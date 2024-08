50Â°48′ N 12Â°24′ O: Das neue Eispiraten-AuswÃ¤rtstrikot 2024/25

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Nur vier Tage nach dem Heimtrikot präsentieren die Eispiraten Crimmitschau auch ihr Auswärtstrikot für die Saison 2024/25. Das weiße Trikot wurde...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Nur vier Tage nach dem Heimtrikot präsentieren die Eispiraten Crimmitschau auch ihr Auswärtstrikot für die Saison 2024/25.

Das weiße Trikot wurde in diesem Jahr ausschließlich durch rote Streifen und Konturen veredelt. Details wie ein Kompass oder die Koordinaten von Crimmitschau veredeln das Jersey. Bestimmte Gestaltungsmerkmale wurden, wie schon beim Heimtrikot, von Einsendungen der Fans übernommen.

Das Auswärtstrikot ist traditionell in Weiß und Rot gehalten, hat in dieser Spielzeit keinen Schwarzanteil und besticht neben einer Schatzkarten-Riffelung im Hintergrund ebenso durch einen Kompass auf der rechten Seite, der den Eispiraten auf ihren Auswärtsfahrten durch die Republik symbolisch die Richtung weisen soll. Eingearbeitet wurden auch die Koordinaten der Stadt Crimmitschau (50°48′ N 12°24′ O), die zum einen am Kragen sowie am Bund des Jerseys zu sehen sind.

Wie auch schon beim Heimtrikot wurden dabei bestimmte Gestaltungsmerkmale aus den Trikot-Einsendungen im Sommer verarbeitet und Piraten- und Schifffahrts-Themen aufgegriffen.

Auswärtstrikot ist ab sofort im Onlineshop und im Fanshop erhältlich.

Das neue Auswärtstrikot der Eispiraten Crimmitschau ist ab sofort auch im Onlineshop sowie in der Geschäftsstelle (zu den bekannten Öffnungszeiten) erhältlich. Zeitnah können sich alle Anhänger auch ihr Wunschtrikot mit personalisierter Nummer und personalisierten Namen sichern.