6:2 Erfolg gegen Landsberg: DebÃ¼t von Trainer Daffner geglÃ¼ckt

Erding. (PM Gladiators) Der Einstand des neuen Gladiators Trainer Thomas Daffner endete mit einem 6:2 Erfolg gegen den HC Landsberg. Über 900 Zuschauer sahen...

Erding. (PM Gladiators) Der Einstand des neuen Gladiators Trainer Thomas Daffner endete mit einem 6:2 Erfolg gegen den HC Landsberg.

Über 900 Zuschauer sahen ein schnelles und hochklassiges Bayernliga-Spiel. Am Ende konnte Erding gegen einen gerade im ersten Drittel ebenbürtigen Gegner verdient die drei Punkte eintüten.

Gleich vom ersten Bully weg entwickelte sich eine rassige Partie, in der sich beide Teams nichts schenkten. Die River Kings begannen aggressiv und boten dem Tabellenführer von Beginn an Paroli. Doch kaum waren knapp 90 Sekunden gespielt, wanderte Jänichen auf die Strafbank. Diese Chance ließ sich das stärkste Überzahl-Team der Liga nicht nehmen. Max Forster war es, der eine schöne Kombination über Ostwald und Matheson zur Führung abschloss. Mit dem 1:0 im Rücken versuchte Erding das Spiel an sich zu reißen. Doch der Hockey-Club aus Landsberg hielt dagegen. Ein Déjà-vu erlebte der TSV in der achten Minute. Wie in Königsbrunn wurde ein TSV Spieler gefoult, der Piff blieb aus und der Gegner traf ins Tor. Maris Dörner überwand Dimitri Pätzold mit einem platzierten Handgelenkschuss. Und weil sich Rudi Lorenz über die Entscheidung zu arg beschwerte, durfte er auf der Strafbank Platz nehmen. Allerdings nicht lange. Denn Korbinian Benz schlenzte den Puck in die Maschen. So machten die Gäste innerhalb von 34 Sekunden aus einem Rückstand eine 1:2 Führung. Erding ließ sich davon aber nicht beirren und schlug prompt zurück. 21 Sekunden nach dem Gegentor markierte Daniel Krzizok nach tollem Zuspiel von Erik Modlmayr den Ausgleich.

Das zweite Drittel begann wie der erste Abschnitt. Landsbergs Dennis Neal musste nach 48 Sekunden in die Kühlbox. Cheyne Matheson sagte danke und wuchtete den Puck zum 3:2 in das vom starken Moritz Borst gehütete Tor der Lechstädter. Von nun an dominierte die Gladiators die Partie. Man erspielte sich Chance um Chance, ohne dabei die Defensive zu vernachlässigen. Konnte Landsberg die ersten zwanzig Minuten ausgeglichen gestalten, mussten sie im zweiten Drittel die Überlegenheit der Herzogstädter anerkennen. Folgerichtig erhöhten Petr Pohl, abermals in Überzahl sowie Michael Trox nach einer herrlichen Kombination mit Daniel Krzizok auf 5:2.

In den letzten zwanzig Minuten hatte die Daffner-Truppe leichtes Spiel. Dabei spielten die sichtlich nachlassenden Kräfte bei den Gästen dem TSV in die Karten. Gegen bis zum Ende wacker kämpfende River Kings agierten Michl & Co souverän, so dass der Sieg zu keiner Zeit mehr in Gefahr geriet. Im Gegenteil: Elia Ostwald – der an fünf von sechs Toren beteiligt war – krönte seine tolle Leistung mit dem 6:2. Wie konnte es auch anders sein, fiel dieser Treffer in Überzahl. Trotz einer turbulenten Woche zeigten sich die Erding Gladiators von ihrer starken Seite und bescherten ihrem neuen Trainer Thomas Daffner ein gelungenes Debüt.

Teddy Bear Toss am 02.02. gegen den ERSC Amberg

Beim Heimspiel am Freitag, 02.02. gegen den ERSC Amberg veranstalten die Erding Gladiators einen Teddy Bear Toss. Sobald die Gladiators das erste Tor geschossen haben, sollen so viel Plüschtiere wie möglich auf das Eis fliegen. Sollte kein Tor für das Heimteam fallen, erfolgt der Teddy Bear Toss nach Ablauf der regulären Spielzeit. Die Kuscheltiere spenden die Erding Gladiators an eine gemeinnützige Organisation aus der Region. Kinder bis 13 Jahren haben zum Teddy Bear Toss freien Eintritt. Ein Altersnachweis muss vorgezeigt werden.