6-Punkte-Wochenende â€“ Siege gegen Schongau und Amberg

Artikel anhören Landsberg. (PM HCL) Im ersten Spiel des Wochenendes trafen die Riverkings am Freitag zuhause auf die EA Schongau Mammuts. Bei diesem Spiel...

Artikel anhören Artikel anhören

Landsberg. (PM HCL) Im ersten Spiel des Wochenendes trafen die Riverkings am Freitag zuhause auf die EA Schongau Mammuts.

Bei diesem Spiel musste Coach Martin Hoffmann auf Dennis Neal und Jonas Schwarzfischer verzichten, die beide beruflich verhindert waren. Ebenso fehlten weiterhin die Verletzen Marius Döner und Manuel Müller.

Der HCL startete druckvoll ins erste Spieldrittel und so konnte Frantisek Wagner bereits nach 46 Sekunden das 1:0 erzielen. Er schoss dabei von hinter dem Tor Schongaus Torwart Nagel an, von dessen Schoner prallte der Puck ins Gehäuse. In der Folge machte der HC Landsberg weiter Druck und kam zu einigen guten Chancen. Nachdem sich der Schwung der ersten Minuten etwas gelegt hatte, zogen sich die Riverkings weiter zurück und so kam Schongau zusehends zu guten Chancen, die aber allesamt vom glänzend aufgelegten HCL Torwart Moritz Borst pariert wurden. In die erste Drittelpause ging es deshalb mit einer knappen Führung für die Hausherren.

Im zweiten Drittel starteten die Mammuts Schongau mit viel Druck auf das Landsberger Tor, während die Riverkings anfangs fehlerhaft und zu nachlässig agierten. Es war abermals dem überragenden Goalie Borst zu verdanken, dass man sich mit der jetzt etwas schmeichelhaften knappen Führung in die zweite Pause retten konnte.

Im letzten Drittel machte Schongau weiter Druck, Landsberg kam jetzt aber wieder besser ins Spiel. In der 45. Minute nutzte Lars Grözinger eine kleine Unachtsamkeit der Gästedefensive hinter dem Tor und bediente den völlig alleinstehenden Florian Stauder, der eiskalt zur 2:0 Führung einnetzen konnte. Die 880 Zuschauer sahen jetzt einen offenen Schlagabtausch, bei dem sich beide Mannschaften nichts schenkten. In der 56. Spielminute erhöhte Jonas Mosler mit seinem ersten Bayernliga Tor auf 3:0. Kurz vor Spielende traf Luis Hegner ins leere Tor zum 4:0, ehe Marius Klein von Schongau zum 4:1 Endstand traf und so den Shootout für Landsberg Goalie Moritz Borst verhinderte.

Martin Hoffmann: „Wir hatten heute viel Glück und waren im zweiten Drittel überhaupt nicht im Spiel. Schongau hatte hier viele Möglichkeiten das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. Eishockey ist allerdings ein Ergebnissport und so sind wir natürlich mit dem Sieg zufrieden. Die Jungen Spieler aus der U20 haben toll gespielt und Moritz Borst hat heute überragend gehalten! Er hat uns das Spiel heute fast im Alleingang gewonnen.“

Für das zweite Spiel des Wochenendes reisten die Riverkings nach Amberg in die Oberpfalz. Der HCL kam von Beginn an gut ins Spiel und erarbeitete sich in den ersten Minuten gleich einige hockkarätigen Chancen, bevor eine Strafe gegen Florian Reicheneder den Spielfluss etwas hemmte. In einer zweiten Unterzahl Situation kassiert man dann prompt das 1:0. Landsberg spielte aber weiter mutig nach vorne und so konnte bereits eine Minute später Lars Grözinger mit einem einer tollen Einzelleistung zum 1:1 ausgleichen. Als in der 15. Spielminute Lukas Heß einen schönen Konter über Luis Hegner und Frantisek Wagner zum 2:1 verwerten konnte, kippte das Spiel zu Gunsten HCL. Kurz vor Ende des Drittels, geriet man allerdings wieder in Unterzahl. Diese brachte den Gastgebern aber nichts ein und man ging mit der 2:1 Führung in die Pause.

Das zweite Drittel wurde das Spiel auf beiden Seiten etwas körperbetonter. Außerdem trafen die Schiedsrichter einige unverständliche Entscheidungen, sodass kein wirklich flüssiges Spiel aufkommen wollte. In der 26. Minute nutzte Amberg eine fünf gegen drei Überzahl Situation zum 2:2 Ausgleich. Die Riverkings waren in dieser Phase nicht gut im Spiel, arbeiteten sich erst nach und nach in das zweite Drittel und so konnten sie das Spiel ab der 30. Minute wieder ausgeglichen gestalten. Beide Mannschaften kamen immer wieder zu guten Chancen, die allerdings alle samt nicht verwertet werden konnten. So ging es mit dem 2:2 Unentschieden in die Drittelpause.

Im letzten Spielabschnitt präsentierten sich die Riverkings bärenstark. Bereits nach 3 Minuten konnte Florian Reicheneder in Überzahl das 3:2 erzielen. Amberg probierte bis zum Schluss alles, um noch den Ausgleich zu erzielen. Alle Versuche brachten jedoch nichts ein, Im Gegenteil; als die Gastgeber kurz vor dem Ende den Torwart zu Gunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis nahmen, scheiterte Lars Grözinger am Pfosten des leeren Tores. Dennoch überstanden die Riverkings die letzte Druckphase der Hausherren und es blieb am Ende bei einem verdienten Auswärtssieg des HCL. In der anschließenden Pressekonferenz zeigte sich Trainer Martin Hoffmann mit seiner Mannschaft hochzufrieden.

Martin Hoffmann: „Heute hat die gesamte Mannschaft stark gekämpft und gegen eine gute Amberger Mannschaft toll dagegen gehalten. Es hätte mich für Lars Grözinger gefreut, wenn er auch noch seinen zweiten Treffer an diesem Abend markiert hätte. Er hat heute eine starke Leistung abgeliefert, ebenso wie die gesamte Mannschaft. Wir freuen uns jetzt auf das nächste Wochenende und werden auch da wieder versuchen, in jedem Spiel zu punkten!“

224 Welches Team belegt am Ende der DEL Hauptrunde den letzten Platz in der Tabelle? Augsburger Panther Düsseldorfer EG Löwen Frankfurt ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters Nürnberg Ice Tigers ein anderes Team