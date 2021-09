5:1! Eispiraten bezwingen Leipzig erneut

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihren vierten Sieg im vierten Vorbereitungsspiel eingefahren. Das Team von Cheftrainer Marian Bazany setzte sich im Leipziger...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihren vierten Sieg im vierten Vorbereitungsspiel eingefahren.

Das Team von Cheftrainer Marian Bazany setzte sich im Leipziger Kohlrabizirkus gegen die EXA IceFighters souverän mit 5:1 durch und sicherte sich mit diesem Erfolg auch vorzeitig den ersten Platz der Nord-Ost-Pokal-Gruppe A.

Die Eispiraten starteten einmal mehr etwas holprig, übernahmen im Leipziger Kohlrabizirkus nach einigen Augenblicken dann aber die Kontrolle über das Spielgeschehen und brachten ihre Dominanz nach elf Minuten erstmals zum Vorschein. Einmal mehr war es Mathieu Lemay, der den Puck im gegnerischen Netz zappeln ließ, mit dem 1:0-Führungstreffer aber noch lange nicht zufrieden war. Der Kanadier zeigte sich nämlich auch für Treffer Nummer zwei verantwortlich. Nach 18 Minuten jagte er den Puck unter die Querlatte und erhöhte für die Eispiraten, welche kurz darauf sogar ein drittes Mal jubeln durften. Lucas Böttcher überwand Leipzigs Goalie Hoffmann sieben Sekunden vor dem Ende des ersten Durchgangs und sorgte somit für eine beruhigende 3:0-Führung (20.).

Das Spiel gestaltete sich im Mitteldrittel dann ausgeglichener. Leipzig wurde nun frecher und spielte gut mit. Kaltschnäuziger waren hingegen die Gäste aus Crimmitschau. Rückkehrer Patrick Pohl zog einfach mal ab, Sturmpartner Vincent Schlenker fälschte schließlich unhaltbar zum 4:0 ab (25.). Nach genau 30 Minuten konnten sich dann aber auch die Hausherren in die Torschützenliste eintragen. Michael Burns nutzte seinen Breakaway und überwand Luka Gračnar, der an seinem Debütabend somit seinen ersten und vorerst auch einzigen Gegentreffer im Eispiraten-Trikot hinnehmen musste.

Die Crimmitschauer waren in der Folge nämlich auf eine solide Defensivleistung bedacht, ließen nun wenig Chancen für die IceFighters zu. Auf der anderen Seite blieben die Westsachsen einfach konsequent. Scott Timmins spielte nach gut 53 Minuten seine ganze Übersicht aus und bediente Scott Feser im Slot sehenswert. Der Deutsch-Kanadier zögerte nicht lange und schickte den Puck humorlos zum 5:1 in den Winkel.

Letztlich blieb es auch beim 5:1 für die Eispiraten, welche in ihrer Saisonvorbereitung somit weiter ungeschlagen bleiben und sich bereits vorzeitig den ersten Platz ihrer Nord-Ost-Gruppe sicherten. Das letzte Gruppenspiel folgt dann an diesem Sonntag. Um 17:00 Uhr empfangen die Mannen von Cheftrainer Marian Bazany die Rostock Piranhas im Kunsteisstadion Crimmitschau.

Torfolge (0:3, 1:1, 0:1):

0:1 Mathieu Lemay (11.)

0:2 Mathieu Lemay (18.) – PP1

0:3 Lucas Böttcher (20.)

0:4 Vincent Schlenker (25.) – PP1

1:4 Michael Burns (30.)

1:5 Scott Feser (53.)

Nichts zu holen gegen Crimmitschau

IceFighters Leipzig verlieren auch das Rückspiel gegen die Eispiraten

Leipzig. (PM Ice Fighters) Knapp 800 Zuschauer waren gestern zum Rückspiel gegen die Eispiraten Crimmitschau im Rahmen des Nord-Ost-Pokals im Kohlrabizirkus. Darunter auch ca. 150 mitgereiste Gästefans. Nach dem souveränen Auftritt im Hinspiel letzte Woche lag Hoffnung in der Luft, dass das Rückspiel ähnlich spannend und knapp werden könnte. Am Ende mussten wir uns den Eispiraten mit 1:5 geschlagen geben.

Die IceFighters kamen gut aus der Kabine und konnten mit der DEL2-Formation aus Crimmitschau gut mithalten. Doch die kamen mehr und mehr ins Spiel rein und übernahmen in der 11. Minute erstmals die Führung durch das Tor von Lemay. Wenige Minuten später war es auch eben dieser, der das Powerplay der Eispiraten eiskalt ausnutzte und auf 0:2 erhöhte. Kurz vor Abpfiff des ersten Drittels verlor Robin Slanina unglücklich die Scheibe und die Gäste gingen mit 3 Toren in die Kabine.

Das Mitteldrittel war spielerisch ausgeglichener, aber auch intensiver. Leipzig spielte frecher, stand sich dabei aber oft selbst im Weg. Viele Strafen führten dazu, dass kein richtiger Spielfluss entstand. Vincent Schlenker war es diesmal, der das Powerplay nutze, um seiner Mannschaft das 0:4 zu schenken. Doch unsere IceFighters liesen die Köpfe nicht hängen und versuchten immer wieder Chancen zu erspielen. In der 30. Minuten konnten dann endlich auch die Leipziger Fans feiern. Michael Burns traf in der 30. Spielminute nach schöner Vorlage von Erek Virch zum 1:4. So ging es dann auch in die zweite Drittelpause.

Im Schlussdrittel zeigten die Spieler von Coach Gerike weiterhin Kampfgeist und konnten sich auch immer mal wieder vor dem Gegnertor festsetzen. Doch das Quäntchen Glück zum Tor fehlte einfach.

Das 1:5 Tor von Feser in der 53. Minuten sollte gleichfalls das Endergebnis sein und die IceFighters Leipzig mussten sich auch im Rückspiel geschlagen geben.

„Wir mussten gestern einfach akzeptieren, dass Crimmitschau klar die bessere Mannschaft war. Ich habe wieder einiges gesehen, worauf wir aufbauen können, aber auch voran wir noch arbeiten müsse, um in der Saison gut als Team zu funktionieren“, so lautete das Fazit von Headcoach Sven Gerike.

Die IceFighters treffen somit am 17.9 und 19.9 auf den Drittplatzierten in der Gruppe B und das ist kein geringerer als unser Derbygegner aus Halle.

Doch bevor das soweit ist, müssen die Mannen von Coach Gerike heute und morgen gegen die Starbulls aus Rosenheim ran. Das Hinspiel steigt heute 17:00 Uhr im Kohlrabizirkus bevor es dann morgen nach Miesbach geht, wo die Rosenheimer aktuell Ihre Heimspiele austragen.