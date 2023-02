5:1 Sieg gegen Ingolstadt! – Berlins Goalie Tobias Ancicka: â€žIch ziehe meinen Hut vor meinen Mannschaftskameraden“

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin können in der PENNY DEL einen weiteren Sieg verzeichnen. Die Berliner bezwangen den ERC Ingolstadt am Sonntagabend in...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin können in der PENNY DEL einen weiteren Sieg verzeichnen. Die Berliner bezwangen den ERC Ingolstadt am Sonntagabend in der heimischen Mercedes-Benz Arena mit 5:1. Leo Pföderl (12.) sowie Marcel Noebels (18./PS) per Penalty brachten die Eisbären zunächst mit 2:0 in Führung. Marko Friedrich (25.) erzielte im Mitteldrittel dann für Ingolstadt den Anschlusstreffer, aber Manuel Wiederer (27.) sorgte lediglich 85 Sekunden später für die alte Zwei-Tore-Führung der Gastgeber. Im Schlussabschnitt erhöhte Zach Boychuk (44.) für die Berliner und Yannick Veilleux (56./EN) traf ins leere Ingolstädter Tor zum 5:1-Endstand. Die Eisbären Berlin bestreiten ihre nächste Partie am Dienstag, den 28. Februar. Dann gastiert der Hauptstadtclub bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr. Serge Aubin, Cheftrainer „Ich habe eine gute Leistung meiner Mannschaft gesehen. Wir hatten zunächst einen verhaltenen Start in die Partie. Ingolstadt hat sehr druckvoll gespielt, durch den 1:0-Führungstreffer wechselte das Momentum dann aber auf unsere Seite. Nach Ingolstadts Anschlusstreffer hätte das Spiel eine andere Richtung einschlagen können, wir konnten unsere Führung aber schnell wieder ausbauen. Tobias Ancicka hat sehr gut gehalten. Wir haben viele Schüsse geblockt und die Chancen zum richtigen Zeitpunkt genutzt.“ Tobias Ancicka, #45 „Ich ziehe meinen Hut vor meinen Mannschaftskameraden. Wir haben über die gesamte Spieldauer gutes Eishockey gespielt. Wir haben viele Schüsse geblockt, den Puck schnell rausgespielt und unsere Chancen genutzt. Unser Unterzahlspiel hat heute sehr gut funktioniert. Die Unterstützung unserer Fans war grandios. Nicht nur heute, sondern schon die gesamte Saison.“ Endergebnis Eisbären Berlin – ERC Ingolstadt 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Aufstellungen Eisbären Berlin: Ancicka (Quapp) – Mik, Ellis (A); Melchiori, Nowak; F. Hördler (C), Müller; Bettahar – Noebels, Grenier, Pföderl; White, Boychuk, Fiore; Veilleux, Wiederer (A), Clark; Roßmy, Regin, Mauer – Trainer: Serge Aubin

ERC Ingolstadt: Reich (Garteig) – Wagner, Hüttl; Jobke, Edwards; Quaas, Hübner; Brune – McGinn, Petta, Krauß; Henriquez Morales, Stachowiak, Friedrich; Bertrand, Höfflin, Simpson; Flaake, Feser, Ronning – Trainer: Mark French Tore

1:0 – 11:27 – Pföderl (Noebels) – EQ

2:0 – 17:40 – Noebels – PS

2:1 – 24:44 – Friedrich (Pietta) – EQ

3:1 – 26:09 – Wiederer (Nowak) – EQ

4:1 – 43:22 – Boychuk (Veilleux) – EQ

5:1 – 55:53 – Veilleux (Nowak) – EN Strafen

Eisbären Berlin: 8 (0, 6, 2) Minuten

ERC Ingolstadt: 4 (0, 4, 0) Minuten

Schiedsrichter Marc Iwert, Martin Frano (Jonas Merten, Nikolaj Ponomarjow)

