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EHC BielTransfer-News

53 NHL-Spiele: Andrew Agozzino unterschreibt nun beim EHC Biel

3. Juni 20261 Mins read57
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Andrew Agozzino #36 of the Utah Mammoth - © Hunter Dyke/NHLI via Getty Images
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Biel. (PM EHCB) Andrew Agozzino stösst zum EHC Biel und verstärkt die Offensive der Seeländer mit einem Vertrag bis 2027.

Der kanadische Stürmer bringt viel Erfahrung aus der NHL und AHL mit und gilt als spielintelligenter, arbeitsstarker Two-Way-Forward. Mit seinem ausgeprägten Offensivinstinkt, seiner ho-hen Einsatzbereitschaft und seinem Teamdenken verleiht er der Mannschaft zusätzliche Tiefe und Flexibilität im Angriffsspiel.

Agozzino überzeugt durch seine Fähigkeit, Spielsituationen schnell zu lesen, sich effizient in Abschlusspositionen zu bringen und gleichzeitig auch in der Defensivarbeit Verantwortung zu übernehmen. Seine Erfahrung und Konstanz machen ihn zu einer wertvollen Ergänzung für das Team.

Mit seiner Verpflichtung gewinnt der EHC Biel an Leadership, Qualität und Variabilität in der Offensive.

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