6:0! Eispiraten setzen sich gegen Weiden durch

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben sich am Freitagabend mit 6:0 gegen die Blue Devils Weiden durchgesetzt.

Dabei fuhren die Westsachsen einen ungefährdeten Heimsieg vor 2.747 Zuschauern ein. Während Oleg Shilin eine weiße Weste bewahrte, trafen sechs verschiedene Torschützen für die Hausherren.

Cheftrainer Jussi Tuores musste beim Duell mit den Blue Devils weiterhin auf Rihards Marenis (in Lettland) und Tobias Lindberg (Oberkörperverletzung) sowie auf die erkälteten Offensivleute Roman Zap und Lucas Böttcher verzichten. Ebenso nicht im Aufgebot standen Felix Thomas und Alex Vladelchtchikov, der wieder für die Saale Bulls Halle auflief. Während Justin Büsing als kurzfristige Unterstützung aus Bremerhaven kam, stand Oleg Shilin im Tor. Zudem bestritt Alexander Schmidt seine 100. Partie für die Eispiraten.

Die Eispiraten waren nach den letzten drei Begegnungen gegen die Blue Devils Weiden, die allesamt verloren gingen, gewarnt und starteten nicht nur extrem kontrolliert und strukturiert in ihr Heimspiel, sondern auch mit einigen guten Möglichkeiten. Dabei ließen die Schützlinge von Jussi Tuores die Oberpfälzer nur selten in das Drittel der Gastgeber vorstoßen. Während Oleg Shilin zwei Mal seine Reflexe auspacken musste, geriet Felix Noack auf der Gegenseite unter Dauerdruck.

Den Crimmitschauern gelang es mit Verlauf der Zeit nämlich, eine regelrechte Drangphase herzustellen und wurden für ihren mutigen Auftritt auch in Form eines schnellen Doppelschlags belohnt. Zunächst war es Gregory Kreutzer, dessen verdeckter Schuss aus der zweiten Reihe zum 1:0 im langen Eck einschlug, lediglich zwölf Sekunden später konnte sich auch Justin Büsing in die Torschützenliste eintragen. Der Förderlizenzspieler der Fischtown Pinguins zog einfach mal ab und überlistete Noack mit seinem Schuss ins lange Eck – 2:0 (14.).

Die Eispiraten blieben ihrer Linie treu und benötigten schließlich auch im Mittelabschnitt nicht lange, um auf dem Scoreboard nachzulegen. So war es Vinny Saponari, der nach Mirko Sachers Flachschuss entscheidend vor Felix Noack abfälschte und nach 25 Minuten somit auf 3:0 erhöhte. Die Weidener hatten weiterhin große Probleme, sich dem Dauerdruck der Eispiraten zu erwehren. Die Westsachsen präsentierten sich in Spiellaune und konnten zum Ende des zweiten Drittels weiter erhöhen.

Dominic Walsh war es, der der den wohl schönsten Treffer des Abends zum 4:0 erzielte – In Coast-to-Coast-Manier tankte sich der Kapitän durch die Hintermannschaft der Oberpfälzer und bugsierte den Puck in die Maschen des gegnerischen Gehäuses (39.). Den Schlusspunkt im Mitteldrittel setzte Corey Mackin. Der US-Boy war in eigener Unterzahl auf und davon und netzte mit seinem Schuss ins lange Eck zum nicht unverdienten 5:0 ein (40.).

Die Messe war also schon nach 40 Minuten gelesen. Dennoch blieben die Eispiraten auch im dritten Durchgang spielbestimmend, ließen wenig Großchancen für die Gäste aus der Oberpfalz zu und trafen selbst noch einmal. In numerischer Überzahl assistierte Colin Smith mit seinem berüchtigten „Backdoorpass“, Thomas Reichel vollendete am langen Pfosten zum 6:0-Endstand.

Auf der Gegenseite parierte Oleg Shilin, was er parieren musste. Dabei konnte der Deutsch-Russe seinen zweiten Shutout in dieser Saison verbuchen und vor den Fans verdientermaßen seinen Applaus und Sprechgesänge abholen. Der Heimdreier brachte aber nicht nur gute Laune im Team und bei den Fans, sondern sicherlich auch Auftrieb vor dem anstehenden Sachsenderby bei den Lausitzer Füchsen am Sonntag.

Torfolge (2:0, 3:0, 1:0):

1:0 Gregory Kreutzer (Corey Mackin, Scott Feser) 13:41 2:0 Justin Büsing (Tim Lutz, Mario Scalzo) 13:53 3:0 Vinny Saponari (Mirko Sacher, Mario Scalzo) 24:30 4:0 Dominic Walsh 38:12 5:0 Corey Mackin (Ole Olleff, Scott Feser) 39:43 – SH1 6:0 Thomas Reichel (Colin Smith, Gregory Kreutzer) 56:43 – PP1

Zuschauer: 2.474

