5:1 – Erding Gladiators entscheiden Spitzenspiel gegen Kempten fÃ¼r sich

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators bleiben das Maß aller Dinge der Eishockey Bayernliga.

Beim 5:1 Sieg im Top-Spiel gegen den Tabellen Zweiten aus Kempten sahen die rund 1.000 Zuschauer eine gut aufgelegte Schütz-Truppe.

In den ersten 20 Minuten konnten die Sharks die Partie über weite Strecken offen gestalten. Man agierte bissig in den Zweikämpfen und hatte die ein oder andere gute Torchance. Doch ein exzellent haltender Niklas Schlammer im Tor der Gladiators war nicht zu überwinden. Auch sein Gegenüber Luca Mayer im ESC Gehäuse hielt famos. Machtlos war er allerdings in der siebten Minute bei einem wuchtigen Schuss von Mark Waldhausen. Nach dem 1:0 Führungstreffer hätte der TSV bei mehreren 2:1 Situationen weitere Treffer erzielen müssen. Doch entweder war der Pfosten oder die Latte im Weg.

Das zweite Drittel begann fulminant. Nach nur 30 Sekunden erhöhte Paul Wallek auf 2:0. Doch Kempten steckte nicht auf. Die Allgäuer spielten weiter gut mit, nur ein Treffer gelang ihnen nicht. Besser machten es die Herzogstädter. Durch einfaches Eishockey erspielten sie sich Chance um Chance. Eine davon verwertete abermals Mark Waldhausen zum 3:0. Es folgten starke Minuten der Gladiators, die ihre Überlegenheit nun auch in Tore ummünzten. Philipp Michl sowie Simon Franz erhöhten auf 5:0.

Im letzten Drittel passierte nicht mehr viel. Erding spielte souverän und ließ – bis auf den Treffer von Linus Voit – nur wenig zu. Alles in allem gewann der Tabellenführer verdient gegen einen gut auftretenden Gegner.

Weiter geht es für die Gladiators am Freitag, 22.12. mit dem schweren Auswärtsspiel in Miesbach. Gegen den TEV musste Erding beim 1:4 die bislang einzige Saison Niederlage einstecken. Das nächste Heimspiel steigt am stimmungsvollen zweiten Weihnachtsfeiertag. Um 18 Uhr gastieren die Mighty Dogs Schweinfurt in Erding.