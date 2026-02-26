Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Schweiz National League SC Langnau Tigers 50 Jahre Schweizermeister: Ehrung des Meisterteams von 1976
SC Langnau Tigers

50 Jahre Schweizermeister: Ehrung des Meisterteams von 1976

26. Februar 20261 Mins read43
Share
Share

Langnau. (PM SCL) 50 Jahre nach dem historischen Gewinn des Schweizer Meistertitels ehren die SCL Tigers ihr Meisterteam von 1976 im Rahmen des Heimspiels vom Samstag, 28. Februar 2026, gegen die SC Rapperswil-Jona Lakers in der emmental versicherung arena.

Der Triumph vom 2. März 1976 bleibt bis heute einzigartig in der Vereinsgeschichte.

Im alles entscheidenden letzten Meisterschaftsspiel vom 2. März 1976 bezwangen die Emmentaler den EHC Biel in der ausverkauften Ilfishalle vor 5878 Zuschauenden mit 6:3. Zehn Sekunden vor Ende des ersten Drittels sorgte Jürg Berger nach einer Kombination mit dem kanadischen Spielertrainer Jean Cusson und Hans Wüthrich mit dem Treffer zum 4:1 für die Vorentscheidung. Als die Schlusssirene erklang, kannte der Jubel keine Grenzen – Helme, Stöcke und Handschuhe flogen aufs Eis. Der erste und bis heute einzige Schweizer Meistertitel war Tatsache.

Ehrung in der ersten Drittelspause

Aus diesem Anlass begrüssen die SCL Tigers am Samstag, 28. Februar 2026, im Rahmen des Heimspiels gegen die SC Rapperswil-Jona Lakers das Meisterteam von 1976 in der emmental versicherung arena.

Die offizielle Ehrung findet zu Beginn der ersten Drittelspause auf dem Eis statt. Zuvor lädt der Club die damaligen Spieler und Trainer zu einem gemeinsamen Essen ein. Anschliessend werden die Meisterhelden von damals dem Publikum präsentiert und für ihren aussergewöhnlichen Erfolg gewürdigt.

Mit diesem Anlass ehren die SCL Tigers nicht nur eine herausragende Mannschaft, sondern feiern zugleich ein bedeutendes Kapitel der Vereinsgeschichte sowie die enge Verbundenheit zwischen Team, Fans und der gesamten Region.

Gemeinsam wollen wir dieses besondere Jubiläum feiern und die Meister von 1976 für ihren historischen Erfolg würdigen.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
513
Welches Team gewinnt in dieser Saison die DEL2 Meisterschaft?

Share
Previous post Zwei Spiele Sperre für Iserlohns Daniel Fischbuch nach rücksichtslosem Stockschlag

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
SC Langnau TigersTransfer-News

Harri Pesonen verlässt die SCL Tigers nach der Saison 2025/26

Langnau. (PM SCL Tigers) Harri Pesonen wird die SCL Tigers nach Abschluss...

By3. Februar 2026
SC Langnau TigersTransfer-News

Samuel Erni bleibt ein Tiger – zehnte Saison im Tigers-Dress

Langnau. (PM SCL Tigers) Die SCL Tigers verlängern den Vertrag mit Verteidiger...

By3. Februar 2026
SC Langnau TigersTransfer-News

Nando Eggenberger ab 2026/27 bei den SCL Tigers

Langnau. (PM SCL Tigers) Die SCL Tigers verpflichten Nando Eggenberger für die...

By30. Januar 2026
SC Langnau TigersSchwedenTransfer-News

Abschied aus Örebro! Sean Malone kehrt nach Langnau zurück

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers verpflichten Sean Malone bis zum Ende...

By6. Januar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten