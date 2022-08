5:2 gegen Aufsteiger Frankfurt! DEG holt sich souverÃ¤n den dritten Platz beim Sachsenlotto Cup – Eder verletzt

Dresden. (PM DEG) Das Toreschießen: Manchmal ist es so schwierig, manchmal ist es so leicht! Die Düsseldorfer EG hat das Spiel um Platz 3...

Die Düsseldorfer EG hat das Spiel um Platz 3 des Sachsenlotto-Cups gewonnen. Die Jungs von Headcoach Roger Hansson bezwangen den Liga-Konkurrenten Löwen Frankfurt mit 5:2 (3:0, 2:1, 0.1) und zeigten dabei eine gute Leistung. Bitter die Verletzung von Tobi Eder. Der Stürmer hat einen schmerzhaften Pferdekuss abbekommen.

Der Kader: Im Tor heute Henrik Haukeland – mit einer schicken neuen DEG-Torwartmaske. Zu den bekannten Ausfällen Brendan O’Donnell (wird nach Band-Problemen geschont), Alex Ehl (Drüsenfieber) und Victor Svensson (Muskelfaserriss) gesellte sich heute der leicht angeschlagene Stephen Harper und später eben Tobi Eder hinzu. Die DEG deshalb heute zunächst mit elf Stürmern und acht Verteidigern.

Das Spiel: Es ist eben doch ein seltsamer Sport. Schien das Toreschießen gestern gegen Dresden beim 0:1 nach Verlängerung noch fast unmöglich, fiel es heute zu Beginn umso leichter. 3:0 stand es nach zehn Minuten. Seinen ersten Treffer für die DEG markierte Josef Eham (7:21, Vorarbeit Ebner), als er einen Nachschuss eiskalt verwandelte. Wenige Sekunden später fuhr Sturmpartner Alex Blank einen 1 auf 0-Konter , stoppte vor Frankfurts Goalie Bastian Flott-Kucis ab und schob locker zum 2:0 ein (7:56, Assists Ebner und Fischbuch), Und als wenig später Alex Barta im Powerplay die Scheibe hoch in den Winkel drosch, war das schnelle 3:0 perfekt (9:47).

Im zweiten Abschnitt kam Frankfurt dann besser auf und verkürzte auf 1:3 aus Sicht der Hessen. Kevin Maginot traf per Schlagschuss ins rechte Eck. Vorausgegangen war eine Raufferei zischen Niklas Heinzinger und Ryan Olsen, die Unentschieden ausgegangen war. Doch die DEG hielt dagegen, konnte den alten Abstand wieder herstellen und sogar ausbauen. Zunächst traf Luca Zitterbart aus dem Rückraum nach wunderschöner Kreisel-Vorarbeit von Kyle Cumiskey (35:04). Anschließend nutzte Jakub Borzecki einen Banden-Torwartfehler von Frankfurts Flott-Kucis aus. Plötzlich lag die Scheibe frei vor dem leeren Tor und „Kuba“ machte sie rein. 5:1 nach 40 Minuten. Großer Wermutstropfen: Zuvor war Tobi Eder nach einem Pferdekuss mit verdrehten Knie vom Eis getragen worden. Diagnose zunächst unklar.

Im Schlussabschnitt verlegte sich die DEG verstärkt auf Spielkontrolle – auch angesichts des dünnen Kaders und des Eder-Schrecks verständlich. Dennoch machte es Spaß, den vielen jungen Spielern zuzuschauen. Edmund Junemann, Maksim Anton, Josef Eham, Jakub Borzecki und Alex Blank haben allesamt Potenzial und Perspektive. So tankte sich „Seppi“ Eham in Minuten 54 wunderbar durch und scheiterte nur knapp. Kurz zuvor hatte Frankfurt durch Eisenmenger auf 2:5 aus Sicht der Löwen verkürzt (46:40). Danach lies die DEG die Zeit runterlaufen uns sicherte sich souverän Platz 3 beim Sachsenlotto-Cup 2022.

Ausblick: Am kommenden Wochenende spielt die DEG beim Südtirol Sommer Classic. Erster Kontrahent ist am Samstag, 3. September um 20.00 Uhr zunächst SC Skoda Pilzen. Am darauffolgenden Tag ist entweder der HC Bozen oder der HC Ambri Piotta um 15.00 oder 18.30 Uhr der Gegner. Am Freitag, 9. September, folgt um 19.30 Uhr im PSD BANK DOME die offizielle Saisoneröffnung gegen die Iserlohn Roosters, eine Woche später findet an gleicher Stelle das erste Ligaspiel gegen den ERC Ingolstadt statt. Tickets für beide Spiele unter www.degtickets.de.