5:2 in Salzburg, 1. Stresstest bestanden! Köln hat Lust auf die CHL-Bühne, Mo Müller kündigt an: „Wir sind jetzt zu recht in der Champions League und das auch mit Ambitionen“

Salzburg. (PM MagentaSport / PM EC RBS) Nach 11 Jahren kehren die Kölner Haie zurück auf die internationale Bühne. Beim ersten Auftritt bei Red Bull Salzburg siegen die Haie mit 5:2.

„Das ist etwas ganz Besonderes. Es ist wie eine Art Belohnung für die Fans und die Stadt, dass die Haie wieder international vertreten sind, aber wir das nicht nur als Erfahrung mitnehmen, sondern auch zeigen, dass wir zurecht hier sind”, betont Haie-Kapitän Moritz Müller. Zudem erklärt er, dass die Haie durchaus hohe Ziele in der Champions Hockey League anmelden. „Wir erwarten schon, ein Ausrufezeichen zu setzen. Wir sind nicht gekommen, um einfach als Erfahrung mitzuspielen. Wir sind jetzt zurecht in der Champions League und das auch mit Ambitionen.”

Neuzugang Marcel Noebels vom deutschen Meister Eisbären Berlin fügt sich in seinem ersten Pflichtspiel mit einem Doppelpack perfekt ein.

Spielverlauf

Mit viel Tempo ging es ins erste Bewerbsspiel der neuen Saison. Nach einer kurzen Abtastphase ging es deutlich härter zu und vermehrt in Richtung Tor. Kölns Maximilian Kammerer kam direkt vor Salzburgs Torhüter Atte Tolvanen an die Scheibe (6.), kurz darauf prüfte Thomas Raffl den Gäste-Keeper Janne Juvonen aus kurzer Distanz (8.). Bei einem ersten Powerplay verfehlte Michael Raffl das Tor per Direktabnahme aus kurzer Distanz nur knapp (13.). Kurz danach hatte Mathias Böhm aus vollem Lauf aus dem Slot die Chance (14.). Die Red Bulls hatten zu dem Zeitpunkt ein Chancenplus, doch im ersten Powerplay schrieben die Gäste an. Patrick Russell fälschte direkt vorm Tor unhaltbar ab (17.). Und legten eiskalt nach, Marcel Noebels traf noch im selben Powerplay per One-timer aus dem Slot zur 2:0-Führung (17.). Die Red Bulls wurden danach abermals gefährlich vorm Tor, mussten aber mit dem 0:2-Rückstand in die Kabine.

Nach druckvollem Wiederbeginn der Kölner drehten die Red Bulls auf. Peter Schneider verwertete den Pass von Thomas Raffl in den halbhohen Slot mit einem Hammerschuss zum 1:2 (24.). Salzburg drückte weiter und brannte vor dem Kölner Tor ein wahres Feuerwerk ab. Die Gästeabwehr wankte, wehrte aber alle Schüsse ab. Aus einem Konter trafen die Kölner dann erneut, Gregor MacLeod traf aus vollem Lauf und stellte den alten 2-Tore-Vorsprung wieder her (30.). Die Red Bulls dominierten danach bei mehreren Minuten in Überzahl die Offensivzone, konnten die Scheibe aber nicht im Tor unterbringen. Es brauchte ein weiteres Powerplay, und diesmal fackelten die Salzburger nicht lange. Mario Huber traf nach Vorarbeit von Michael Raffl aus spitzem Winkel unter die Querstange zum 2:3 (38.). Aber wieder hatte Köln die Antwort, nach einem Unterzahl-Konter ließ Louis-Marc Aubry die Scheibe flach ins Tor (40.). 4:2 für die Gäste nach 40 am Ende auch ruppigen Minuten.

Emotional ging es auch im dritten Abschnitt weiter. Die Red Bulls kämpften um den neuerlichen Anchluss, Köln blieb aktiv. Nach einem Konter 2 auf 0 erhöhten die Gäste die Führung durch Marcel Noebels früh im Drittel auf 5:2 (44.). Salzburg hatte noch weitere Möglichkeiten, aber die Deutschen hielten den Druck aufrecht und machten es den Red Bulls auch im Powerplay schwer, gefährlich vors Tor zu kommen. Die Red Bulls ließen nichts unversucht, mussten sich dem DEL-Hauptrundensieger der letzten Saison letztlich aber mit 2:5 geschlagen geben.

Statement Alan Letang, Headcoach Salzburg „Es war ein bisschen frustrierend. Im zweiten Abschnitt hatten wir klar das Momentum, aber Köln hat einen sehr guten Job gemacht und seine Chancen genutzt. Wir hatten uns gut zurückgearbeitet, aber dann machen die Kölner das nächste Tor, was uns etwas zurückgeworfen hat. Aber wir haben gezeigt, dass wir ein gefährliches Team sind.“

Champions Hockey League

EC Red Bull Salzburg – Kölner Haie 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)

Tore:

0:1 | 16:03 | Patrick Russell | PP

0:2 | 16:32 | Marcel Noebels | PP

1:2 | 23:49 | Peter Schneider

1:3 | 29:05 | Gregor MacLeod

2:3 | 37:30 | Mario Huber | PP

2:4 | 39:18 | Louis-Marc Aubry | SH

2:5 | 43:27 | Marcel Noebels

Zuschauer: 3.353

Nächster Haie-Gegner in der CHL ist der amtierende Champion Frölunda Göteborg (live ab 19.15 Uhr bei MagentaSport). Beim Heimspiel wird eine Rekord-Kulisse von 15.500 Zuschauern erwartet. An dieser Zahl sieht man es gut, wie durstig die Leute nach ‘Haie international’ sind. Das ist ein Verdienst des ganzen Klubs die letzten Jahre so eine gute Arbeit geleistet zu haben”, freut sich Müller.

Nachfolgend die Clips und Stimmen vom 1. Spieltag der Champions Hockey League, präsentiert von MagentaSport.

Der große Auftakt in die neue DEL-Saison mit der Partie Eisbären Berlin gegen Straubing Tigers findet am 17. September statt – ab 19.00 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport, ab dann wieder mit allen DEL-Spielen live.

CHL- Spieltag 1: Red Bull Salzburg – Kölner Haie 2:5 – Noebels fügt sich perfekt ein

Moritz Müller, Kölner Haie, vor der Partie über das erste internationale Spiel der Kölner Haie seit 11 Jahren: „Das ist etwas ganz Besonderes. Die Haie sind einen Weg gegangen, um hier wieder anzukommen. Es ist wie eine Art Belohnung für die Fans und die Stadt, dass die Haie wieder international vertreten sind, aber wir das nicht nur als Erfahrung mitnehmen, sondern auch zeigen, dass wir zurecht hier sind.”

Über den Reiz der CHL: “Ich habe die letzten Jahre gesehen, wie die deutschen Top-Vereine Champions League gespielt haben und da hat man schon neidisch hingeblickt. Es ist eine Auszeichnung zu den besten in Europa zu gehören.”

Über den neuen Kader und die Ziele: “Wir schließen jetzt die Vorbereitung ab und starten direkt mit einem Spiel in Salzburg. Es wird für uns alle ein Sprung ins kalte Wasser, aber der sollte uns schnell gelingen. Es wird nicht viel Zeit für Anpassung geben. Wir erwarten schon ein Ausrufezeichen zu setzen. Wir sind nicht gekommen, um einfach als Erfahrung mitzuspielen, sondern haben schon den Anspruch dieses Spiel gewinnen zu wollen.”

Über die Rekord-Kulisse (15.500 Karten) im ersten Heimspiel gegen Göteborg: “An dieser Zahl sind man es gut, wie durstig die Leute nach ‘Haie international’ sind. Das ist ein Verdienst des ganzen Klubs die letzten Jahre so eine gute Arbeit geleistet zu haben. Wir haben auch in schweren Zeiten nach Lösungen gesucht und sportlich immer weiter aufgebaut. Wir sind jetzt zurecht in der Champions League und das auch mit Ambitionen.”

Über den neuen Trainer Thomas Berglund: “Interessant auch für uns, weil es ein ganz anderer Ansatz ist. Unter Kari Jalonen war das Spiel sehr taktisch geprägt, er ist sehr in Details gegangen. Ich glaube, dass es unter Thomas hier und da mehr Freiheiten gibt, aber dafür deutlich mehr an Leidenschaft und Arbeit eingefordert wird. Wir werden eine Mannschaft sein, die den Gegner sehr unter Druck setzen möchte, die Scheibe jagen und dann die Scheibe so schnell wie möglich zurückzugewinnen.”

Mo Müller im Interview





„Die Eishockey-Show“ – neu: ab 14. September wöchentlich!

Die Content-Serie #EishockeyDeutschland und „Die Eishockey-Show“ liefern noch mehr exklusive Einblicke und Hintergründe. bietet mit starken Feature-Beiträgen die inhaltliche Klammer bis zur Heim-WM, die ab dem 13. Mai ebenfalls bei MagentaTV und MagentaSport gezeigt wird. Die Reihe verbindet monatlich deutsche Eishockey-Themen, aktuelle und in der Langzeitbetrachtung: Klubs und Köpfe aus der DEL, der Nationalmannschaft mit einem neuen Bundestrainer, die NHL-Legionäre, Frauen-Nationalmannschaft und Top-Talente.

„Die Eishockey-Show“ , mit Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann, widmet sich jeden Montag den aktuellen Themen und heißesten Stories – kompetent, emotional und humorvoll diskutiert. Sascha Bandermann wird als Moderator immer dabei sein, Basti Schwele und Rick Goldmann wechseln sich wöchentlich ab. Dazu sind auch immer wieder weitere Gäste aus dem deutschen Eishockey vorgesehen.

In der ersten Folge der Show steht am 14. September die große Saisonvorschau mit allen Hosts im Fokus. Auch in der „Eishockey-Show“ bekommen der Rück- und Ausblick aktueller Themen unter dem #EishockeyDeutschland und der Countdown zur Heim-WM 2027 ihren festen Platz mit eigener Rubrik. Verfügbar am Montagabend über die MagentaSport-Kanäle, Podcatcher, als Videoformat via Spotify, YouTube und MagentaTV.

Die CHL mit Berlin, Köln und Mannheim startet ebenfalls im September

In Europas Eishockey-Königsklasse gehen die deutschen Spitzenklubs Eisbären Berlin, Kölner Haie und Adler Mannheim an den Start. In der Ligaphase mit sechs Spieltagen kämpfen die insgesamt 24 Teams um den Einzug ins Achtelfinale. MagentaSport zeigt in der Vorrunde sechs Partien der deutschen Vertreter und in der K.o.-Runde sieben Begegnungen live: zum Start die Gastspiele der Kölner Haie in Salzburg und der Eisbären Berlin beim HC Davos am 6. September (live ab 15.30 Uhr) sowie die Heimspiele von Köln gegen Frölunda Göteborg am 10. September (live ab 19.15 Uhr) und von Berlin gegen die Herning Blue Foxes am 13. September (live ab 17.45 Uhr).

Deutschland Cup 2026 als Meilenstein auf dem Weg zur Heim-WM 2027

Für die DEB-Männer ist auf dem Weg zur Heim-WM 2027 der Deutschland Cup 2026 vom 5. bis 8. November ein Meilenstein in der Vorbereitung – als Teil des IIHF European Cup of Nations. Gastgeber Deutschland, Lettland, Österreich und die Schweiz gehen im neuen Austragungsort Düsseldorf aufs Eis – alle Spiele live bei MagentaSport und MagentaTV. Zudem gibt’s ab Mitte April 2027 alle sieben Testspiele der Nationalmannschaft im Countdown zur WM.

Der große Saison-Höhepunkt steht vom 13. bis 30. Mai 2027 auf dem Programm: Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland! Die Spiele werden in den Spielorten Düsseldorf (PSD Bank Dome) und Mannheim (SAP Arena) ausgetragen – und das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Erzrivale Schweiz in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen vor erwarteten über 60.000 Eishockey-Fans. Ein gutes Omen: bereits bei der Heim-WM 2010 fand der Auftakt auf Schalke statt und das DEB-Team besiegte die USA mit 2:1 nach Verlängerung.

Nächste Eishockey-Generation im Fokus: Die U20-WM der Männer live aus Kanada

Auch Deutschlands Eishockey-Nachwuchs begleitet MagentaSport weiterhin live und zeigt die IIHF-U20-Weltmeisterschaft vom 26. Dezember 2026 bis 5. Januar 2027 aus Edmonton und Red Deer – mit allen deutschen Gruppenspielen sowie der K.o.-Runde live.

Eishockey live bei MagentaSport

Champions Hockey League

Sonntag, 06.09.2026

ab 15.30 Uhr: HC Davos – Eisbären Berlin

Donnerstag, 10.09.2026

ab 19.15 Uhr: Kölner Haie – Frölunda Göteborg

Sonntag, 13.09.2026

ab 17.45 Uhr: Eisbären Berlin – Herning Blue Foxes

PENNY DEL | 1. Spieltag

Donnerstag, 17.09.2026

ab 19.00 Uhr: Eisbären Berlin – Straubing Tigers

Freitag, 18.09.2026

ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.15 Uhr im Einzelspiel: Krefeld Pinguine – Pinguins Bremerhaven, Red Bull München – Adler Mannheim, Iserlohn Roosters – ERC Ingolstadt, Kölner Haie – Grizzlys Wolfsburg, Nürnberg Ice Tigers – Augsburger Panther, Schwenninger Wild Wings – Löwen Frankfurt

488 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht