6:1-Kantersieg gegen Unterland

Andelsbuch. (PM ECB) Der EC Bregenzerwald erfÃ¼llte im Heimspiel gegen den HC Unterland seine Pflichtaufgabe souverÃ¤n und feierte einen klaren 6:1-Erfolg.

Mit je drei Toren im Mittel- und Schlussabschnitt hielten die WÃ¤lder den Kampf um die Top-5 der Alps Hockey League weiter offen. (Foto: Â©ECB/Pircher)

Abtasten mit Chancen auf beiden Seiten

Die GÃ¤ste aus Unterland traten keineswegs wie ein Tabellenletzter auf und setzten die WÃ¤lder in den Anfangsminuten gut unter Druck. Daraus resultierten auch erste gefÃ¤hrliche AbschlÃ¼sse, doch Lorenz Widhalm zeigte sich im ECB-Tor von Beginn an hellwach. Auch die Hausherren fanden zunehmend besser ins Spiel, vor allem nach der ersten Strafe gegen Unterland. Robert Lipsbergs hatte dabei Pech, als sein Abschluss nur an der Querlatte landete. (10.) Auf der Gegenseite blieben auch die SÃ¼dtiroler in Ãœberzahl gefÃ¤hrlich, doch sowohl Widhalm als auch Unterlands Schlussmann Giovanelli hielten ihre Farben bis zur ersten Pause schadlos.

Rantanen mit TraumdebÃ¼t

Der Mittelabschnitt nahm dann aber deutlich an IntensitÃ¤t zu. Nach nur 50 Sekunden brandete erstmals groÃŸer Jubel im Messestadion auf: Neuzugang Jesse Rantanen verwertete einen Abpraller eiskalt zur 1:0-FÃ¼hrung. Die Antwort der GÃ¤ste folgte jedoch, als Potsinok den Ausgleich zum 1:1 in der 28. Minute erzielte. Davon lieÃŸen sich die WÃ¤lder nicht aus dem Konzept bringen. In der Schlussphase des Drittels Ã¼bernahmen sie wieder das Kommando: ZunÃ¤chst stocherte David KÃ¶nig einen Abpraller zum 2:1 Ã¼ber die Linie, (Individualsponsor Autoland Fink gratuliert seinem Spieler.) ehe Philipp Metzler nur zehn Sekunden vor der Sirene trotz BedrÃ¤ngnis einen Direktschuss aus dem Bullykreis zum 3:1 verwertete. (Individualsponsor Raiba Mittel und Hinterbregenzerwald gratuliert seinem Spieler.)

Klare VerhÃ¤ltnisse im Schlussabschnitt

Mit dem RÃ¼ckenwind der Zwei-Tore-FÃ¼hrung kamen die WÃ¤lder stark aus der Kabine. Ben Grasser sorgte in der 42. Minute mit dem 4:1 frÃ¼h fÃ¼r eine Vorentscheidung. (Individualsponsor Mevo gratuliert seinem Spieler.) In der Folge kontrollierte der ECB das Geschehen, lieÃŸ defensiv kaum mehr etwas zu und setzte offensiv weiter Akzente. Mathias HaibÃ¶ck erhÃ¶hte auf 5:1, (Individualsponsor HÃ¶fle Bautruck gratuliert seinem Spieler.) ehe erneut Jesse Rantanen mit seinem zweiten Treffer des Abends den 6:1-Endstand fixierte und seinen perfekten Einstand krÃ¶nte.

Durch den klaren Heimsieg schieben sich die WÃ¤lder auf Rang sechs vor und liegen nur noch einen Punkt hinter KitzbÃ¼hel. Mit zwei verbleibenden Runden im Grunddurchgang bleibt das Rennen um die Top-5 damit weiterhin vÃ¶llig offen.

