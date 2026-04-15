5:1 – MÃ¼nchen diesmal viel effizienter, verkÃ¼rzt auf 1:3 in der Halbfinal-Serie! Patrick Hager: „Der Berg ist riesig. Aber wir haben sehr viel QualitÃ¤t!“

Bonn. (PM MagentaSport) Mannheims Top-TorschÃ¼tze Justin SchÃ¼tz hatte gewarnt: â€žDas wird eine lange Serie!â€œ TatsÃ¤chlich kassieren die Adler im Spiel 4 der Halbfinals ein 1:5 gegen den EHC Red Bull MÃ¼nchen. Somit kein Finaleinzug, stattdessen Spiel 5: am Freitag live ab 18.45 Uhr bei MagentaSport in Mannheim.

Eine Bank bei diesem 5:1-Erfolg: Patrick Hager. Sein Fazit: â€žDu kriegst nicht viel. Wir versuchen, ihnen sehr wenig zu geben, sie geben uns nicht viel. Die Chancen, die du kriegst, musst du natÃ¼rlich reinmachen. Das hat Mannheim, speziell in den ersten Spielen, besser gemacht. Heute haben wir im 2. und 3. Drittel einen Weg gefunden.â€œ

In der Serie liegen die MÃ¼nchner 1:3 hinten, schon am Freitag kann das Aus folgen. â€žDas ist die berÃ¼hmte Floskel: Es geht Schritt fÃ¼r Schritt. Der Berg ist riesig, darÃ¼ber brauchen wir nicht zu reden. Aber wir haben sehr viel QualitÃ¤t in der Mannschaftâ€œ, sagt der 38jÃ¤hrige Hager.

â€žMomentum-Wechselâ€œ bei Ã¤hnlichen Serien-SpielverlÃ¤ufen wirkt etwas sperrig, aber so lautet die Analyse von Mannheims Marc Michaelis: â€žWir sind mit 1:2 ins letzte Drittel gegangen. Dann waren die AbstÃ¤nde bei uns zwischen unseren stÃ¼rmenden Verteidigern zu groÃŸ. Die MÃ¼nchener waren Anfang vom 3. Drittel effizient und dann kassierst du hier gleich zwei Dinger. Mund abwischen, weiter gehtâ€™s!â€œ

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen von der Halbfinal-Serie Runde 4 MÃ¼nchen gegen Mannheim prÃ¤sentiert von MagentaSport.

KÃ¶ln gegen Berlin spielen am Mittwoch â€“ live ab 19.15 Uhr bei MagentaSport. Am Donnerstag startet die deutsche Auswahl in Tschechien mit dem WM-Countdown â€“ ab 17.15 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport.

Halbfinale: EHC Red Bull MÃ¼nchen â€“ Adler Mannheim 5:1 (Serie: 1:3)

Der EHC Red Bull MÃ¼nchen verhindert das Aus! Mit einem Doppelschlag im 3. Drittel mitsamt Traumtor von Markus Eisenschmid holen sich die MÃ¼nchener Spiel 4 und verlÃ¤ngern die Serie. Weiter geht es am Freitag, ab 18.45 Uhr in Mannheim â€“ live bei MagentaSport.

Alle Tore des Spiels





Patrick Hager, MÃ¼nchener KapitÃ¤n und TorschÃ¼tze zum 3:1: â€žGenau das hat sich verÃ¤ndert, dass wir unsere Chancen genutzt. Ich glaube, dass wir ein schwÃ¤cheres 1. Drittel gespielt haben, im Vergleich zu allen anderen Spielen bisher. Aber zum GlÃ¼ck stand es nur 1:1. Dieses Mal hatten wir nach dem 2. Drittel eine 2:1-FÃ¼hrung und die auch Ã¼ber die Runden gebracht und die Chancen genutzt. Dann spielt sichâ€™s auch leichter, als wenn du bis kurz vor Schluss immer mit einem Tor zittern musst. Aber wir haben uns selbst in die Situation gebracht. Heute war der erste Schritt fÃ¼r uns. Jetzt ruhen wir uns aus und dann fahren wir wieder nach Mannheim.â€œ

â€¦zu seinem Tor, dessen Wichtigkeit und dass es Ã¼ber 75 Prozent der Serie Unentschieden stand: â€žDas haben wir vor der Serie analysiert. Das war in der Saison genau das Gleiche. Wir hatten auch in der Hauptrunde zweimal Overtime in Mannheim. Das Spiel zuhause war bis 10 Minuten vor Schluss 0:0. Du kriegst nicht viel. Wir versuchen, ihnen sehr wenig zu geben, sie geben uns nicht viel. Die Chancen, die du kriegst, musst du natÃ¼rlich reinmachen. Das hat Mannheim, speziell in den ersten Spielen, besser gemacht. Heute haben wir im 2. und 3. Drittel einen Weg gefunden.â€œ

â€¦Ã¼ber ein Comeback in der Serie, das nach 0:3 in der DEL bisher noch keinem Team gelungen ist: â€žDas ist die berÃ¼hmte Floskel: Es geht Schritt fÃ¼r Schritt. Der Berg ist riesig, darÃ¼ber brauchen wir nicht zu reden. Aber wir haben sehr viel QualitÃ¤t in der Mannschaft. Wir haben das ganze Jahr bewiesen, dass wir auch unter Druck funktionieren kÃ¶nnen. Jetzt ruhen wir uns zwei Tage aus, fahren nach Mannheim und sind fÃ¼r einen groÃŸen Abend bereit.â€œ

Yasin Ehliz, MÃ¼nchener TorschÃ¼tze zum 2:1: â€žWir haben die Tore geschossen. Wobei ich denke, dass wir im 1. Drittel nicht so gut waren. Da war Mannheim auf jeden Fall besser. Danach haben wir besser zu unserem Spiel gefunden, haben besser die Chancen kreiert. Heute sind sie reingegangen. DarÃ¼ber sind wir glÃ¼cklich.â€œ

â€¦wieviel Glaube der Sieg freisetzt: â€žViel, viel. Wenn man sich die Serie jetzt anschaut: 4 Spiele sind gespielt, alle 4 Spiele waren brutal eng. Das macht brutal SpaÃŸ zum Spielen. Es war bitter, dass wir in der Serie 3:0 hinten lagen. Aber jetzt haben wir den ersten Sieg geholt. Hoffentlich gehtâ€™s so weiter.â€œ

Christian Winkler, Managing Director Sports EHC Red Bull MÃ¼nchen in der Drittelpause, zur Schussquote von 5,2% der MÃ¼nchener: â€žDas ist richtig. Man darf aber nicht vergessen, dass Maxi Franzreb teilweise auÃŸerirdisch spielt. Aber trotzdem mÃ¼ssen wir einen Weg finden. Das war auch das Thema der letzten zwei Tage. Wir mÃ¼ssen einen Weg finden, um Tore zu schieÃŸen. Adam (Brooks) hat einen ganz guten Anfang gemacht. Wenn wir Maxi (Franzreb) verwunden kÃ¶nnen, ist es vor allem oben.â€œ

â€¦zum Ausgleichstreffer: â€žWir sind nicht nah genug am Mann. Dann schmeiÃŸt er sie zum Tor, Nachschuss. Das sind halt Playoff-Tore.â€œ

â€¦ob er Justin SchÃ¼tz nach dessen Abgang nach der Meisterschaft 2023 nachtrauert: â€žWas heiÃŸt nachtrauern? Er hat damals die Entscheidung getroffen und auch aus einem guten Grund. Er wollte eine hÃ¶here Rolle. Und wenn man sieht: Es ist ihm seitdem auch alles aufgegangen. Aber wir haben ein super VerhÃ¤ltnis. Er ist den Weg gegangen. Da gibt es nichts nachzutrauern. Das ist der Sport.â€œ

Marc Michaelis, Spieler Mannheim: â€žDas Spiel war Ã¤hnlich. Wir sind mit 1:2 ins letzte Drittel gegangen. Dann waren die AbstÃ¤nde bei uns zwischen unseren stÃ¼rmenden Verteidigern zu groÃŸ. Die MÃ¼nchener waren Anfang vom 3. Drittel effizient und dann kassierst du hier gleich zwei Dinger. Mund abwischen, weiter gehtâ€™s!â€œ

â€¦Ã¼ber die Serie: â€žBis jetzt sind viele Momentum-Wechsel in jedem Spiel. Heute haben sie Kapital draus geschlagen und wir nicht. Das Tor im 1. Drittel habe ich nicht gesehen. Wenn du dann mit 2:1 in die erste Pause gehst, siehtâ€™s vielleicht anders aus. Das sind Kleinigkeiten, die so ein Spiel entscheiden. So war es auch heute. Weiter gehtâ€™s!â€œ

Eishockey live bei MagentaSport

DEL | Playoff-Halbfinals

Dienstag, 14.04.2026 (Spiel 4)

ab 19.15 Uhr: EHC Red Bull MÃ¼nchen â€“ Adler Mannheim

Mittwoch, 15.04.2026 (Spiel 4)

ab 19.15 Uhr: KÃ¶lner Haie â€“ EisbÃ¤ren Berlin

Freitag, 17.04.2026 (Spiel 5)

ab 18.45 Uhr optional: Adler Mannheim â€“ EHC RB MÃ¼nchen

ab 19.15 Uhr: EisbÃ¤ren Berlin â€“ KÃ¶lner Haie

LÃ¤nderspiele | WM-Vorbereitung

Donnerstag, 16.04.2026

ab 17.15 Uhr: Tschechien â€“ Deutschland

Freitag, 17.04.2026

ab 16.45 Uhr: Tschechien â€“ Deutschland