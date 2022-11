6 Hauptfunktionen des virtuellen Datenraums

Anzeige Ein virtueller Datenraum steigert die Effizienz jeglicher Arbeit. Dieser sichere Speicher ermöglicht es Ihnen, Dokumente zu speichern und Informationen mit externen Benutzern...

Ein virtueller Datenraum steigert die Effizienz jeglicher Arbeit. Dieser sichere Speicher ermöglicht es Ihnen, Dokumente zu speichern und Informationen mit externen Benutzern zu teilen: https://de.idealsvdr.com/vorstands-kommunikationen/. Unter den vielen Funktionen, die diese Ressource für Unternehmen effektiv machen, sind sechs Hauptfunktionen hervorzuheben.

Schutz und Kontrolle von Informationen

Normalerweise ist es fast unmöglich, Informationen zu kontrollieren, die über die Unternehmensgrenzen hinausgegangen sind. Es kann sie kopiert, geändert und auf die eigenen Geräte heruntergeladen werden. Es ist auch unmöglich, den Zugriff auf solche Dateien zu stoppen.

Mit einem sicheren Datenraum ändert sich das alles. Er schränkt die Zugriffsrechte auf Dokumente ein. Zum Schutz des Urheberrechts können Dateien beim Herunterladen automatisch markiert werden.

Mit dem Datenraum können Sie Benutzeraktionen mit dem Dokument überwachen:

Kopieren des Inhalts der Datei;

Versuche, ein Dokument herunterzuladen oder auszudrucken, blockieren;

die Zwischenablage sperren, um Screenshots zu verhindern;

Bearbeiten oder Exportieren einer Datei;

Beschränkung des Zugangs zu bestimmten Informationen.

Sie können Zugriffsregeln für einzelne Dokumente oder Ordner konfigurieren. Gleichzeitig brauchen Sie sich keine Gedanken über das ursprüngliche Dateiformat zu machen, da das System diese automatisch in ein sicheres Format konvertiert.

Data room software verfügt über einen Virenschutz und ein Echtzeit-Backup-System. Es gibt auch Schutzprotokolle für den Fall einer Naturkatastrophe.

Schnelle Interaktion mit Benutzern

Secure data room ist eine effiziente Plattform für den Austausch von Informationen, zum Beispiel zwischen einem Verkäufer und einem Käufer. Es signalisiert die Bereitschaft, ein bestimmtes Objekt oder Produkt zu verkaufen. Die Ressource ermöglicht es Ihnen, beim Sammeln von Informationen erheblich Zeit und Mühe zu sparen, und bietet außerdem Zugriff für eine große Anzahl von Benutzern.

Die niedrigen Kosten der elektronischen Formatierung und Speicherung von Dokumenten ziehen die Aufmerksamkeit von Anlagespezialisten auf sich. Dataroom hilft nicht nur bei der Kontrolle, wer das Dokument erhält, sondern ermöglicht es Ihnen auch, die Zeit zu bestimmen, in der der potenzielle Käufer die Datei angesehen hat.

Einfaches Dokumentmanagement

Die Ressource ist intuitiv und recht einfach zu bedienen. Sie können den Datenraum füllen, indem Sie Dokumente und Ordner von Ihrem Computer in das Download-Fenster ziehen. Um Zeit zu sparen, können Sie den Massen-Download verwenden. Etiketten auf Akten ermöglichen Ihnen eine effektive Sortierung sowie eine schnelle Suche. Um nicht jedes Dokument manuell markieren zu müssen, verwendet das System eine automatische Indexierung.

Mithilfe von Schlüsselwörtern und Filtern finden Sie schnell die gewünschten Informationen in Ihrem Datenraum. Mit dem System können Sie frei mit Dateien arbeiten: löschen, anzeigen, herunterladen, verschieben, wiederherstellen, in PDF konvertieren, umbenennen und den Inhalt mehrerer Dateien in einem Dokument kombinieren.

Sie können ein einziges Login und Passwort für alle Projekte wählen. Um Dateien im virtuellen Raum anzuzeigen, brauchen Sie keine zusätzlichen Programme herunterzuladen. Sie können die Ressource auf verschiedenen Geräten und Plattformen (Windows, Android, Apple iOS) verwenden.

Individueller Style

Virtueller Datenraum kann die Identität eines Unternehmens widerspiegeln. Auf diese Weise werden sich potenzielle Käufer besser an Sie erinnern.

Sie können der Ressource ein Logo hinzufügen und ein Farbschema auswählen, das zum Unternehmensstil passt. Dadurch ist es möglich, eine angenehme und vertraute Arbeitsumgebung zu schaffen.

Einstellungen für Einladungsschreiben und Dokumentwasserzeichen sind verfügbar. Sie können für sie Farbe und Struktur wählen sowie bestimmen, wann die Wasserzeichen angezeigt werden: beim Betrachten, Drucken oder Herunterladen des Dokuments.

Gemeinsames Arbeiten mit festgelegten Dateien

Der virtuelle Datenraum ermöglicht Ihnen die gemeinsame Arbeit an Dokumenten: Zugriff auf Dateien, Kommunikation zwischen Benutzern, Gruppennotizen, Berichte über die Aktivität anderer Benutzer. Gleichzeitig können Sie verschiedene Zugriffsebenen auf Dateien festlegen.

Das System ermöglicht es Ihnen, sowohl Einzelpersonen als auch Hunderte von Benutzern zur Ansicht einzuladen. Gleichzeitig können Sie den Zeitpunkt der Ressourcennutzung festlegen sowie bestimmen, wann der Zugriff auf Dateien beendet wird.

Je nach Rolle des Benutzers im Projekt können Sie den Grad seines Zugriffs auf Dokumente steuern und auch auswählen, wie oft Benutzer Benachrichtigungen über neue Informationen im Raum erhalten.

Für eine effektivere Kommunikation mit Benutzern können Sie sie in Gruppen einteilen. Diese Funktion wird vor allem bei Projekten benötigt, die von mehreren hundert Personen eingesehen werden.

Das System ermöglicht es Ihnen, Ihre eigenen Zugangsbedingungen zum Datenraum zu definieren. Sie können, beispielsweise, eine Datenschutzvereinbarung erstellen, die die Ressource den Benutzern vor jeder Anmeldung anbietet.

Schnelle Kommunikation

Effektive Arbeit braucht schnelle Kommunikation. Der virtuelle Datenraum verfügt über eine Frage-und-Antwort-Funktion, die die Zusammenarbeit optimiert. Es ist ein sicherer Bereich für die Kommunikation, der Ihnen hilft, nicht auf E-Mails angewiesen zu sein. Das System ermöglicht es Ihnen, einen Abschnitt mit den häufigsten Fragen einzurichten, was die Arbeit mit Benutzern erheblich erleichtert. Mit Hilfe des Nachrichtensystems können Sie neue Fragen verfolgen.

Der Datenraum Anbieter bietet detaillierte Berichte zu Dateiansichten und Fragen von Benutzern. Dadurch ist eine schnelle Orientierung möglich, was für einen potenziellen Käufer besonders interessant ist. Bei Bedarf können Sie die automatische Übersetzungsfunktion einschalten, die Ausländern die Arbeit mit Dateien erleichtert.

Data Room Due Diligence ist eine Garantie für die Sicherheit Ihrer Informationen. Data room wird besonders effektiv sein, um die Arbeit virtueller Büros zu organisieren. Wenn die Mehrheit der Mitarbeiter online arbeitet, hilft der Datenraum, schnell auf Unternehmensinformationen zuzugreifen und IT-Dienstleistungen erheblich einzusparen.

