5-Nationen-Turnier der U17 Herren-Nationalmannschaft

Rosenheim. (PM Starbulls) Die U17-Nationalmannschaft des deutschen Eishockey Bundes nimmt vom 12.08. bis zum 18.08.2024 am 5 -Nationen-Turnier in der Slowakei teil. Am Montag, den 12. August 2024, startet die deutsche U17-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey Bundes (DEB) in das 5-Nationen-Turnier im slowakischen Piestany. Die Mannschaft unter U17 Honorar-Bundestrainers Philip Kipp trifft neben dem Gastgeber, der tschechischen U17-Nationalmannschaft, auch auf die Schweiz, die USA und die Tschechien. Auf Vorschlag des U17-Bundestrainer wurde eine Mannschaft aus den aktuell besten 24 Spielern zusammengestellt. Der zwei Spieler der Starbulls Rosenheim, Martin Mayer und Luis Gerhofer, wurden für das Team nominiert. „Wir freuen uns sehr, dass wir zur U17-Nationalmannschaft berufen wurden und spielen dürfen. Den Adler auf der Brust zu tragen ist immer etwas Besonderes und eine große Ehre. Wir versuchen uns immer weiter zu verbessern, um auch in Zukunft in der Nationalmannschaft dabei zu sein. Wir werden alles geben und hoffen, dass wir ein erfolgreiches Turnier spielen werden und wir uns zeigen können“, so Mayer und Gerhofer über ihre Nominierung zur U17-Nationalmannschaft. Honorar-Bundestrainer Philip Kipp: “Wir freuen uns schon auf den ersten Lehrgang der Saison. Dieser ist für uns auch gleich ein echtes Highlight, da wir ein sehr gut besetztes Turnier mit starken Gegnern absolvieren werden. Das wird eine große Herausforderung für uns, der wir uns gerne stellen. Wir haben viele neue Spieler dabei, für die das eine tolle Chance sein wird, sich in der Nationalmannschaft zu zeigen.” Spielplan des 5-Nationen Turnier:

14.08.2024 | 17:30 | Slowakei – Deutschland

15.08.2024 | 13:30 | Deutschland – USA

16.08.2023 | 17:30 | Tschechien – Deutschland

