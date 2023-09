6 Effektive Ãœbungen fÃ¼r die Vibrationsplatte

Artikel anhören Anzeige Eine Vibrationsplatte ist dafür bekannt, dass man mit geringem Aufwand ein effektives Training absolvieren kann. Bereits das Stehen auf der Platte...

Eine Vibrationsplatte ist dafür bekannt, dass man mit geringem Aufwand ein effektives Training absolvieren kann. Bereits das Stehen auf der Platte hat positive Auswirkungen, wie die Verbesserung von Flexibilität, Kondition, Muskelkraft und Blutzirkulation. Möchten Sie Ihr Training noch effektiver und anspruchsvoller gestalten? Fügen Sie verschiedene Vibrationsplattenübungen hinzu. In diesem Blog besprechen wir verschiedene Übungen, die Sie mit der Vibrationsplatte kombinieren können. Dadurch verbrennen Sie zusätzliche Kalorien und fördern spezifische Muskelgruppen!

Setzen Sie sich ein Ziel

Wenn Sie auf der Vibrationsplatte trainieren, ist es wichtig, Ihr Trainingsziel festzulegen. Auf dieser Grundlage können Sie verschiedene Übungen mit der Vibrationsplatte auswählen, die Ihnen helfen, Ihr Ziel zu erreichen. Es bietet zusätzliche Motivation und Fokus, hilft Ihnen, Ihre Ergebnisse zu messen, sodass Sie genau wissen, was Sie bereits erreicht haben.

Berücksichtigen Sie dabei folgende Ziele: Muskelaufbau, Steigerung der Kraft, Erhöhung der Flexibilität, Verbesserung des Gleichgewichts und Steigerung der Fitness.

Wie benutzt man eine Vibrationsplatte?

Das Training mit einer Vibrationsplatte ist super einfach. Alles, was Sie tun müssen, ist auf die Platte zu stehen. Die Vibrationen, die von der Platte ausgehen, bringen Ihren Körper aus dem Gleichgewicht. Ihr Körper reagiert darauf, indem er die Muskeln anspannt. Auf diese Weise absolvieren Sie ein effektives Training, ohne sich anstrengen zu müssen. Klingt gut, oder?

1. Planking für die Bauchmuskeln

Möchten Sie Ihre Bauchmuskeln richtig fordern? Probieren Sie doch einmal das Vibrationsplatten-Planking aus. Vibrationsplatten-Planking ist wesentlich effektiver als herkömmliches Planking. Die Vibrationen der Vibrationsplatte sorgen nämlich dafür, dass Ihre Bauchmuskeln sich stärker anspannen als bei einer traditionellen Plank-Übung.

Diese Vibrationsplattenübung mag vielleicht etwas kompliziert klingen, ist es aber keineswegs. So geht’s: Platzieren Sie Ihre Unterarme auf der Vibrationsplatte, während Ihr Körper eine gerade Linie bildet und Sie auf den Zehenspitzen stehen. Drücken Sie dabei ständig Ihren Bauchnabel nach innen und halten Sie Ihren Rücken in neutraler Position. Halten Sie diese Position dann so lange wie möglich.

2. Ausfallschritte für die Beinmuskulatur

Ausfallschritte sind eine perfekte Ergänzung für Ihr Training, wenn Sie kräftige Beinmuskeln aufbauen möchten. Ein großer Vorteil dieser Übung ist, dass Sie dabei gleichzeitig auch die Bauch- und Wadenmuskulatur trainieren und Ihr Gleichgewicht verbessern.

So führen Sie die Ausfallschritte aus: Stellen Sie einen Fuß auf die Vibrationsplatte. Beugen Sie das vordere Bein und bilden Sie mit dem vorderen Knie einen Winkel von 90 Grad. Versuchen Sie, Ihre Beine während des Absenkens möglichst gerade zu halten. Gehen Sie dann zurück in die Ausgangsposition und wiederholen Sie die Übung so oft wie gewünscht. Achten Sie darauf, während der Übung regelmäßig das Bein zu wechseln.

3. Liegestütze für die Armmuskulatur

Wenn Ihnen die vielen Liegestütze langsam zu viel werden, ist es an der Zeit, Liegestütze auf der Vibrationsplatte auszuprobieren. Die Vibrationen der Platte lassen die Arm-, Schulter- und Brustmuskulatur intensiver arbeiten, sodass Sie effektiver trainieren können und weniger Wiederholungen absolvieren müssen. Sie erreichen also das gleiche Ergebnis mit weniger Wiederholungen!

So führen Sie Liegestütze auf der Vibrationsplatte aus: Platzieren Sie beide Hände schulterbreit auf der Platte und halten Sie Ihren Körper in einer geraden Linie. Beugen Sie die Ellenbogen und lassen Sie Ihren Oberkörper zur Erde sinken. Wenn Ihr Oberkörper fast den Boden berührt, kehren Sie in die Ausgangsposition zurück.

4. Kniebeugen für Beine und Po

Kniebeugen sind sehr beliebt, um die Muskulatur der unteren Körperhälfte zu trainieren. Wenn Sie Kniebeugen mit der Vibrationsplatte kombinieren, werden Sie feststellen, dass die Übung noch wirkungsvoller wird.

So führen Sie Kniebeugen aus: Stellen Sie sich mit beiden Füßen schulterbreit auseinander auf die Vibrationsplatte. Beugen Sie die Knie, drücken Sie Ihren Po nach hinten und „setzen“ Sie sich in einen Winkel von 90 Grad. Es ist wichtig, dabei Ihre Unterschenkel gerade zu halten. Halten Sie diese Position im tiefsten Punkt und kehren Sie dann in die Ausgangsposition zurück. Diese Übung können Sie so oft wiederholen, wie Sie möchten.

5. Wadenheben für die Wadenmuskulatur

Möchten Sie kräftige Wadenmuskeln trainieren? Kombinieren Sie das Training auf der Vibrationsplatte mit Wadenheben. Diese Übung zielt komplett auf die Waden und Knöchel ab und wird folgendermaßen ausgeführt: Stellen Sie Ihre Füße flach auf die Vibrationsplatte. Gehen Sie dann auf die Zehenspitzen, halten Sie die Knie gestreckt und spannen Sie Ihre Wadenmuskeln an. Senken Sie sich dann kontrolliert zurück in die Ausgangsposition und machen Sie dort eine kurze Pause. Führen Sie diese Übung anschließend erneut aus.

6. Hüftbrücke für Bauch- und Gesäßmuskulatur

Es gibt verschiedene Übungen auf der Vibrationsplatte, die Ihre Bauch- und Gesäßmuskulatur trainieren. Die Hüftbrücke ist eine dieser Übungen. Da die Vibrationen der Vibrationsplatte die Muskelspannung erhöhen, ist das Ausführen einer Hüftbrücke auf der Vibrationsplatte deutlich effektiver als ohne.

So führen Sie die Hüftbrücke aus: Legen Sie sich auf den Rücken und setzen Sie Ihre Füße auf die Vibrationsplatte. Heben Sie Ihre Hüften an, während Sie Ihre Bauch- und Gesäßmuskeln anspannen. Wiederholen Sie diese Übung einige Male.

Zusätzliche Tipps für Vibrationsplattenübungen

Es ist wichtig, dass Sie das Fitnesstraining allmählich steigern und ausreichend Ruhepausen einplanen, um eine Überlastung der Muskeln und Verletzungen zu vermeiden. Trainieren Sie immer mit Sportschuhen und sorgen Sie vor, während und nach dem Training für ausreichend Wasser. Möchten Sie eine Vibrationsplatte kaufen? Schauen Sie doch mal bei Slimminglabs vorbei!

Um wirklich Ergebnisse vom Training zu sehen, ist ein gesunder Lebensstil und Abwechslung im Training wichtig.

