6:1 gegen Ungarn: „Fun-Faktor war auf jeden Fall da!“ Kreis will „StÃ¼tzlemania“ klein halten: „Wir denken an die Sturmreihen, die wir haben“

Bonn / Herning. (PM MagentaSport / PM DEB) Perfekter Start für das DEB-Team in die WM! 6:1 fertigte die Mannschaft von Harold Kreis Ungarn ab.

„Das ist erstmal ein guter Einstieg. Wir haben im 1. Drittel sehr, sehr stark gespielt“, analysierte der Bundestrainer, der zur Teilnahme von Tim Stützle erklärt: „Im Hinterkopf machen wir uns schon ein paar Gedanken. Wir haben jetzt gute Sturmreihen und das ist unsere Konzentration. Die Mannschaft soll auch nicht das Gefühl bekommen, dass wir an andere Sachen denken. Wir denken an die Sturmreihen, die wir haben, die heute sehr gut gespielt haben. Wenn Tim da ist, wird er schnell integriert.“

Für Stützle musste Vize-Weltmeister Noebels weichen: „Wir haben einen weiteren offensiven Spieler geholt und wir wollten einen Rechtshänder. Wir wollten einen Bullyspieler und wir wollten jemand, der eher Unterzahl und 4. Reihe spielt. Somit hat es leider Noebi getroffen.“ MagentaSport-Experte Patrick Ehelechner über die Sonderrolle von Stützle: „Er ist ein absoluter Sniper vor dem gegnerischen Tor.“

Lukas Reichel erklärte erfrischend den 6:1-Sieg: „Der Fun-Faktor war auf jeden Fall da!“ Nächste Hürde: Kasachstan, Sonntag, live ab 15.30 Uhr.

WM- Start, Spiel 1: Deutschland – Ungarn 6:1

Guter Auftakt für das DEB-Team zum Auftakt in die WM! Im Duell mit Ungarn zeigte die Mannschaft von Harold Kreis einen spielfreudigen Auftritt, führte schon 2:0 nach dem 1. Drittel und versuchte bis zum Schluss auf weitere Tore zu gehen. Dominik Kahun erzielte den ersten Treffer und auch den letzten, der das DEB-Team an die Tabellenspitze, zusammen mit den USA setzt, die Gastgeber Dänemark 5:0 besiegten.

Harold Kreis, Bundestrainer: „Das ist ein wichtiges Spiel für uns gewesen. Aber das ist erstmal ein guter Einstieg. Wir haben im 1. Drittel sehr, sehr stark gespielt. Ich glaube, das waren 15:2 Schüsse. Wir hätten zwei Powerplay-Tore schießen müssen, die nicht reingegangen sind. Im 2. Drittel haben die Ungarn aufgedreht. Wir haben unbewusst vielleicht ein bisschen komplizierter gespielt, nicht so zügig nach vorne, nicht so tief ins offensive Drittel gespielt. Da haben sie so ein bisschen das Spiel an sich gerissen. Im letzten Drittel haben wir wieder zu unseren Stärken gefunden und unsere Chancen gut genutzt.“

…zu Tim Stützle und mit wem er spielen wird: „Er wird morgen selbstverständlich nicht dabei sein. Im Hinterkopf machen wir uns schon ein paar Gedanken. Wir haben die Mannschaft direkt vor uns, wir haben jetzt gute Sturmreihen und das ist unsere Konzentration. Die Mannschaft soll auch nicht das Gefühl bekommen, dass wir an andere Sachen denken. Wir denken an die Sturmreihen, die wir haben, die heute sehr gut gespielt haben. Wenn Tim da ist, wird er schnell integriert. Dann sehen wir weiter.“

…warum Marcel Noebels, frischgebackener Deutscher Meister und immerhin Vize-Weltmeister, für Stützle weichen musste: „Das ist natürlich nie eine leichte Entscheidung, wen wir nachhause schicken müssen. Die Gründe waren seine Rolle. Wir haben einen weiteren offensiven Spieler geholt und wir wollten einen Rechtshänder. Wir wollten einen Bullyspieler und wir wollten jemand, der eher Unterzahl und 4. Reihe spielt. Somit hat es leider Noebi getroffen.“

Lukas Reichel, Spieler Deutschland: „Der Fun-Faktor war auf jeden Fall da. Im 1. Drittel kamen wir vielleicht nicht so gut rein. Als die ersten zwei Tore gefallen sind, haben wir uns besser gefühlt. Im 2. Drittel kamen sie vielleicht nochmal zurück. Da waren wir ein bisschen unkompakt. Dann haben wir es wieder gedreht. Wir können zufrieden sein. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht.“

DEB-Sportdirektor Christian Künast über den Prozess, NHL-Profi Tim Stützle von den Ottawa Senators zum deutschen Team zu holen: „Es war eine Geduldsprobe für uns und vor allem für mich, ruhig und sachlich zu bleiben. Wir hätten das gerne ein bisschen eher gelöst gehabt, das ging aber nicht. Da muss man manchmal einen langen Atem haben, sachlich und geduldig bleiben. Auch unsere Trainer habe ich immer wieder beruhigt. Gestern im späten Nachmittag war es sehr positiv und um 18 Uhr dann durch. Am Ende lag es nur noch am Verein.“

… über die bereits schwierige Kommunikation mit Ottawa bei der WM 2022 nach damaliger Verletzung von Stützle: „Es gibt in Ottawa seit 2 Jahren eine neue Führungsriege. Es schwebt aber immer noch im Raum, diese Geschichte. Umso wichtiger sind unsere Besuche bei den Vereinen unter der Saison. Ich war sehr hartnäckig in diesem Fall und am Ende hat es geklappt.“

… über den Input, den Stützle der Mannschaft geben kann und die weitere Planung mit ihm: „Ich warne davor, jetzt alles auf den Tim zu reduzieren. Wir haben eine sehr gute, homogene Truppe. Tim wird ein wichtiger Teil davon werden, aber es ist eine Mannschaft. (…) Am Sonntag wird er zum Team kommen. Die erste Zielsetzung ist, dass er mal ankommt. Er wird eine Trainingseinheit im Großen und Ganzen alleine absolvieren. Montag wird er mit der Mannschaft trainieren und dann ist es Sache der Trainer. Die werden das dann schon richten, da habe ich volles Vertrauen.“

Patrick Ehelechner, MagentaSport-Experte zur Nominierung von Tim Stützle: „Das hat im deutschen Eishockey brutale Wellen geschlagen. Auf Social Media ging das richtig ab. Ich persönlich hab nicht mehr damit gerechnet, weil es für mich schon sehr lange gedauert hat. Andere Nationen sind ein bisschen schneller gewesen. Umso mehr freue ich mich, dass der Superstar aus Ottawa kommt.“

…welche Qualität er dem deutschen Spiel bringt: „Er ist ein absoluter Sniper vor dem gegnerischen Tor. So einen brauchst du auf internationalem Niveau, vor allem in Überzahl, mit seiner Erfahrung, die er mittlerweile schon hat. Er ist DAS Gesicht der Ottawa Senators, macht seine Mitspieler auch nochmal besser, ein Mo Seider in der Verteidigung. So einen Typ braucht man einfach.“

Spielübersicht GER – HUN

• Torschützen Team GER: Dominik Kahun (11. / 60.), Joshua Samanski (17.), Lukas Kälble (35.), Frederik Tiffels (40.), Alexander Ehl (46.)

• Schussverhältnis: Deutschland 35 – Ungarn 19

• Strafminuten: Deutschland 4 – Ungarn 8

• Starting Goalie: Philipp Grubauer

• Kapitän: Moritz Seider (C), Marc Michaelis (A), Jonas Müller (A)

• Bester Spieler des Spiels Team GER: Lukas Reichel

• Zuschauerzahl: 6.184

