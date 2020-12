5:4! Eispiraten drehen denkwürdiges Spiel in Kassel

Westsachsen sichern sich Sieg nach 0:3-Rückstand Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben heute Abend ein geschichtsträchtiges Auswärtsspiel für sich entscheiden können. Nach einem...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben heute Abend ein geschichtsträchtiges Auswärtsspiel für sich entscheiden können.

Nach einem zwischenzeitlichen 0:3-Rückstand gewann das Team von Mario Richer mit 5:4 gegen die Kassel Huskies. Dominic Walsh bestritt dabei sein 600.Zweitligaspiel, Willy Rudert erzielte sein erstes Profitor und Neuzgang Ewanyk feierte mit einem Tor und einem Assist einen gelungenen Einstand.

Beide Teams starteten ohne zu zögern in die Partie, spielten aggressiv und waren bemüht, schnell zu Torabschlüssen zu kommen. Jedoch waren es die Huskies, die in Person von Ryan Olson erstmals treffen konnten – 0:1 (7.). Fortan waren die Kasseler auch spielbestimmend und machten den Eispiraten auf heimischen Eis das Leben schwer. Folglich konnten die Hausherren ihre Führung auch ausbauen. Lois Spitzner hielt die Kelle nach einer Hereingabe von Stephan Tramm rein – 2:0 (12.). Clarke Breitkreuz traf nur drei Minuten später sogar zum 0:3 (15.). Neuzugang Travis Ewanyk, der sein Debüt für die Westsachsen gab, bekam zwischenzeitlich sogar eine 10-minütige Disziplinarstrafe. Die Eispiraten wurden dann aber besser. Nur wenige Augenblicke vor der ersten Pause parierte Hungerecker noch stark gegen Jubilar Dominic Walsh, der heute sein 600. Zweitligaspiel bestritt, Kapitän Vincent Schlenker stocherte den Puck zum 1:3-Anschluss letztlich über die Linie (20.).

Im zweiten Drittel erwischten dann die Eispiraten den besseren Start! Willy Rudert erzielte nach 28 Minuten schließlich sein erstes Saisontor auf Vorlage von Neuzugang Ewanyk und brachte sein Team noch einmal ran – 2:3. Die Crimmitschauer hatten nun Oberwasser und kamen in Person von Timo Gams so auch verdient zum 3:3. Nur knapp eine Minute nach dem Anschluss, fasste sich der 21-jährige Angreifer ein Herz und überwand Hungerecker mit seinem Schlenzer (29.). Beide Teams hatten in der Folge gute Möglichkeiten. Doch weder Hungerecker, noch Michael Bitzer, der Starter Mark Arnsperger nach dem ersten Drittel ersetzte, ließen fortan keinen weiteren Gegentreffer zu.

Ein kurioses Tor zu Beginn des Schlussabschnitts ließ böses erahnen. Paul Kranz beförderte die Scheibe, mit Schläger und Handschuh, von hinter dem Tor an den Rücken von Michael Bitzer, von welchem der Puck ins Tor rutschte – 3:4 (43.). Die Eispiraten steckten steckten jedoch nicht zurück und zeigten ein weiteres Mal in dieser Partie Comeback-Qualitäten. So schickte Ole Olleff seinen neusten Teamkameraden Travis Ewanyk mit einem langen Pass geistesgegenwärtig auf die Reise – Ewanyk blieb bei seinem Breakaway ganz cool und knallte die Scheibe unter die Latte – 4:4 (45.)! Die erste und einzige Powerplaysituation der Crimmitschauer in dieser Begegnung brachte dann die Entscheidung. Einer wunderschönen Kombination von Scott Timmins und Patrick Pohl folgte ein unnachahmlicher Handgelenkschuss von Mathieu Lemay, der den Puck in den Winkel schickte und den 5:4-Endstand besorgte. Denn auch einer Powerplaysituation der Huskies, welche kurz danach auch den Goalie vom Eis nahmen und so in doppelter Überzahl agierten, stemmten sich die Schützlinge von Richer vereint entgegen. Am Ende stehen drei wichtige Zähler in einem denkwürdigem Spiel zu Buche.

Torfolge (3:1, 0:2, 1:2):

1:0 Ryan Olsen (Lukas Laub, Denis Shevyrin) 6:30 – PP1

2:0 Lois Spitzner (Stephan Tramm, Corey Trivino) 11:15

3:0 Clarke Breitkreuz (Ryon Moser, Troy Rutkowski) 14:57

3:1 Vincent Schlenker (Dominic Walsh, Ole Olleff) 19:07

3:2 Willy Rudert (Travis Ewanyk, Felix Thomas) 27:24

3:3 Timo Gams (Kelly Summers) 28:26

4:3 Paul Kranz 42:01

4:4 Travis Ewanyk (Ole Olleff) 44:08

4:5 Mathieu Lemay (Scott Timmins, Patrick Pohl) 47:48 – PP1

Zuschauer: 0

Huskies verlieren Heimspiel gegen Crimmitschau

Mit den frischen Beinen einer zweiwöchigen Spielpause starteten die Kassel Huskies in die Partie.

Ohne die verletzten Christ und Schmidpeter, den angeschlagenen Cameron und den in Quarantäne befindlichen Granz starteten die Huskies schwungvoll in die Partie. Youngster Paul Kranz hatte nach rund 120 Sekunden die Führung auf der Kelle, doch Verteidiger Felix Thomas rettete für den bereits geschlagenen Mark Arnsperger im Kasten der Eispiraten. Die Huskies blieben auch in der Folge gefährlich und belohnten sich zeitnah. Ryan Olsen vollendete eine dominante Überzahl, indem er am rechten Bullykreis stehend Maß nahm und Arnsperger im langen Eck überwand (7.). Doch damit nicht genug! In der 12. Minute fälschte Lois Spitzner im Slot stehend einen scharfen Pass von Stephan Tramm ab und lenkte die Scheibe zum 2:0 in die Maschen (12.). Und nur drei Minuten später stellte Breitkreuz – ebenfalls per Abfälscher – gar auf 3:0 (15.). Und die Gäste aus West-Sachsen? Die traten bis hierhin überhaupt nicht in Erscheinung. Erst Mathieu Lemays Chance im 2-auf-1 prüfte Leon Hungerecker nachhaltig (16.). Doch auch ohne nennenswerte Chance gelang den Gästen kurz vor Drittelende der Anschlusstreffer. Petr Pohl war mit Energie vor das Kasseler Tor gezogen, wo Vincent Schlenker nur noch die Kelle reinhalten musste – 3:1 (20.)

Das zweite Drittel stand ganz im Zeichen der Gäste. Nachdem Eispiraten-Coach Mario Richer Mike Bitzer für den glücklosen Arnsperger ins Tor beordert hatte, rackerten sich seine Mannen zurück in die Partie. Direkt nach Wiederbeginn hatte Petr Pohl den Anschlusstreffer auf der Kelle, doch Hungerecker war zur Stelle (21.). Doch dann schlugen die Eispiraten zu. Mit einem Doppelschlag glichen sie binnen einer Minute zum 3:3 aus. Erst staubte Willy Rudert frei vor Hungerecker stehend einen Rebound ab, ehe Timo Gams den Kasseler Zerberus im langen Eck überwand. Und die Huskies? Die hatten lange Zeit den Puck, verloren sich aber immer wieder in Einzelaktionen. Kurz vor der zweiten Drittelpause hatte abermals Petr Pohl gar die Crimmitschauer Führung auf der Kelle, doch den Alleingang vom Eispiraten-Topscorer entschärfte Hungerecker bravurös.

Der Spielstand von 3:3 versprach Spannung für die letzten 20 Minuten. Zunächst drängten die Huskies auf das vierte Tor. Spitzner fälschte in der 42. Minute einen Schuss von Marco Müller ab, doch Bitzer parierte auch diesen Versuch. Kurz darauf musste sich auch der bis dahin tadellose Schlussmann geschlagen geben. Paul Kranz machte eine auf der Rückseite des Tornetzes liegende Scheibe nochmal scharf und „zwang“ Eispiraten Verteidiger Vincent Schlenker zu einem kuriosen “Eigentor” zum 4:3 (43.). Doch der Siegeshunger ließ sich auch durch dieses Gegentor nicht brechen. Kaum zwei Minuten später war der Ausgleich wieder hergestellt. Trivino hatte eine Scheibe im Crimmitschauer Drittel nicht sichern können, so dass Travis Ewanyk auf und davon eilte und Hungerecker zum 4:4 über die Stockhand überwand (45.). Der finale Nackenschlag sollte jedoch noch folgen. In Überzahl kombinierten sich die Eispiraten durch das Kasseler Drittel, ehe Mathieu Lemay am linken Bullykreis stehend per Direktabnahme traf (48.). Die Huskies versuchten zwar nochmal alles, doch gegen Mike Bitzer war am heutigen Abend kein Kraut gewachsen.