vor allem konzentrierter in den Mittelabschnitt. Dennoch bissen sich die Elbestädter an der Defensive der Hausherren die Zähne aus oder scheiterten an Carr im Kasten der Wölfe. Trotz mehr Scheibenkontrolle waren es die Selber, die den nächsten Treffer markierten: bei ablaufender Strafzeit überwand McMillan Stocker und machte das halbe Dutzend voll (28.). Selb konzentrierte sich anschließend auf die Defensivarbeit, lauerte auf Konter und überließ den Gästen die Scheibe, die daraus zu wenig machten – Pischoff und Gorcik scheiterten aus aussichtsreichen Positionen (32./37.).

Im Schlussabschnitt begann zunächst Selb besser, Winquist wurde aber noch entscheidend am Abschluss gehindert (43.). Anschließend entwickelte sich eine Partie, ohne wirkliche Höhepunkte. Selb verteidigte gut, die Eislöwen schafften es wiederholt nicht, sich spielerisch durchzusetzen. Nach einem aggressiven Forecheck der Hausherren erzielte Schwamberger den siebten Treffer für die Oberfranken (54.). Die anschließende Eislöwen-Überzahl verstrich ungenutzt (57.).

So müssen sich die Eislöwen nach 60 Minuten deutlich geschlagen geben – beim 0:7 scheiterte man vor allem an der eigenen Unkonzentriertheit und Fehleranfälligkeit.

Eislöwen-Cheftrainer Niklas Sundblad sagte nach der Partie, dass die Mannschaft nicht bereit gewesen sei. “Selb hat sehr aggressiv gespielt, mit viel Energie – wir waren gerade im ersten Drittel nicht da. Wir müssen aus der Partie lernen und die kleinen Dinge in den kommenden Spielen besser machen.”

Tore: 1:0 Winquist (Peter, Pfleger – 01:04), 2:0 Peter (Pfleger, Winquist – 04:06), Krymskiy (Gläßl, Winquist – 07:01 – PP1), 4:0 Pfleger (13:13), Kiedewicz (13:23), 6:0 McMillan (Pfleger, Gläßl – 27:18), 7:0 Schwamberger (Gelke – 53:27);

Strafenminuten:

Selb – 10

Dresden – 8

Schüsse:

Selb – 20 (12/5/3)

Dresden – 35 (10/11/14)

Aufstellung:

Selb – Carr; Scherer – Campbell, Gläßl; Plauschin, Raab; Marusch, Heyter; Fischer – McNeill, McMillan, Miglio; Pfleger, Peter, Winquist; Kiedewicz, Bassen, Krymskiy; Hofmann, Gelke, Schwamberger;

Dresden – Schwendener; Stocker (ab 13:23) – Karlsson, Riedl; Hammond, Uplegger; Granz, Schindler; Yogan, Andres, Porsberger; Fox, LeBlanc, Turnbull; Gorcik, Wahl, Sykora; Schindler, Postel, Hendreschke; Pischoff;

Schiedsrichter: Brill, Altmann; Kriebel, Klima;