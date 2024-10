6-Punkte Wochenende: Gladiators siegen weiter

Erding. (PM Gladiators) Mit einem starken 2:5 Auswärtserfolg im Spitzenspiel beim TEV Miesbach sowie einem torreichen 8:5 Erfolg im Derby gegen den EHC Waldkraiburg...

Erding. (PM Gladiators) Mit einem starken 2:5 Auswärtserfolg im Spitzenspiel beim TEV Miesbach sowie einem torreichen 8:5 Erfolg im Derby gegen den EHC Waldkraiburg verteidigten die Erding Gladiators die Tabellenführung.

Die knapp 650 Zuschauer in Miesbach, darunter rund 100 Fans aus Erding, sahen ein wahres Topspiel. Dazu trugen auch die Unparteiischen mit einer souveränen Leistung bei. Von Beginn an entwickelte sich eine temporeiche und hochklassige Partie. Dabei hatte der TEV zunächst etwas mehr Spielanteile. Die Daffner Truppe stand aber kompakt und konnte sich auf ihren bärenstarken Torhüter Leon Meder verlassen. Groß war der Jubel des Grün-Weißen Anhangs in der 5. Minute. In Überzahl, ein kleines Manko in der bisherigen Saison, erzielte Kyle Brothers mit seinem vierten Tor im vierten Spiel die Führung. Erding spielte nach der Führung clever. Defensiv stand man sicher und offensiv wurden Nadelstiche gesetzt. 9 Minuten waren gespielt, da erhöhte Elia Ostwald abermals in Überzahl auf 0:2. Eine Zeigerumdrehung später hatte Miesbach den Anschlusstreffer auf dem Schläger. Doch hielt Meder spektakulär im 1:1. Besser machte es Florian Zimmermann, der Torhüter Lehr in der 17. Minute aus kurzer Distanz zum 0:3 überwand. Die Travnicek Truppe steckte aber nicht auf. So stocherte Jakub Bitomsky den Puck zum 1:3 Anschlusstreffer über die Linie.

Nicht minder attraktiv waren die zweiten 20 Minuten. Das Publikum sah Chancen hüben wie drüben, tolle Torhüter Paraden und weiterhin ein schnelles Spiel. Spannend wurde es, als Aziz Ehliz nach 25 Minuten auf 2:3 verkürzte. Doch Erding antwortete im Stile einer Spitzenmannschaft. Nur 33 Sekunden nach dem Gegentreffer stellte Thomas Brandl den alten Abstand wieder her. In der Folge rissen die Gladiators das Spiel mehr und mehr an sich, verpassten aber die Vorentscheidung. So konnten die Schlierachstädter weiterhin auf Punkte hoffen. Allerdings ließ Erding im letzten Drittel nichts mehr anbrennen. Bis auf wenige Minuten, in denen man dem TEV etwas zu viel Platz ließ, spielten Michl & Co souverän. Die endgültige Entscheidung gelang Thomas Brandl mit seinem zweiten Treffer bei Spielzeit 44:36 Minuten. Somit holten sich die Erding Gladiators mit dem 2:5 Erfolg nach einigen Jahren mal wieder einen Sieg in Miesbach.

Über 1.300 Zuschauer brauchten ihr Kommen beim 8:5 Sieg der Erding Gladiators gegen den EHC Waldkraiburg nicht zu bereuen. 13 Tore und eine spannende Partie mit irren Wendungen waren das Eintrittsgeld wert. Im Tor der Gladiators stand zum ersten Mal in der Saison anstatt Leon Meder Patrick Mayer. Zunächst sah es auch so aus, als würde er einen ruhigen Abend verbringen. Denn es waren noch keine vier Minuten gespielt, da stand es bereits 2:0 für die Hausherren. Zunächst bezwang Marco Deubler den EHC Torhüter Lode aus kurzer Distanz, dann fälschte Eric Modlmayr einen Schuss unhaltbar ins Tor ab. Mit der zwei Tore Führung ging die Daffner-Truppe allerdings zu sorglos um. Als ein Gladiator auf die Strafbank musste, bewiesen die Gäste, warum sie das stärkste Überzahlspiel der Liga haben. Sie spielten Nico Vogl schön frei, so dass dieser keine Mühe hatten den 2:1 Anschluss herzustellen. Den Löwen aus Waldkraiburg verlieh der Treffer nun Auftrieb, den sie auch in Tore ummünzten. So rutschte Patrick Mayer ein Schuss von Daniel Hora unglücklich durch die Schoner ins Tor. Das Spiel endgültig gedreht hatte der EHC nach acht Minuten, als Peter Maier seine Farben mit 2:3 erstmals in Führung brachte.

Beim Pausentee schien Gladiators Trainer Daffner aber die richtigen Worte gefunden zu haben. Denn seine Truppe machte in den ersten Minuten gehörig Druck. 21. Spielminute, Kyle Brothers gleicht in Überzahl zum 3:3 aus. 42 Sekunden später traf Mark Waldhausen zum 4:3 und nach 22:51 Minuten erhöhte Sebastian Busch auf 5:3. Damit machten die Grün-Weiß innerhalb von zwei Minuten aus einem 2:3 Rückstand eine 5:3 Führung. Und es kam noch besser. Abermals in Überzahl traf Cheyne Matheson zum viel umjubelten 6:3. Wer glaubte, die Löwen gaben sich nun geschlagen, sah sich schnell eines Besseren belehrt. Hora und Ovasaka brauchten nur 47 Sekunden um aus einem 6:3 ein 6:5 zu machen.

In den letzten zwanzig Minuten beruhigte sich die wilde Partie etwas. Beide Mannschaften spielten nun überlegter, wobei die Gäste etwas mehr vom Spiel hatten. So musste Patrick Mayer ein ums andere Mal Kopf und Kragen riskieren, um weitere Gegentreffer für die Gladiators zu verhindern. Ein Entlastungsangriff brachte Erding dann aber auf die Siegesstraße. Kyle Brothers belohnte sich nach einer schönen Einzelleistung mit dem 7:5. EHC-Trainer Lederer setzte nun alles auf eine Karte und brachte anstatt seines Torhüters eines sechsten Feldspielers. Diese nutzte aber Kyle Brothers mit seinem dritten Treffer zum 8:5 Endstand.

Am Ende verteidigten die Gladiators mit ihrem fünften Sieg im fünften Spiel etwas glücklich die Tabellenführung. Weiter geht es am kommenden Freitag, 01.11., wenn der EHC Klostersee gleich zum nächsten Derby nach Erding reist. Aufgrund des Feiertags beginnt die Partie um 18 Uhr. Das nächste Auswärtsspiel führt die Herzogstädter am Sonntag ins Allgäu zum starken ESC Kempten.

