5:2! Eispiraten mit Auswärtssieg bei Towerstars

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr Auswärtsspiel bei den Ravensburg Towerstars am Dienstagabend (21.01.2025) mit 5:2 für sich entschieden!

Dabei fuhren die Westsachsen ihren zweiten Saisonsieg auf fremdem Eis in regulärer Spielzeit ein und rücken in der Tabelle somit wieder auf den 13. Tabellenplatz vor.

Eispiraten-Chefcoach Jussi Tuores konnte pünktlich zum Gastspiel in der CHG-Arena auf Neuzugang Corey Mackin bauen, welcher in der vergangenen Woche verpflichtet wurde und nun sein DEL2-Debüt feierte. Ebenso mit am Start war Verteidiger Rayan Bettahar, der als Unterstützung aus Bremerhaven anreiste. Nicht im Aufgebot standen hingegen Felix Thomas (berufliche Gründe), Rihards Marenis (Operation), Ole Olleff (Fußverletzung), Roman Zap, Justin Büsing und Oleg Shilin (jeweils erkältet), Thomas Reichel (Aufbautraining), Mario Scalzo (angeschlagen) und Alex Vladelchtchikov.

Florian Mnich rückte also für den an einer Grippe erkrankten Oleg Shilin in den Kasten der Eispiraten und musste im ersten Durchgang, trotz einer ansprechenden Leistung seiner Vordermänner, immer wieder zeigen, welche Qualität in ihm steckt. Im Powerplay der Gastgeber blieb der 25-Jährige dann aber ohne Abwehrchance. Ein Schuss von Mathew Santos wurde zur Bogenlampe, sprang ungünstig auf flatterte zum 0:1 über die Torlinie (11.). Die Crimmitschauer wurden in der Folge aber energischer und spielten vor allem mit mehr Zug zum Tor. Wenige Augenblicke vor der Pausensirene durften die Pleißestädter dann auch erstmals jubeln. Tobias Lindberg bediente Denis Shevyrin, welcher nicht lang fackelte und den Puck zum 1:1 in das Gehäuse der Towerstars drosch (20.).

Die Mannschaft von Jussi Tuores nahm den Schwung dieses Erfolgserlebnisses mit in den Mittelabschnitt, gewann zahlreiche Zweikämpfe und sorgte vor dem Tor der Ravensburger immer wieder für viel Gefahr – besonders Neuzugang Corey Mackin, der unter besonderer Beobachtung stand, fiel positiv auf und überzeugte mit seiner Geschwindigkeit, guter Übersicht sowie gutem Stickhandling.

Trotz der guten Spielanlage von Mackin und Co. waren es aber die Hausherren, die erneut in Front gingen. Nach einem Bullygewinn kam Louis Latta an den Puck und setzte seinen Schuss zum 1:2 unter die Querlatte– erneut ohne Abwehrchance für Mnich, welchem die Sicht komplett verdeckt war (24.). Da Tobias Lindberg bei seinem eigenen Nachschuss nur zweiter Sieger gegen Nico Pertuch

Hier waren es die Eispiraten, die das Zepter schnell in die Hand nahmen und dafür auch belohnt wurden. Nach einem Querpass von Tim Lutz netzte der blank stehende Scott Feser in der 42. Minute zum 2:2 ein und brach den Bann der Westsachsen. Denn diese blieben fortan spielbestimmend und legten auf dem Scoreboard fleißig nach. So traf Vinny Saponari, nach mustergültiger Vorarbeit von Mirko Sacher, aus spitzem Winkel zum 3:2 und sorgte so für die erstmalige Führung der Crimmitschauer (46.).

Die Towerstars, unter der Leitung von Bo Subr, wirkten nun konsterniert und vor allem unkonzentriert. Tim Lutz wusste dies nach zu bestrafen und vollendete mit seinem Handgelenkschuss aus zentraler Position zum 4:2 (53.). Die Baden-Württemberger gingen danach volles Risiko und nahmen Nico Pertuch nach einer ungenutzten Powerplay-Situation für einen zusätzlichen Feldspieler vom Eis. Schließlich war es aber Colin Smith, der nach dem insgesamt vierten Assist von Kapitän Tobias Lindberg schlau verzögerte und am vorbeirauschenden Verteidiger zum 5:2-Endstand einschoss (60.).

Torfolge (1:1, 1:0, 0:4):

1:0 Mathew Santos (Erik Karlsson) 10:40 1:1 Denis Shevyrin (Tobias Lindberg, Lois Spitzner) 19:16 2:1 Louis Latta (Nick Latta) 23:43 – SH1 2:2 Scott Feser (Tim Lutz, Tobias Lindberg) 41:20 2:3 Vinny Saponari (Mirko Sacher) 45:31 2:4 Tim Lutz (Tobias Lindberg, Colin Smith) 52:45 2:5 Colin Smith (Tobias Lindberg) 59:48 – EN

Zuschauer: 2.080

