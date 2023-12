6:2! Eispiraten feiern Heimsieg Ã¼ber Ravensburg

Artikel anhören Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr letztes Spiel vor Weihnachten für sich entscheiden können. Mit 6:2 setzten sich die Schützlinge...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr letztes Spiel vor Weihnachten für sich entscheiden können.

Mit 6:2 setzten sich die Schützlinge von Cheftrainer Jussi Tuores nach einer starken Vorstellung im Sahnpark gegen die Ravensburg Towerstars durch. Mit nunmehr 47 Zählern stehen die Eispiraten weiterhin auf dem vierten Tabellenplatz und können sich somit weiter im Spitzenfeld der DEL2 festsetzen.

Cheftrainer Jussi Tuores, dessen Vertragsverlängerung bis 2025 am gestrigen Donnerstagabend bekanntgegeben wurde, konnte im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten wieder auf einen vollen Kader bauen. Lediglich Jannis Kälble und der Langzeitverletzte Scott Feser, der allerdings schon wieder individuell auf dem Eis trainiert, standen dem Finnen nicht zur Verfügung. Wieder mit dabei waren hingegen der zuletzt gesperrte Max Balinson und Kapitän Mario Scalzo, der im ersten Drittel eine entscheidende Rolle einnehmen sollte.

Der 39-jährige Routinier, der am vergangenen Sonntag noch angeschlagen fehlte und dessen Einsatz gegen Ravensburg lange fraglich war, sorgte nämlich für die Führung seiner Farben. Nachdem die Eispiraten von Beginn an druckvoll agierten, Smith, Lindberg und Balinson ihre Möglichkeiten aber noch nicht in Tore ummünzen konnten, war es Scalzo, der von der blauen Linie abzog und Nico Pertuch im Tor der Towerstars erstmals überwand (7.). Die Schützlinge von Jussi Tuores blieben auch in der Folge dominant und konnten immer wieder gute Torabschlüsse produzieren. Bis zum nächsten Treffer dauerte es aber gut zehn Minuten. Ole Olleff bediente Vinny Saponari mit einem klugen Pass vor dem Tor. Der Deutsch-Amerikaner ließ den Puck gefühlvoll in das Gehäuse der Puzzlestädter tropfen – 2:0 (17.). Die Gäste fanden darauf allerdings eine schnelle Antwort. Matt Alfaro überspielte Felix Thomas, blieb frei vor Oleg Shilin eiskalt und traf noch in derselben Minute mit seinem Schuss in die lange Ecke zum 1:2-Anschluss (17.).

Die Ravensburger versuchten fortan den Schwung mitzunehmen und konnten sich gerade zu Beginn des zweiten Drittels in eine Drangphase spielen. Gerade in dieser konnten die Eispiraten, auch bedingt durch eine doppelte Überzahl, zuschlagen. Nico Pertuch konnte einen Schuss von Colin Smith nicht festhalten, in der folgenden undurchsichtigen Situation war es Henri Kanninen, der zum 3:1 einschießen konnte – nach langer Prüfung durch die Schiedsrichter zählte der Treffer (29.). Die Mannschaft von Jussi Tuores sollte sich nun in einen Rausch spielen. Wieder im Powerplay war es Tobias Lindberg, der einen genialen Pass von Colin Smith direkt nahm und in die Maschen von Ravensburgs Gehäuse feuerte (33.). Wiederum nur zwei Minuten später konnten die 2.429 Fans im Sahnpark erneut jubeln! Ladislav Zikmund überwand Nico Pertuch im Fallen, nachdem Thomas Reichel noch am 18-jährigen Schlussmann der Gäste scheiterte – 5:1 (35.).

Die Towerstars wollten sich allerdings nicht kampflos geschlagen geben und machten zu Beginn des Schlussdrittels ordentlich Druck und bestraften die Eispiraten, die in dieser Phase etwas zu passiv wirkten. Nickolas Latta verwertete den vierten Nachschuss, nachdem Oleg Shilin mehrfach glänzend parierte, und verkürzte auf 2:5 (44.). Es entwickelte sich danach ein offener Schlagabtausch, in welchem beide Teams gute Möglichkeiten verbuchen konnten. Sowohl Pertuch als auch Shilin konnten sich dabei aber immer wieder auszeichnen. Eine Minute vor dem Ende dieser Partie war es schließlich Vinny Saponari, der von Colin Smith und Henri Kanninen schön freigespielt wurde, und zum 6:2-Endstand in den verwaisten Kasten der Towerstars einschob (59.).

Die Eispiraten konnten sich nach dieser starken Vorstellung im heimischen Sahnpark also endlich wieder belohnen und machten sich selbst und ihren Fans ein tolles vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. Viel Zeit bis zum nächsten Spiel in der DEL2 bleibt aber nicht. Bereits am 26. Dezember treffen die Crimmitschauer im fränkisch-sächsischen Derby auf die Selber Wölfe.

Torfolge (2:1, 3:0, 1:1):

1:0 Mario Scalzo (Tobias Lindberg) 06:15 2:0 Vincent Saponari (Ole Olleff, Ladislav Zikmund) 16:18 2:1 Matt Alfaro (Nickolas Latta, Florin Ketterer) 16:59 3:1 Henri Kanninen (Colin Smith) 28:51 – PP2 4:1 Tobias Lindberg (Colin Smith) 32:27 – PP1 5:1 Ladislav Zikmund (Thomas Reichel) 34:32 5:2 Nickolas Latta (Pawel Dronia, Matt Alfaro) 43:45 6:2 Vincent Saponari (Colin Smith, Henri Kanninen) 58:37 – EN

Zuschauer: 2.429