5:4 Sieg und eine gelungene ErÃ¶ffnungsparty: Towerstars bieten ihren Fans gegen die Augsburger Panther einen unterhaltsamen Eishockey-Nachmittag

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Heimpremiere der Ravensburg Towerstars in der neuen Saison ist rundum gelungen. Am Sonntag gab es gegen den PENNY DEL-Vertreter Augsburger...

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Heimpremiere der Ravensburg Towerstars in der neuen Saison ist rundum gelungen.

Am Sonntag gab es gegen den PENNY DEL-Vertreter Augsburger Panther einen 5:4-Heimsieg nach Penaltyschießen. Gute Stimmung herrschte auch bei der anschließenden Saisoneröffnungsfeier vor der CHG Arena.

2173 Zuschauer, darunter rund 400 aus Augsburg, wollten dieses Testspiel miterleben und wurden definitiv nicht enttäuscht. Die Gastgeber präsentierten sich hoch motiviert, zahlten aber in der 5. Minute beim 0:1-Führungstreffer durch Chris Collins sowie dem 0:2 durch Riley Damiani, 63 Sekunden später, gleich einmal Lehrgeld. Die Gäste schalteten nach ungenauen Pässen der Towerstars pfeilschnell um und fuhren die Konter auch konsequent zu Ende. Nach rund zehn Minuten fanden die Ravensburger Cracks dann aber deutlich besser in ihren Rhythmus und auch der Spielaufbau war nun deutlich konstruktiver. Hilfreich für den weiteren Spielverlauf war da freilich der 1:2-Anschlusstreffer durch Nick Latta nach exakt 15 Minuten. Die Oberschwaben spielten fortan gut mit, mussten aber eineinhalb Minuten später den nächsten Gegentreffer zum 1:3 hinnehmen.

Im zweiten Abschnitt wurde die Partie auch physisch intensiver und beide Teams lieferten sich einen packenden Schlagabtausch. Einen besonders sehenswerten Treffer lieferte Towerstars-Neuzugang Matt Santos den Zuschauern in der CHG Arena in der 28. Minute. Auf der rechten Seite angespielt, ließ er mit einer Körpertäuschung seinen Gegenspieler ins Leere laufen und nutzte den entstandenen Freiraum für einen platzierten Schuss ins rechte Eck zum 2:3-Anschlusstreffer.

Chancen auf den Ausgleich gab es danach mehrere, allerdings auch für den Ausbau der Augsburger Führung. Im Brennpunkt stand hier vor allem Towerstars-Keeper Ilya Sharipov, der mit guten Reflexen aufwartete und so die Spannung für den Schlussabschnitt hochhielt. Auch hier boten beide Teams weiterhin ein attraktives Testspiel, wenngleich der nächste Treffer bis zur 56. Minute auf sich warten ließ. Louis Latta sorgte für den viel umjubelten und durchaus verdienten 3:3-Ausgleich.

Danach sah es lange so aus, als würde es bis zum Ende der regulären Spielzeit beim Unentschieden bleiben. Doch die Gäste setzten sich eineinhalb Minuten vor Ende noch einmal entschlossen im Ravensburger Drittel fest und wenige Pässe später war es dann auch passiert. D.J. Busdeker kam in der Halbdistanz zum Schuss und die Scheibe flatterte abgefälscht zum 3:4 ins Ravensburger Netz. Doch die Towerstars hatten noch einen Trumpf im Ärmel. Nach einer Auszeit nahm Headcoach Bo Subr den Torhüter zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis und das Risiko wurde alsbald belohnt. 48 Sekunden vor der Schlusssirene stand Nick Latta am rechten Pfosten goldrichtig. Der Treffer prallte zwar vom Schlittschuh ins Tor, doch es war keine aktive Kickbewegung im Spiel und der Treffer wurde von den Unparteiischen gegeben.

Beide Teams hatten im Vorfeld vereinbart, im Falle eines Unentschiedens eine Entscheidung per Penaltyschießen herbeizuführen. Auch hier hatten die Towerstars das glücklichere Ende für sich. Als einziger von sechs Schützen traf Robbie Czarnik trocken mit der Rückhand zum 5:4. Die Mannschaften wurden anschließend mit viel Beifall in die Kabinen verabschiedet, doch für die Towerstars ging es danach noch weiter. Bei der Saisoneröffnungsfeier präsentierten sie sich vor mehreren Hundert Fans bei Kurzinterviews auf der Bühne.

Das nächste Heimspiel im Vorbereitungsprogramm tragen die Towerstars am kommenden Freitag um 20 Uhr in der CHG Arena aus. Gegner ist der EHC Thurgau aus der Swiss League.