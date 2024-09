5:0 Sieg der Iserlohn Roosters gegen Bad Nauheim sorgt für Feierstimmung

Iserlohn. (MK) Nach dem 6:0 Auswärtssieg am Freitag in Bad Nauheim, gewannen die Iserlohn Roosters auch das Rückspiel am heimischen Seilersee im Rahmen der...

Iserlohn. (MK) Nach dem 6:0 Auswärtssieg am Freitag in Bad Nauheim, gewannen die Iserlohn Roosters auch das Rückspiel am heimischen Seilersee im Rahmen der Saisoneröffnung mit 5:0 gegen die Kurstädter. Troock (4.) und Huss (9.) sorgten im ersten Drittel für eine 2:0 Führung der Roosters. Boland (27. / 38.) und Gersich (30., Powerplay) schossen im zweiten Abschnitt eine beruhigende 5:0 Führung heraus, die letztendlich auch schon der Endstand war. Im Tor der Iserlohner feierte nach Finn Becker am Freitag heute Neuzugang Hendrik Hane seinen verdienten Shutout. Die Gesamtbilanz von 11:0 Toren gegen den klassentieferen Klub aus der Wetterau dürfte den Iserlohnern ordentlich Selbstvertrauen geben. Die ohnehin gute Stimmung in der Halle lief übergangslos in die nachfolgende Saisoneröffnungsfeier über. Am kommenden Wochenende stehen die letzten beiden Testspiele vor dem Saisonstart für die Sauerländer auf dem Programm.

Freitag testen die Schützlinge von Headcoach Doug Shedden in Köln und am Sonntag wird die Düsseldorfer EG erwartet. Erstes Bully ist dann um 16:00 Uhr. Tore: 1:0 (03:27) Troock (Boland), 2:0 (08:40) Huß (Ziegler/Alberg), 3:0 (26:00) Boland (Troock), 4:0 (29:06) Gersich (Virtanen/Osburn) 5-4PP, 5:0 (37:20) Boland

Strafminuten: Iserlohn 4 – Bad Nauheim 12 Fotostrecke zum Spiel 240908_JB_02475 © Sportfoto-Sale (JB)

