5:1 Erfolg: Gladiators setzen sich in umkÃ¤mpfter Partie gegen Miesbach durch

Erding. (PM TSV) Die Erding Gladiators haben das dritte Spiel der Halbfinalserie gegen den TEV Miesbach mit 5:1 für sich entschieden und führen nun mit 3:0 in der Best-of-Seven-Serie.

Der Sieg fiel am Ende vielleicht etwas zu hoch aus, denn über weite Strecken war es eine ausgeglichene Partie, in der Miesbach den Gladiators einiges abverlangte. Vor 1.479 Zuschauern in der Stadtwerke Erding Arena starteten beide Teams mit einer vorsichtigen Abtastphase, wobei Erding durch Florian Zimmermann nach starker Einzelleistung zwei gute Gelegenheiten hatte, die jedoch von TEV-Torhüter Philip Lehr entschärft wurden. Miesbach präsentierte sich körperlich robust und konzentriert in der Defensive und ging nach gut zwölf Minuten nicht unverdient in Führung. Aziz Ehliz nutzte einen Nachschuss und brachte die Gäste mit 0:1 in Front.

Nach dem ersten Seitenwechsel erhöhte Erding den Druck und kam zunehmend besser ins Spiel. Miesbach hielt jedoch dagegen und setzte immer wieder Nadelstiche. In der 26. Minute fiel der Ausgleich, als Maximilian Forster aus kurzer Distanz über die Linie drückte. Die Partie blieb umkämpft, doch mit zunehmender Spielzeit übernahmen die Gladiators mehr und mehr die Kontrolle. In der 33. Minute spielte Florian Zimmermann einen präzisen Pass auf Marco Deubler, der mit einem platzierten Abschluss zum 2:1 traf. Kurz vor der zweiten Drittelpause konnte Erding die Führung weiter ausbauen. Nach einem guten Spielzug über Philipp Michl und Ian Farrell landete die Scheibe bei Cheyne Matheson, der keine Mühe hatte, auf 3:1 zu erhöhen.

Im Schlussdrittel versuchte Miesbach noch einmal alles, kam aber kaum noch zu klaren Chancen, da Erding defensiv sehr stabil stand. Mit der Zwei-Tore-Führung im Rücken spielte das Team von Thomas Daffner souverän und entschied das Spiel in der 56. Minute endgültig. Erst setzte Forster mit einem Alleingang das 4:1, wenig später besorgte Matheson mit seinem zweiten Treffer des Abends nach erneuter Vorlage von Michl und Farrell den 5:1-Endstand.

Über 60 Minuten betrachtet war es ein verdienter Sieg für Erding, allerdings war Miesbach lange Zeit ein ebenbürtiger Gegner. Der Spielverlauf hätte in der Mitte der Partie auch in eine andere Richtung kippen können, doch die Gladiators nutzten ihre Chancen in den entscheidenden Momenten konsequenter. Am Freitag hat Erding nun in Miesbach die erste Möglichkeit, die Serie zu entscheiden und ins Finale einzuziehen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV