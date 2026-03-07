5:4! Eispiraten machen Pre-Playoffs gegen Kaufbeuren in Overtime klar

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr heutiges Heimspiel gegen den ESV Kaufbeuren mit 5:4 nach Verlängerung gewonnen.

Nachdem die Westsachsen eine zwischenzeitliche 3:0-Führung aus der Hand gegeben hatten, sicherten sich die Schützlinge von Cheftrainer Jussi Tuores in der Overtime dennoch den Zusatzpunkt. Mit dem Sieg machten die Eispiraten nicht nur den Klassenerhalt perfekt, sondern zogen gleichzeitig auch in die Pre-Playoffs ein.

Cheftrainer Jussi Tuores konnte personell aus dem Vollen schöpfen. Die Eispiraten liefen mit vier kompletten Reihen auf. Tim Lutz feierte nach 180 Tagen Verletzungspause sein Comeback, Ben Corbeil gab sein Debüt, und auch Goalie Nick-Jordan Vieregge, der ebenso erst am Montag am Deadline Day verpflichtet worden war, stand im Line-up.

Büsing und Mackin mit frühen Eispiraten-Toren

Die Eispiraten spielten von Beginn an wie entfesselt, mehr oder weniger ohne Druck und mit viel Spielfreude. Entsprechend dauerte es nicht lange, bis die Fans im lautstarken Sahnpark erstmals jubeln durften. Justin Büsing fasste sich ein Herz und ließ Gäste-Goalie Cody Porter mit einem platzierten Schuss in den Winkel keine Abwehrchance – 1:0 für Crimmitschau in der dritten Minute. Der Sahnpark stand Kopf, und auch Büsing war die Freude über sein erstes Saisontor deutlich anzusehen.

Die Eispiraten nahmen den Schwung direkt mit. Dylan Wruck legte kurz hinter der blauen Linie für Corey Mackin auf. Der US-Amerikaner tankte sich durch die gegnerische Abwehr, verzog vor Porter und schloss schließlich sehenswert zum 2:0 ab (5.). Crimmitschau blieb das griffigere Team, agierte offensiv deutlich agiler und gefährlicher, ließ defensiv jedoch kaum etwas zu. Goalie Kevin Reich musste lediglich zweimal ernsthaft eingreifen, da seine Vorderleute strukturiert, ruhig und besonnen verteidigten.

Corbeil mit Premierentor beim Debüt – Kaufbeuren egalisiert das Spiel binnen weniger Minuten

Auch ins zweite Drittel starteten die Eispiraten fulminant. Gerade einmal 46 Sekunden waren gespielt, als Corey Mackin seinen neuen Teamkollegen Ben Corbeil bediente. Der Neuzugang schloss trocken zum 3:0 ab und erzielte damit in seinem ersten Spiel direkt seinen ersten Treffer für die Eispiraten (21).

Bis zur 25. Spielminute hatten die Westsachsen alles unter Kontrolle – dann jedoch gaben sie die Partie plötzlich aus der Hand. Kaufbeuren wurde deutlich aktiver, präsenter in den Zweikämpfen und kam durch Tyson McLellan zum 1:3-Anschluss. Keine Minute später traf Max Oswald mit einem verdeckten Schuss von der blauen Linie zum 2:3 (26.). In der 28. Minute vollendete Brent Raedeke schließlich sogar zum 3:3-Ausgleich. Die Crimmitschauer benötigten einen Moment, um sich von dieser kalten Dusche zu erholen, fanden zum Ende des Mitteldrittels jedoch wieder besser ins Spiel und setzten das Tor von Cody Porter mehrfach unter Druck – allerdings ohne weiteren Torerfolg.

Streu mit dem Ausgleich – Wruck bringt die Entscheidung in der Overtime

Auch im Schlussabschnitt erwischten die Gastgeber zunächst den besseren Start, mussten nach 47 Minuten jedoch den nächsten Rückschlag hinnehmen. Max Oswald überwand Kevin Reich zum vierten Mal und brachte die Allgäuer mit 4:3 in Führung (47.). Die Partie war damit komplett gedreht – doch die Westsachsen gaben sich nicht auf.

Eine starke Einzelaktion sorgte schließlich für den Ausgleich. Sebastian Streu drehte mehrere Runden im Drittel der Kaufbeurer, wurde nicht entscheidend angegriffen und krönte sein starkes Solo schließlich selbst: Sein Schuss ins lange Eck bedeutete in der 55. Minute das 4:4. Crimmitschau war nun klar am Drücker und hätte die Partie durchaus noch in der regulären Spielzeit entscheiden können. Die Entscheidung fiel schließlich in der Verlängerung: Bei angezeigter Strafe zog Dylan Wruck ab und jagte den Puck unter das Dach des Kaufbeurer Tores – 5:4 für die Eispiraten und der umjubelte Zusatzpunkt.

Damit machten die Westsachsen nicht nur den Klassenerhalt, sondern auch die Teilnahme an den Pre-Playoffs perfekt, die bereits in der kommenden Woche beginnen. Nach dem Schlusspfiff kam es auf dem Eis zu ausgelassenen Jubelszenen: Mehr als 3.200 Fans im Sahnpark feierten ihr Team begeistert. Auch das Trainerduo Jussi Tuores und Esbjörn Hofverberg wurde dabei gebührend gefeiert. Am Sonntag steht für die Eispiraten noch das letzte Hauptrundenspiel an. Dann gastieren die Westsachsen zum Abschluss beim EHC Freiburg.

Torfolge (2:0, 1:3, 1:1, 1:0):

1:0 Justin Büsing (Ole Olleff, Sebastian Streu) 02:14

2:0 Corey Mackin (Dylan Wruck) 04:28

3:0 Benjamin Corbeil (Corey Mackin) 20:46

3:1 Tyson McLellan (Paul Mayer) 24:33

3:2 Max Oswald (Vadim Schreiner, Jere Laaksonen) 25:30

3:3 Brent Raedeke (Tyson McLellan, Jonny Tychonik) 27:14

3:4 Max Oswald (Nico Appendino, Yannik Burghart) 46:45

4:4 Sebastian Streu 54:46

5:4 Dylan Wruck 60:58 – OT – EA

Zuschauer: 3.221