50 Jahre Schweizermeister: Ehrung des Meisterteams von 1976

Langnau. (PM SCL) 50 Jahre nach dem historischen Gewinn des Schweizer Meistertitels ehren die SCL Tigers ihr Meisterteam von 1976 im Rahmen des Heimspiels vom Samstag, 28. Februar 2026, gegen die SC Rapperswil-Jona Lakers in der emmental versicherung arena.

Der Triumph vom 2. März 1976 bleibt bis heute einzigartig in der Vereinsgeschichte.

Im alles entscheidenden letzten Meisterschaftsspiel vom 2. März 1976 bezwangen die Emmentaler den EHC Biel in der ausverkauften Ilfishalle vor 5878 Zuschauenden mit 6:3. Zehn Sekunden vor Ende des ersten Drittels sorgte Jürg Berger nach einer Kombination mit dem kanadischen Spielertrainer Jean Cusson und Hans Wüthrich mit dem Treffer zum 4:1 für die Vorentscheidung. Als die Schlusssirene erklang, kannte der Jubel keine Grenzen – Helme, Stöcke und Handschuhe flogen aufs Eis. Der erste und bis heute einzige Schweizer Meistertitel war Tatsache.

Ehrung in der ersten Drittelspause

Aus diesem Anlass begrüssen die SCL Tigers am Samstag, 28. Februar 2026, im Rahmen des Heimspiels gegen die SC Rapperswil-Jona Lakers das Meisterteam von 1976 in der emmental versicherung arena.

Die offizielle Ehrung findet zu Beginn der ersten Drittelspause auf dem Eis statt. Zuvor lädt der Club die damaligen Spieler und Trainer zu einem gemeinsamen Essen ein. Anschliessend werden die Meisterhelden von damals dem Publikum präsentiert und für ihren aussergewöhnlichen Erfolg gewürdigt.

Mit diesem Anlass ehren die SCL Tigers nicht nur eine herausragende Mannschaft, sondern feiern zugleich ein bedeutendes Kapitel der Vereinsgeschichte sowie die enge Verbundenheit zwischen Team, Fans und der gesamten Region.

Gemeinsam wollen wir dieses besondere Jubiläum feiern und die Meister von 1976 für ihren historischen Erfolg würdigen.