5:1! Eispiraten fegen Bad Nauheim aus dem Sahn

Starke Mannschaftsleistung führt zu erstem 6-Punkte-Wochenende der Saison

Die Eispiraten Crimmitschau haben mit ihrem 5:1-Heimerfolg gegen den EC Bad Nauheim ihr erstes 6-Punkte-Wochenende der Saison perfekt gemacht.

Völlig verdient gewannen die Westsachsen gegen die Hessen und bezwangen somit im dritten Spiel in Serie einen Topclub der DEL2. Anzumerken ist hierbei, dass es mit Weiß, Lemay, Petr Pohl, Ewanyk und Gams erneut fünf verschiedene Torschützen im Team der Eispiraten gab.

Die Mannschaft von Coach Mario Richer erwischte den besseren Start in die Heimbegegnung und nahm das Heft des Handelns schnell in die Hand. So ließ auch der Führungstreffer der Eispiraten nicht lange auf sich warten. Daniel Weiß verwertete einen Querpass kaltschnäuzig und überwand Bick zum 1:0 nach gerade einmal zwei Minuten. Auch bis zum Powerbreak blieben die Westsachsen am Drücker. Im Anschluss wendete sich das Blatt etwas. Bad Nauheim konnte in Person von Kelsey Tessier, nach Vorlage von Nauheims Topscorer Cason Hohmann, ausgleichen und eine ihrer wenigen Großchancen nutzen – 1:1 (12.). Im Anschluss machten sie den Eispiraten aber ordentlich Ärger, ohne weitere Folgen für die Hausherren. Denn diese setzten gerade in einer Powerplay-Situation ihrer Kontrahenten einen entscheidenden Nagelstich: Scott Timmins stibitzte im eigenen Drittel den Puck und bediente den anrauschenden Lemay, der Bick sehenswert aussteigen ließ und kurz vor der Pause auf 2:1 stellen konnte (20).

Im zweiten Drittel boten die Eispiraten dann wohl eine ihrer besten Saisonleistungen dar. Immer wieder waren die Mannen von Mario Richer im Vorwärtsgang und zwangen Gäste-Goalie Felix Bick zu teils starken Saves. Bei Petr Pohl’s Hammer in den Knick war aber sogar der langjährige Nauheimer Torwart und Leistungsträger machtlos. Pohl hingegen sorgte kurz nach Wiederbeginn für das verdiente 3:1 (22.). Kurz vor der Pause drohte das Momentum jedoch noch einmal kurz zu kippen. Michael Bitzer zeigte jedoch eine souveräne Leistung und seine Vordermänner räumten ordentlich ab. Mit dem 3:1 ging es also in die zweite Pause.

Und auch nach dem Wiederbeginn waren die Eispiraten bemüht, weitere Tore in einem sehr schnellen und harten Eishockeyspiel zu erzielen. Die Crimmitschauer hatten hierbei einige Male Pech, hatten das Nachsehen gegen Felix Bick oder waren schlicht und ergreifend zu verspielt. Das Spiel stand mit seinem Stand von 3:1 also lange auf der Kippe – doch ein Neuzugang trug sich auch im zweiten Spiel für die Westsachsen in die Torschützenliste ein: Travis Ewanyk setzte sich gegen mehrere Gegenspieler stark durch und überwand Bick mit einem Kunstschuss zum 4:1 (57.). Den Schlusspunkt setzte Timo Gams nur 18 Sekunden nach dem 4:1. Mit seinem Gewaltschuss in das kurze Eck sorgte er für das 5:1 und den Endstand in einem intensiven Spiel, welches die Hausherren verdienterweise für sich entscheiden konnten.

Torfolge (2:1, 1:0, 2:0):

1:0 Daniel Weiß (Petr Pohl, Timo Gams) 01:56

1:1 Kelsey Tessier (Cason Hohmann) 11:35

2:1 Mathieu Lemay (Scott Timmins) 19:12

3:1 Petr Pohl (Timo Gams, Daniel Weiß) 21:54

4:1 Travis Ewanyk (Mario Scalzo, Ole Olleff) 56:45

5:1 Timo Gams (Daniel Weiß, Petr Pohl) 57:03