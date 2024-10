5:0 gegen Dresden! Starbulls dÃ¼pieren das nÃ¤chste Topteam

Rosenheim. (PM Starbulls) Nach den bemerkenswerten Siegen gegen Kassel und in Krefeld holten sich die Starbulls Rosenheim am 13. Spieltag der DEL2 zum dritten...

Den Grün-Weißen gelang gegen „Fast-Tabellenführer“ Dresdner Eislöwen am Sonntagabend vor 3.431 Zuschauern ein souveräner 5:0-Heimsieg, bereits nach dem ersten Drittel stand es 3:0. Travis Ewanyk trug sich zweimal in die Torschützenliste ein, außerdem trafen Simon Gnyp, Ludwig Nirschl und Lukas Laub.

Am Freitag holten die Dresdner Eislöwen den EV Landshut von der Tabellenspitze und zogen mit dem Tabellenführer aus Kassel gleich, der aber bereits ein Spiel mehr bestritten hatte. Zwei Tage später fand der Meisterschaftsanwärter von der Elbe im Rosenheimer ROFA-Stadion gegen starke Starbulls kein Rezept.

Die Hausherren präsentierten sich sehr fokussiert und strotzten nach dem famosen Auswärtserfolg zwei Tage zuvor in Krefeld vor Selbstbewusstsein. Allerdings musste Torwart Oskar Autio gegen Tomas Sykora zunächst einen frühen Rückstand verhindern und ein Rosenheimer Überzahlspiel in der Anfangsphase funktionierte nicht. Nach dem 1:0-Führungstreffer aber hatten die Grün-Weißen deutlich Oberwasser. Manuel Strodel gewann das Anspiel, Maximilian Vollmayer leitete weiter an die blaue Linie, Simon Gnyp zog ab und sein satter Flachschuss schlug rechts unten ein (6.). Für Gnyp, dessen Formkurve zuletzt kontinuierlich anstieg, war es das erste Saisontor.

Unmittelbar nach dem Powerbreak fiel das 2:0. Die Starbulls überbrückten die neutrale Zone mit einem Pass von Vollmayer auf Ville Järveläinen und dessen direkter Weiterleitung zu Travis Ewanik, der sich schneller als drei Gegenspieler zeigte und Gästekeeper Janick Schwendener per Rückhand überwand (9.). Einen weiteren feinen Spielzug hätte Strodel fast mit dem dritten Rosenheimer Treffer gekrönt, ehe Gäste-Topscorer Drew LeBlanc den Anschlusstreffer verpasste und am starken Torwart Autio scheiterte (11.).

Von Dresden kam danach aber wenig, von den Starbulls dafür umso mehr. Ludwig Nirschl erkämpfte sich den Puck in der Rundung, zog vors Tor und fälschte Vollmayers Schuss von der blauen Linie im Slot unhaltbar ab – 3:0 (14.).

Im zweiten Drittel hatten zunächst die Gäste mehr vom Spiel, die defensiv stabilen Hausherren ließen aber kaum gefährliche Torschüsse zu – und wenn doch, dann war Torwart Autio zur Stelle. Und wie schon im ersten Spielabschnitt schlugen die Grün-Weißen in den ersten Momenten nach dem Powerbreak zu. Nach schnellen Puckstafetten über C.J. Stretch und Norman Hauner war Lukas Laub mit einer Direktabnahme erfolgreich und tunnelte den Dresdner Torwart, als dieser die kurze Ecke zumachen wollte, zum 4:0 (29.).

Ville Järveläinen leitete mit einer Energieleistung das 5:0 ein. Der kleine, emsige Stürmer, der noch immer auf sein erstes Saisontor wartet, eroberte sich die Scheibe an der Bande und versuchte es mit dem Bauerntrick, Travis Ewanyk staubte aus kurzer Distanz ab (33.). Zuvor verhinderte gegen Zack Dybowski noch der Pfosten des Dresdner Tores einen weiteren Rosenheimer Torerfolg.

Im letzten Spielabschnitt hatten die Eislöwen noch mehrere gute Möglichkeiten, das Ergebnis aus ihrer Sicht freundlicher zu gestalten. Aber Oskar Autio verdiente sich seinen zweiten Shutout nach dem 4:0 gegen Bad Nauheim am 9. Spieltag mit einer tadellosen Leistung. Unter anderem war er mit einem spektakulären Reflex gegen Ricardo Hendreschke (45.) zur Stelle und stoppte einen Unterzahl-Alleingang von Niklas Postel, als die Starbulls zum zweiten und letzten Mal an diesem Abend in Überzahl ran durften. Bemerkenswert: Von den Grün-Weißen musste an diesem Abend kein einziger Spieler auf die Strafbank.

Aus den drei Spielen gegen die drei Topteams der Liga – 3:2 gegen Kassel, 5:2 in Krefeld und nun 5:0 gegen Dresden – haben die Starbulls damit alle neun möglichen Punkte geholt. In der Tabelle machten die Grün-Weißen damit einen Satz auf den sechsten Platz.









Enttäuschender Auftritt in Rosenheim

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen sind zum zweiten Mal in der Saison in der DEL2 leer ausgegangen. Bei den Starbulls Rosenheim setzte es am Sonntagabend eine 0:5-Pleite.

Die Eislöwen kamen von Beginn an nicht ins Spiel, hatten Probleme mit den giftigen Starbulls. Schon in der sechsten Spielminute konnten die Rosenheimer so in Führung gehen. Nach gewonnenem Anspiel zog Simon Gnyp von der blauen Linie ab. Janick Schwendener war die Sicht versperrt und so schlug es früh im Dresdner Tor ein. Rosenheim setzt auch direkt nach. In der 9. Minute tankte sich Travis Ewanyk mit nur wenig Gegenwehr durch die Eislöwen-Defensive. Per Rückhand stellte er auch 0:2 aus Dresdner Sicht. Es blieb dabei, dass die Mannschaft von Cheftrainer Niklas Sundblad große Probleme hatte und so erhöhten die Starbulls in der 14. Minute auf 0:3. Ludwig Nirschl fälschte einen Schuss von der blauen Linie entscheidend ab.

Im zweiten Drittel fanden die Eislöwen besser ins Spiel, erspielten sich die ein oder andere Gelegenheit. Rosenheim blieb in seiner Chancenverwertung aber eiskalt. Weil die Zuordnung in der Rückwärtsbewegung fehlte, konnte Lukas Laub in der 29. Minute völlig freistehend auf 4:0 für Rosenheim stellen. Es kam aber noch dicker. Ville Järveläinen versuchte es fünf Minuten später mit einem Bauerntrick, den Schwendener parieren konnte. Ewanyk bekam beim Nachschuss aber keinen Druck und stellte so auf 5:0 für die Starbulls.

Im Schlussabschnitt ließ es Rosenheim ruhiger angehen, überließ den Eislöwen das Spielgeschehen. So kamen noch ein paar Torabschlüsse aber Oskar Autio zeigte sich im Rosenheimer Tor in Bestform, ließ keinen Gegentreffer zu.

Niklas Sundblad, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Rosenheim hat das Spiel hochverdient gewonnen. Wir waren heute überhaupt nicht da. Wir bekommen sehr einfache Gegentore, weil wir zu langsam sind und nicht auf den Puck orientiert. Rosenheim nutzt das eiskalt aus und so steht es nach 20 Minuten 3:0 für die Starbulls. Wir versuchen im zweiten Drittel Gas zu geben, kassieren aber noch zwei weitere Treffer. Dann war das Spiel gelaufen. Es ist sehr enttäuschend, wie wir heute hier aufgetreten sind, zumal es uns in Selb schonmal passiert ist. Rosenheim hat sehr stark gespielt, aber das ist nicht unser Niveau was wir spielen können. Wir können es deutlich besser, was wir auch schon gezeigt haben. Wir werden das Spiel aufarbeiten, damit es nicht ein drittes Mal passiert.“

Weiter geht es für die Eislöwen am Dienstagabend 19:00 Uhr mit dem Fanstammtisch in der Sportsbar Ostra und am Freitag mit dem Auswärtsspiel in Kaufbeuren.