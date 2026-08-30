6.535 Fans sehen Testspiel-Sieg der Krefeld Pinguine gegen den Nachbarn DEG

Krefeld (RS). Erstes und einziges Vorbereitungsspiel der Krefeld Pinguine auf eigenem Eis.

Im Rahmen der Saisoneröffnungsfeier gastiert die Düsseldorfer EG an der Westparkstraße. Bereits um 12 Uhr wurde zu diesem Rahmen der Film “Die Reise der Pinguine” gezeigt, eine 90-minütige Dokumentation mit vielen Interviews und Ausschnitten aus der Zeit vom Ende der Saveljevs-Ära bis zum Wiederaufstieg im Mai diesen Jahres. Mehrfach brandete spontaner Applaus auf und viele Augen glänzten nach Ende des von Maximilian Mehlko produzierten und geschnittenen Filmes.

Über 6.000 Zuschauer erwarteten den ersten Auftritt des Aufsteigers und wie so häufig zu dieser frühen Phase der Vorbereitung gab es reichlich Diskussionen, ob es richtig war, den einen oder anderen Spieler zu halten oder gehen zu lassen. Sind die Neuzugänge ebenso wie die Meister der letzten Saison in der DEL2 gut genug, um eine Liga höher den Klassenerhalt zu schaffen? Denn letztlich kann und darf dies das einzige Ziel der Schwarz-Gelben sein.

Auf beiden Seiten konnte man anmerken, dass es noch an Präzision in den Pässen fehlt. Viele Fehlpässe und Icing prägten den ersten Abschnitt. Kam es doch zu guten Spielszenen, war zumeist die eingespielte Reihe der Pinguine um Newton, Santos und Gogulla beteiligt. So auch beim 1:0 der Seidenstädter in der siebten Minute. Über die beiden Kanadier kam das Spielgerät zu Verteidiger-Neuzugang Max Gildon, der Langmann mit einem Flachschuss zwischen den Schonern überwinden konnte. Auf der Gegenseite konnte Ville Järveläinen, Neuzugang von den Starbulls Rosenheim, seinen finnischen Landsmann Juha Jatkola im Tor der Pinguine in der 15. Minute im Nachschuss bezwingen.

Im Mittelabschnitt gab es einige Möglichkeiten auf beiden Seiten, jedoch ohne erfolgreich zu sein. Zur Spielmitte wechselten die Seidenstädter ihre Torhüter, für Juha Jatkola kam Felix Bick. Der parierte einen Schuss von Corey Mackin aus kurzer Distanz mit der Maske.

Im Schlussdrittel kamen die Pinguine zu zwei Überzahlspielen, wobei das zweite etwas besser als das erste wirkte, aber dennoch keine Treffer fielen. Es endete wie häufig an diesem Nachmittag mit einem unpräzisen Pass, der Stuart Percy zu einem Foulspiel zwang, um einen Konter der DEG zu verhindern.

In der folgenden Überzahl bediente Mackin Brett Kemp am langen Pfosten, der die Scheibe aber auf der falschen Seite des Pfostens über die Linie beförderte. Auf der anderen Seite konnte Langmann einen Schuss von Santos in höchster Not parieren und Newton scheiterte an der Querlatte. Mackin nutzte einen Konter in Unterzahl zur etwas glücklichen 2:1-Führung für die Gäste in der 57. Minute. Einen weiteren Konter der Landeshauptstädter konnte Bick gegen Järveläinen stoppen.

30 Sekunden vor Spielende, Bick hatte sein Tor für einen sechsten Feldspieler verlassen und die gut 200 anwesenden Anhänger der DEG feierten bereits den drohenden Sieg beim Derby, passte Marcel Müller quer durchs Angriffsdrittel auf Santos, der Langmann zum 2:2 ausgleichen konnte.

Damit ging es in eine fünfminütige Verlängerung, in der sich Bradford eine Strafe einhandelte. In der fälligen Überzahl behielt Marcel Müller eine kühle Hand und schaufelte die Scheibe über Langmanns Schulter zum 3:2-Siegtreffer für Krefeld.

Endergebnis:

Krefeld Pinguine – Düsseldorfer EG 3:2 n.V. (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Jatkola (Bick) – Buschmann, Vandane; Percy, Gildon; Köhler, Dybowski; Hauf, Payerl – Gogulla, Newton, Santos; Suess, Kero, Wall; Proske, Mäkitalo, Bruch; Müller, Zengerle, Weiß.

Trainer: Thomas Popiesch.

Düsseldorfer EG: Langmann (Lunemann) – Hense, Faber; Hammond, Fischer; Balinson, Geitner – Bast, Mackin, Turnbull; Herrmann, Kemp, Järvelainen; Holzhausen, Bradford, OˋDonnell; Orendorz, Niederberger.

Trainer: Harry Lange.

Statistik:

Tore: 1:0 (06:36) Gildon (Santos/Newton), 1:1 (14:59) Järvelainen (Kemp), 1:2 (53:34) Mackin (Bast) UZ4-5, 2:2 (56:34) Santos (Müller) PP6-5, 3:2 (62:58) Müller (Vandane)

Strafminuten: Krefeld 6, DEG 8

Schiedsrichter: Schrader/Wölzmüller

Zuschauer: 6.535

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