5:4! Eispiraten gewinnen Krimi gegen Regensburg

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihre heutige Partie im Sahnpark und somit auch ihr drittes Heimspiel in Folge gewonnen!

Die Westsachsen setzten sich in einem Eishockey-Krimi mit mehreren Führungswechseln, letztlich mit 5:4 durch und fuhren somit drei wichtige Punkte ein. Mit dem Erfolg vor 2.373 Zuschauern machen die Pleißestädter nun auch einen Platz gut und rangieren fortan auf Tabellenplatz 13.

Vor dem Spiel gegen den Vorjahresmeister gab es erneut personelle Veränderungen im Team von Cheftrainer Jussi Tuores. Während Felix Thomas erkältet ausfiel und Alex Vladelchtchikov seinen ersten Oberliga-Einsatz für die Saale Bulls Halle bestritt, kehrten mit Colin Smith und Mario Scalzo zwei Leistungsträger in den Kader zurück. Im Tor startete erneut Oleg Shilin, der gegen Dresden ein Garant für den Derbysieg war.

Über weite Strecken des ersten Durchgangs sahen die Zuschauer im Sahnpark ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen hochkarätigen Möglichkeiten auf beiden Seiten. Dennoch waren es die Gäste aus der Donaustadt, die bereits früh treffen konnten. David Morley fälschte einen Schuss von Jakob Weber unhaltbar ab und sorgte somit für das schnelle 0:1 (4.). Die Crimmitschauer hatten in der Folge Probleme mit der Puckbehandlung, kamen nur beschwerlich in das gegnerische Drittel, strahlten in numerischer Überzahl kaum Gefahr aus und hatten kurz nach dem Rückstand auch noch Pech, dass eine sehenswerte Co-Produktion von Till Michel und Roman Zap nicht zum Ausgleich führte. Auf der Gegenseite entschärfte Oleg Shilin einen Alleingang von Constantin Ontl bärenstark und verhinderte somit das 0:2.

Die Pausenansprache von Jussi Tuores zeigte schließlich Wirkung! Die Eispiraten zeigten im zweiten Durchgang ein komplett anderes Gesicht und konnten sich schnell ein Übergewicht erspielen – sowohl was die Spielanteile anging, als auch die Torschüsse. Im Powerplay klappte es schließlich auch mit dem ersten Treffer. Scott Feser traf mit seinem Onetimer zum viel umjubelten 1:1-Ausgleich (32.)! Die Freude hielt jedoch nicht lange an. Lediglich 27 Sekunden nachdem Feser den Spielstand egalisierte, waren es die Gäste, die mit einem Breakaway-Tor durch Pierre Preto wieder in Führung gehen konnten (33.). Der Eisbären-Stürmer zeigte sich dabei eiskalt und verwertete die erste Großchance seiner Farben im zweiten Durchgang.

Die Crimmitschauer steckten aber nicht auf, blieben ihrer Linie treu und konnten folgerichtig erneut treffen! Mirko Sacher bediente Tim Lutz mustergültig, der Deutsch-Schweizer ließ sich in der Folge nicht zwei Mal bitten und überwand Jonas Neffin im Gehäuse der Regensburger zum 2:2 (37.). Wiederum nur wenige Augenblicke später trafen die Eispiraten durch Tobias Lindberg sogar zum dritten Mal. Aufgrund einer vermeintlichen Torhüterbehinderung fand der Treffer aber keine Anerkennung.

Nach dem erneuten Seitenwechsel sollte es dann aber doch mit der ersten Crimmitschauer Führung klappen. Und wie! Lucas Böttcher setzte sich mit einem tollen Move gegen seinen Gegenspieler durch und überwand Jonas Neffin anschließend zum 3:2 (45.) – ein wahres Traumtor des 22-Jährigen. Die Freude sollte allerdings wieder nur von kurzer Dauer sein. Corey Trivino nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive der Eispiraten und schoss nur eine Minute später überlegt zum 3:3 ein (46.).

Schließlich stellten die Schützlinge von Jussi Tuores eindrucksvoll unter Beweis, dass ihre Special Teams, speziell die Überzahlformationen, einen großartigen Job verrichten. Zunächst traf Goldhelm Tobias Lindberg, der nach Zuspiel von Colin Smith, am langen Pfosten einschob – 4:3 (51.). Sechs Minuten später traf der schwedische Goldhelm mit seinem Beinschuss erneut in numerischer Überzahl und sorgte so für die 5:3-Vorentscheidung (57.). Die Messe war in diesem verrückten Spiel aber noch nicht gelesen. Jakob Webers Distanzschuss fälschte Timo Klose in der 59. Minute erneut unhaltbar ab – der 18-Jährige machte das Spiel somit noch einmal spannend, ein weiterer Treffer sollte jedoch nicht mehr fallen!

Somit behielten die Westsachsen drei wichtige Punkte und durften sich von den Fans noch einmal ordentlich feiern lassen. Das sollte vor dem Duell mit den Krefeld Pinguinen, die den Blue Devils Weiden heute mit 0:1 unterlagen, viel Selbstvertrauen geben!

Torfolge (0:1, 2:1, 3:2):

0:1 David Morley (Jakob Weber, Corey Trivino) 03:47 1:1 Scott Feser (Gregory Kreutzer, Colin Smith) 31:33 – PP1 1:2 Pierre Preto (Jakob Weber) 32:00 2:2 Tim Lutz (Mirko Sacher) 36:28 3:2 Lucas Böttcher (Lois Spitzner, Denis Shevyrin) 44:46 3:3 Corey Trivino (David Morley, Jakob Weber) 45:54 4:3 Tobias Lindberg (Colin Smith, Gregory Kreutzer) 50:01 – PP1 5:3 Tobias Lindberg (Gregory Kreutzer, Colin Smith) 56:15 – PP1 5:4 Timo Klose (Jakob Weber, David Morley) 58:46 – EA

Zuschauer: 2.373

