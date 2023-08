5-Nationen-Turnier der U17 Herren-Nationalmannschaft

Artikel anhören Rosenheim. (PM Starbulls) Die U17-Nationalmannschaft des deutschen Eishockey Bundes nimmt vom 04.08. bis zum 08.08.2023 am 5-Nationen-Turnier in der Tschechei teil. Am...

Rosenheim. (PM Starbulls) Die U17-Nationalmannschaft des deutschen Eishockey Bundes nimmt vom 04.08. bis zum 08.08.2023 am 5-Nationen-Turnier in der Tschechei teil. Am kommenden Freitag, den 04. August 2023, startet die deutsche U17-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey Bundes (DEB) in das 5-Nationen-Turnier im tschechischen Chomutov. Die Mannschaft unter U17 Honorar-Bundestrainers Philip Kipp trifft neben dem Gastgeber, der tschechischen U17-Nationalmannschaft, auch auf die Schweiz, die USA und die Slowakei. Auf Vorschlag des U17-Bundestrainer wurde eine Mannschaft aus den aktuell besten 24 Spielern zusammengestellt. Der Stürmer der Starbulls Rosenheim, Sebastian Zwickl, wurde für das Team nominiert. „Ich freue mich sehr, dass ich zur U18-Nationalmannschaft erneut berufen wurde und spielen darf. Den Adler auf der Brust zu tragen ist immer etwas Besonderes und eine große Ehre. Ich versuche mich immer weiter zu verbessern, um auch in Zukunft in der Nationalmannschaft dabei zu sein. Ich werde alles geben und hoffe, dass wir ein erfolgreiches Turnier spielen werden und ich mich zeigen kann.", so Sebastian Zwickl über seine Nominierung zur U18-Nationalmannschaft. Spielplan des 5-Nationen Turnier: 5.08.2023 | 19:00 | Tschechien – Deutschland

06.08.2023 | 19:00 | Deutschland – Slowakei

07.08.2023 | 15:30 | Schweiz – Deutschland

08.08.2023 | 13:00 | Deutschland – USA