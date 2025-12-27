5:3! Eispiraten schlagen Bad Nauheim

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr Heimspiel gegen den EC Bad Nauheim mit 5:3 gewonnen und damit wichtige Punkte in der DEL2 eingefahren.

Vor 2.354 Zuschauern im Sahnpark sahen die Fans eine spannende und umkÃ¤mpfte Partie mit mehreren FÃ¼hrungswechseln und einigen Treffern. FÃ¼r die Westsachsen trafen Adam McCormick doppelt sowie Gregory Kreutzer, Mirko Sacher und Dominic Walsh.

Gregory Kreutzer sorgt fÃ¼r die Eispiraten-FÃ¼hrung â€“ Bad Nauheim mit Doppelschlag nach Wiederbeginn

Die Eispiraten traten mit der gleichen Aufstellung an wie zuletzt im Vorweihnachtsspiel bei den Starbulls Rosenheim und zeigten sich von Beginn an auf Wiedergutmachung aus. Die Partie begann ausgeglichen, ohne klare Vorteile fÃ¼r eines der beiden Teams. Chancen ergaben sich dennoch auf beiden Seiten. Eispiraten-Keeper Kevin Reich hielt sein Team mit einem starken Reflex im Spiel, ehe Crimmitschau in der achten Minute in FÃ¼hrung ging: Gregory Kreutzer zog aus der zweiten Reihe ab, Tim McGauley nahm GÃ¤stetorwart Jerry Kuhn die Sicht, und der Puck schlug zum 1:0 im Winkel ein.

Zu Beginn des Mitteldrittels verloren die Gastgeber jedoch kurzzeitig den Zugriff auf das Spiel. Nur 34 Sekunden nach Wiederbeginn glich Davis Koch im Slot zum 1:1 aus (21.), lediglich 26 Sekunden spÃ¤ter sorgte Sebastian Bengtsson mit dem Doppelschlag fÃ¼r die 2:1-FÃ¼hrung der GÃ¤ste (22.). Bad Nauheim blieb anschlieÃŸend spielbestimmend und setzte sich immer wieder im Drittel der Eispiraten fest, wÃ¤hrend das Team von Jussi Tuores nur vereinzelt zu Entlastungsangriffen kam.

Doch die Eispiraten bewiesen Moral. In der 34. Minute sorgte Mirko Sacher mit einer starken Einzelaktion fÃ¼r den Ausgleich: Mit viel Tempo zog er ins gegnerische Drittel und Ã¼berwand Kuhn aus spitzem Winkel zum 2:2. Der Treffer wirkte wie ein Weckruf. Kurz vor der zweiten Pause drehte Crimmitschau die Partie schlieÃŸlich erneut, als Adam McCormick von der blauen Linie abzog und zum 3:2 traf (38.).

Erneuter Ausgleich â€“ McCormick und Walsh sorgen fÃ¼r den Heimsieg

Im Schlussdrittel drÃ¤ngte Bad Nauheim auf den Ausgleich und wurde in der 47. Minute belohnt. Erneut war es Davis Koch, der Kevin Reich mit einem Schuss durch die Schoner Ã¼berwand â€“ 3:3. In der Folge agierten die Eispiraten zunÃ¤chst etwas zu passiv, fanden aber rechtzeitig zurÃ¼ck ins Spiel.

Die Vorentscheidung fiel dann im Powerplay: Adam McCormick packte erneut einen wuchtigen Blueliner aus und schnÃ¼rte mit seinem zweiten Treffer des Abends den Doppelpack zur 4:3-FÃ¼hrung (55.). Den Schlusspunkt setzte schlieÃŸlich KapitÃ¤n Dominic Walsh, der zwei Gegenspieler sehenswert aussteigen lieÃŸ und per RÃ¼ckhand ins verwaiste Tor zum 5:3-Endstand traf (58.).

Mit diesem Sieg festigen die Eispiraten Crimmitschau Rang fÃ¼nf in der DEL2-Tabelle. Bereits am Sonntag geht es fÃ¼r die Westsachsen weiter, wenn die Lausitzer FÃ¼chse zum mit Spannung erwarteten Sachsenderby im Sahnpark gastieren.

Torfolge (1:0, 2:2, 2:1):

1:0 Gregory Kreutzer (Mario Scalzo, Dylan Wruck) 07:35

1:1 Davis Koch (Justin Volek, Garett Pruden) 20:34

1:2 Sebastian Bengtsson (Parker Bowles) 21:00

2:2 Mirko Sacher (Corey Mackin) 33:53

3:2 Adam McCormick (Dylan Wruck, Tim McGauley) 37:38

3:3 Davis Koch (Christopher Fischer, Marius Erk) 46:34

4:3 Adam McCormick (Corey Mackin, Dylan Wruck) 54:10 â€“ PP1

5:3 Dominic Walsh 57:45 â€“ EN

Zuschauer: 2.354

