5:1! Appendino und Urbas treffen doppelt fÃ¼r die Fischtown Pinguins gegen weiter extrem harmlose Iserlohn Roosters

Artikel anhören Bremerhaven. (MK) Die Fischtown Pinguins haben sich vor den restlichen Begegnungen des 12. DEL-Spieltages mit einem kaum gefährdeten 5:1 Heimsieg gegen Iserlohn...

Bremerhaven. (MK) Die Fischtown Pinguins haben sich vor den restlichen Begegnungen des 12. DEL-Spieltages mit einem kaum gefährdeten 5:1 Heimsieg gegen Iserlohn auf Platz vier der Tabelle vorgeschoben.

Die Nordlichter setzten im Tor auf ihre etatmäßige Nummer drei Ilya Andryukhov, da Gudlevskis und Franzreb verletzt nicht zur Verfügung standen. Bei den Roosters stand nach der Pleite in Nürnberg erneut Jenike im Kasten. Ansonsten gab es nach der Mannschaftsinternen Aussprache einige Umstellungen im Iserlohner Lineup.

Bremerhaven erarbeitete sich schnell die ersten Gelegenheiten, ließ aber die letzte Präzision im Abschluss vermissen. Iserlohns erste Chance hatte Cornel (4.), der Andryukhov aber nicht überlisten konnte. Urbas (9.) und Appendino (17.) prüften unter anderem Iserlohns Torsteher Jenike. Iserlohns Shinkaruk (18.) brachte Andryukhov in Schwierigkeiten, der aber konnte sich auf seine Vorderleute verlassen. Und so konnten beide Teams nach dem ersten Drittel dem 0:0 auch etwas Positives abgewinnen, hatten aber auch deutlich Luft nach oben. Jenike im Iserlohner Kasten wehrte 17 Schüsse im Auftaktdrittel ab.

Iserlohns Powerplay fast vergeblich gesucht

Im zweiten Abschnitt jubelten die Gastgeber schon, weil sie nach einem Roosters Scheibenverlust glaubten die Scheibe über die Linie gestochert zu haben. Nach Videobeweis fand der Treffer aber keine Anerkennung. Der nächste „Warnschuss“ von Virtanen war erneut eine Beute von Jenike. Gegen Appendinos Schuss in den Winkel (23.) zum 1:0 war er dann aber machtlos. Bremerhavens Überlegenheit war damit erstmals auch auf der Stadionuhr sichtbar. Iserlohn verfiel in dieser Phase wieder mehr in die Passivität der letzten Spiele. Jentzsch´ Strafe (24.) überstanden die Gäste unbeschadet, hatten sogar durch Cornel eine Torchance, der aber verzog. Urbas nahm die erste Hinausstellung für Bremerhaven. Iserlohns Powerplay fand aber praktisch gar nicht statt. Die Verunsicherung des Teams geradezu sicht- und fühlbar. Die Roosters-Offensive fand wenig spielerische Mittel Chancen zu kreieren und Bremerhaven ließ lange den letzten Biss vor dem Tor vermissen. In der Schlussminute des Drittels konnte Urbas Iserlohns besten Mann, Torwart Jenike, dann doch zum 2:0 überlisten. Jenike hatte in der Szene seinen Schläger verloren, seine Vorderleute bekamen die Scheibe aber einfach nicht aus dem eigenen Drittel und so schien noch vor der Pause Iserlohns Pannenserie ihre Fortsetzung zu finden. 27:7 Torschüsse für Fischtown sprachen eine mehr als deutliche Sprache nach vierzig Minuten.

Dal Colle gelingt der Ehrentreffer

Im Schlussdrittel waren noch keine zwei Minuten gespielt, als Appendino seine gute Leistung mit seinem zweiten Treffer des Abends zum 3:0 ins kurze Eck über Jenikes Stockhand krönte. Bremerhaven schaltete den Autopiloten an, erarbeitet sich weitere Gelegenheiten und erhöhte in der 47. Minute durch Urbas zum 4:0. Jenike, dem die Sicht gut genommen war, ohne Chance. Iserlohns Spiel blieb ohne Selbstvertrauen sichtlich bestenfalls Stückwerk. Vikingstad (52.) verpasste den fünften Treffer der Seestädter. Während McKenzies Strafe (52.) hätte Vikingstad fast das 5:0 erzielt. Iserlohns Powerplay einmal mehr extrem harmlos. Einen Konter schlossen die Gäste dann in der 55. Minute aber doch zum 4:1 Ehrentreffer ab. Bolands Pass bugsierte Dal Colle am linken Pfosten lauernd an Andryukhov vorbei. Abermals Dal Colle eröffnete sich in der 59. Minute die Chane nochmals zu verkürzen, aber diesmal war Andryukhov zur Stelle. Fast im Gegenzug sorgte dann McKenzie eine Minute vor dem Ende für den 5:1 Endstand. Viel zu freistehend konnte er Jenike verladen. Und der zertrümmerte frustriert seinen Schläger. Verständlich, dass bei Iserlohns bestem Mann der Frust irgendwie raus musste. Der Wille und der kämpferische Einsatz waren bei seinem Team im Vergleich zu den letzten Auftritten besser. Und dennoch reicht eine solche eher harmlose Leistung nicht aus, um in der DEL zu punkten.

Iserlohn bleibt Letzter, Fischtown rückt an die Top-6 heran

Mit dem 5:1 Sieg tasten sich die Fischtown Pinguins an die Top-6 weiter vor. Iserlohn behält an diesem Spieltag definitiv die Rote Laterne.

Am Sonntag treten die Schützlinge von Trainer Thomas Popiesch in Berlin an. Iserlohn empfängt die Straubing Tigers. Die Stimmung am Seilersee dürfte äußerst kühl und unangenehm bleiben. Schon während des Spiels verschafften zahlreiche fassungslose Anhänger ihrem Frust in den sozialen Netzwerken Luft.

Iserlohns Headcoach Greg Poss bei MagentaSport: „Das erste Drittel war ganz gut. Das war ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Wir haben unsere Torchancen gehabt. Im zweiten Drittel hatten wir einfach zu viele einfache Scheibenverluste. Das führt dann zu den Gegentoren. In Überzahl haben wir einfach keine guten Pässe gespielt. Dann ist es schwer eine gute Überzahl zu spielen. Wir müssen das gesamte Spiel wie im ersten Drittel spielen. Wir haben jetzt zwei Tage Zeit uns auf das Spiel gegen Straubing vorzubereiten. Wir müssen dann alles geben. Besonders in der momentanen Situation.“

