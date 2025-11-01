5:0-Sieg in Weiden gegen ersatzgeschwächte Gastgeber

Rosenheim. (PM Starbulls) Der 13. DEL-Spieltag an Halloween – diese Konstellation hat aus Sicht der Starbulls Rosenheim gepasst.

Die Grün-Weißen gewannen das erste von zwei Auswärtsspielen an einem Wochenende am Freitagabend gegen die ersatzgeschwächten Blue Devils Weiden ungefährdet mit 5:0. Scott Feser, Luigi Calce, Dylan Plouffe, Joel Keussen und Ville Järveläinen waren die Torschützen für ein Rosenheimer Team, das sich für eine taktisch und vor allem defensiv überaus disziplinierte Spielweise belohnte.

Bei den Starbulls fehlten wie angekündigt der verletzte Teemu Pulkkinen und der für die Augsburger Panther in der PENNY DEL auflaufende Förderlizenzspieler Sebastian Zwickl. Dominik Kolb konnte Cheftrainer Jari Pasanen wegen der Beschränkung auf maximal 15 Ü24-Spieler nicht mit ins Line-up nehmen. Die Jungspunde Michael Musin (18), Johannes Achatz (19) und Lars Bosecker (20) bildeten die vierte Offensivformation. Das Rosenheimer Tor hütete erneut Oskar Autio, der wiedergenesen Christoph Kolarz nahm als Backup auf der Bank Platz.

Weidens Headcoach Sebastian Buchwieser musste mit Tyler Ward, Zach Tsekos, Nick Jermain, Nick Samanski, Vladislav Filin, Maximilian Kolb, Dominic Bohac gleich auf sieben verletzte Akteure verzichten. Später fielen auch noch Noel Samanski und Fabian Ribnitzky aus. Als 16. Feldspieler, der allerdings erst ab Ende des zweiten Drittels Eiszeit bekam, feierte Christian Neuert seine Premiere im Trikot der Blue Devils. Der 33-Jährige stürmte zwischen 2015 und 2017 einst für die Starbulls in der DEL2, spielte zuletzt beim TEV Miesbach in der Bayernliga und heuerte kurzfristig für zwei Spiele bei den Oberpfälzern an.

Das erste Drittel ging verdient mit 1:0 an die Starbulls, die von weit über 200 mitgereisten Fans unter den 2.120 Zuschauern in der Hans-Schröpf-Arena unterstützt wurden. Die Gastgeber machten in den Anfangsminuten zwar den etwas dynamischeren und spritzigeren Eindruck, die Grün-Weißen aber schlugen bei einem zielstrebig vorgetragenem Spielzug eiskalt zu. Scott Feser drückte nach einem Querpass von Jordan Taupert ins offene kurze Eck ein (8.).

Danach überzeugten die Starbulls mit zwei seriös verteidigten Unterzahl- und zwei druckvoll gestalteten Überzahlminuten, bei denen eigentlich das 2:0 fällig gewesen wäre. Taupert stocherte die frei liegende Scheibe in Richtung Tor, Weidens Goalie Felix Noack kratzte sie mit dem Handschuh von der Linie (10.). Auch gegen Ville Järveläinen, der zweimal aus bester Position abzog, war der Keeper der Hausherren zur Stelle. Auf der Gegenseite überzeugte Oskar Autio mit abgeklärtem Stellungsspiel; nur einmal durfte er auch mit einem Reflex glänzen, als Cedric Schiemenz verdeckt abgezogen hatte (4.).

Auch im zweiten Durchgang war Autio mäßig gefordert, musste nur bei einem Weidener Powerplay mehrfach rettend eingreifen. Da stand es aber schon 3:0 für Rosenheim. Luigi Calce traf nach einem verunglückten Befreiungsversuch der Gastgeber aus der Drehung durch die „Hosenträger“ von Torwart Noack (23.). Dylan Plouffe nagelte den Puck nach Rückpass von Lewis Zerter-Gossage per Direktabnahme aus dem linken Bullykreis hoch ins kurze Eck (34.). Zuvor hatte die vierte Rosenheimer Sturmreihe gleich mehrfach Gefahr für das Weidener Tor kreiert.

Das Defensivverhalten der Grün-Weißen war nahezu perfekt, während die Hausherren Probleme hatten. Kurz vor der Pausensirene erhöhte Starbulls-Verteidiger Joel Keussen per Schlagschuss aus dem hohen Slot auf 4:0 (39.) – der erneut getunnelte Schlussmann Noack ließ sich daraufhin von Ersatztorhüter Simon Wolf ablösen.

Im Schlussabschnitt setzte das Team von Jari Pasanen den souveränen Auftritt fort. Beim vierten und letzten Rosenheimer Powerplay der Partie legte Ville Järveläinen schließlich noch seine fünf Spiele andauernde Ladehemmung ab. Nachdem er sich die Scheibe zurechtgelegt hatte, traf der Topscorer im grün-weißen Trikot aus halblinker Position aus dem Handgelenk halbhoch ins rechte Eck zum 5:0-Endstand (55.).

Das erste Saisonviertel haben die Starbulls Rosenheim nun mit einer starken Ausbeute von 23 Zählen aus 13 Partien abgeschlossen (Punkteschnitt 1,77).

Von Weiden aus setzt der Starbulls-Tross am Samstag seine Tour direkt nach Düsseldorf fort. Am Sonntag bestreiten die Rosenheimer Eishockeyspieler in der Metropole am Rhein ein weiteres Auswärtsspiel (17 Uhr, PSD Bank Dome, Liveübertragung auf sporteurope.tv). Die gastgebende Düsseldorfer EG gewann am Freitag gegen die Lausitzer Füchse mit 3:2 nach Penaltyschießen und steht mit einem Punkt Vorsprung vor den Starbulls auf dem vierten Tabellenrang.

