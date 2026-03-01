5:2! Eispiraten besiegen Weiden nach dramatischer Schlussphase

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr Heimspiel im Rahmen des 1. Jugend-Spieltages gegen die Blue Devils Weiden mit 5:2 gewonnen.

Vor 3.603 Zuschauern im Sahnpark drehten die Westsachsen die Partie erst in den Schlussminuten und sorgten mit vier Treffern binnen sechs Minuten für einen umjubelten Heimsieg.

Cheftrainer Jussi Tuores konnte personell etwas durchatmen. Mit den wiedergenesenen Philipp Kuhnekath und Justin Büsing, aus Bremerhaven angereits, standen wieder mehr Optionen zur Verfügung. Zudem feierten die Neuzugänge Finn Fuchs und Leon Neiger ihre Heimdebüts, sodass Tuores vier komplette Reihen ins Rennen schicken konnte.

Torlos in die erste Pause

Die Hausherren erwischten vor lautstarker Kulisse einen guten Start und waren das aktivere Team. Denis Shevyrin verpasste eine Hereingabe von Louis Brune knapp, Kuhnekath bekam im Slot den Puck nicht sauber kontrolliert und auch Neiger zielte nur haarscharf über das Tor. Defensiv präsentierten sich die Crimmitschauer in den ersten 20 Minuten strukturiert, aufmerksam und mit einem souveränen Kevin Reich zwischen den Pfosten. Der Schlussmann strahlte viel Ruhe aus und war bei insgesamt zehn Abschlüssen der Gäste zur Stelle.

Weiden schlägt im Powerplay zu

Im Mittelabschnitt kamen die Oberpfälzer besser ins Spiel. Zwar verzeichneten Louis Brune und Corey Mackin erste Abschlüsse für die Hausherren, doch in der Folge häuften sich die Druckphasen der Gäste. Nachdem Tim McGauley im Slot aus aussichtsreicher Position noch gescheitert war, schlugen die Blue Devils im Powerplay zu: Tommy Muck traf in der 33. Minute zum 0:1 und versetzte den Sahnpark kurzzeitig in Schockstarre.

Die Eispiraten antworteten jedoch energisch. McGauley und Mackin arbeiteten hart hinter dem Tor von Michael McNiven, ehe Dylan Wruck den Puck in der 37. Minute zum verdienten 1:1-Ausgleich über die Linie drückte.

Dramatische Schlussphase – 4 Eispiraten-Treffer in sechs Minuten

Zu Beginn des Schlussdrittels musste Michael McNiven einen Schuss von Adam McCormick an den Pfosten lenken. Auf der Gegenseite war auch Reich mehrfach gefordert und entschärfte

brenzlige Situationen – teils mit mutigen Ausflügen aus seinem Gehäuse. In der 50. Minute entschieden die Schiedsrichter nach Videobeweis jedoch auf Tor für Weiden. Ein Schuss von Noah Samanski, den viele im Sahnpark am Gestänge vermutet hatten, sprang aus dem Tor zurück ins Spiel – 1:2. Verwunderung und Niedergeschlagenheit machten sich breit.

Doch die Antwort der Eispiraten folgte prompt. Louis Brune traf in der 54. Minute im Nachschuss zum 2:2 und brachte den Sahnpark wieder zum Beben. Nun waren die Crimmitschauer klar am Drücker. Drei Minuten vor dem Ende landete eine hohe Hereingabe im High-Slot, wo Ladislav Zikmund goldrichtig stand und mit aller Entschlossenheit zum 3:2 einschob (57.). Gästecoach Alan Letang nahm daraufhin Michael McNiven für einen zusätzlichen Feldspieler vom Eis.

Doch die Entscheidung fiel zugunsten der Westsachsen: Corey Mackin stibitzte Tommy Muck den Puck und traf in der 59. Minute ins leere Tor zum 4:2. Elf Sekunden vor der Schlusssirene setzte Tim McGauley ebenfalls per Empty-Netter den Schlusspunkt zum 5:2-Endstand. Vier Treffer in nur sechs Minuten ebneten den Weg zu einem emotionalen Heimsieg. Mit diesen „Big Points“ im Kampf um die Pre-Playoffs gehen die Eispiraten nun mit Rückenwind in ihr letztes Hauptrundenwochenende in der DEL2.

Torfolge (0:0, 1:1, 4:1):

0:1 Tommy Muck (Cedric Schiemenz, Noah Samanski) 32:12

1:1 Dylan Wruck (Corey Mackin, Tim McGauley) 36:15

1:2 Noah Samanski (Fabian Ribnitzky) 49:02

2:2 Louis Brune (Denis Shevyrin) 53:43

3:2 Ladislav Zikmund (Gregory Kreutzer, Denis Shevyrin) 56:18

4:2 Corey Mackin 58:07 – EN

5:2 Tim McGauley (Dylan Wruck Ole Olleff) 59:49 – EN

Zuschauer: 3.603