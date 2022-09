5 GrÃ¼nde, warum Kroatien auf Ihrer Bucket List stehen sollte

Anzeige Kroatien ist ein kleines Land am Mittelmeer, aber ein großes Paradies für alle Besucher. Sei es die unberührte Natur, wunderschönes kristallklares Meer,...

Kroatien ist ein kleines Land am Mittelmeer, aber ein großes Paradies für alle Besucher. Sei es die unberührte Natur, wunderschönes kristallklares Meer, reiche Geschichte und Kultur, gutes Wetter – all das und viel mehr findet man in diesem Urlaubsparadies.

Hier sind unsere Gründe, warum Sie Kroatien besuchen sollten.

Tausend Inseln

Kroatien wird oft als das Land der tausend Inseln bezeichnet. Oder um genauer zu sein – sogar 1244 Inseln. Wählen Sie eine dieser zahlreichen Inseln und tanken Sie dort sowohl die Sonne als auch die Kraft.

Die meistbesuchte und bekannteste Insel Kroatiens ist Hvar. Diese sonnige Insel hat wirklich viel zu bieten. Genießen Sie dort mit allen Sinnen. Denn diese dalmatinische Insel ist bekannt für die violetten Lavendelfelder, wunderschöne Strände, reiche Geschichte und prächtige Architektur, die von den alten Römern beeinflusst wurde.

Unberührte Natur

Alle Naturliebhaber werden von Kroatien sicher begeistert sein. Fliehen Sie vom Stress des Alltags und der Hektik der Großstadt weg und entspannen Sie sich im Grünen.

Unberührte Natur findet man auf jedem Schritt. Kroatien ist schon bekannt für die herrlichen Strände und wunderschönes blaues Wasser. Was man aber auf jeden Fall sehen sollte, sind die zahlreichen National- und Naturparks.

Der wohl bekannteste Nationalpark sind die Plitvicer Seen. Die Verbindung der grünen Natur und dem blauen Wasser der 16 Seen ist ein echtes Erlebnis.

Erleben Sie die Plitvicer Seen in ihrer vollen Pracht am besten im Frühling oder Sommer und buchen Sie sich auf dieser Webseite eine Unterkunft in der Nähe.

Falls Sie aber diese wunderschöne Natur selbst genießen wollen, besuchen Sie den Nationalpark Krka, der sich in der Nähe von der Stadt Šibenik befindet. Dort kann man auch baden, also bringen Sie auf jeden Fall Ihre Badesachen mit!

Kontinentales Kroatien

Obwohl Kroatien bei den Touristen meistens für Dalmatien, Istrien und die Inseln bekannt ist, hat auch kontinentales Kroatien viel zu bieten.

Die führende Rolle spielt dabei die Hauptstadt Zagreb. Besuchen Sie dort die zahlreichen Sehenswürdigkeiten und erleben Sie die reiche kroatische Geschichte und Kultur. Prächtige Architektur und wunderschöne Gebäude kann man überall bestaunen.

Zagreb ist ebenfalls bekannt für den Weihnachtsmarkt, der seit mehreren Jahren den Titel des besten Weihnachtsmarkts europaweit trägt. Klicken Sie hier für das Angebot der Unterkunft in Zagreb und erleben Sie selbst diese Weihnachtsstimmung.

Slawonien und Baranja sind Regionen bekannt für den kontinentalen Tourismus. Falls Sie die grüne Natur, weite Weinberge und leckeres Essen genießen wollen, ist das das richtige Urlaubsziel für Sie.

Reiche Geschichte

Jeden Tag können Sie in Kroatien etwas Neues entdecken und Tagesausflüge machen, um die bekannten Sehenswürdigkeiten zu besuchen.

Fast auf jedem Schritt entdeckt man Denkmäler, die als Weltkulturerbe gelten. Auf Ihrer Reise nach Kroatien sollte der Ausflug zum Amphitheater in Pula oder zur dalmatinischen Stadt Split nicht fehlen.

Unser Tipp: Falls Sie ein Game of Thrones Fan sind, dann ist die Stadt Dubrovnik ein Muss für Sie! Denn dort wurde die bekannte Serie gedreht.

Mediterranes Klima

An der kroatischen Küste herrscht das mediterrane Klima. Genießen Sie die Sonne und wunderschönes Wetter am besten von Mai bis Oktober. Jeder Besucher findet sicher den richtigen Platz, um dieses angenehme Klima zu genießen.

Jetzt bleibt nur noch, die Unterkunft zu mieten, den Koffer zu packen und ab nach Kroatien!

