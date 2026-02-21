4:7! Eispiraten müssen sich Bietigheim beugen

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau mussten sich am Freitagabend bei den Bietigheim Steelers mit 4:7 geschlagen geben.

In einer offensiv geführten Partie nutzten die Gastgeber ihre sich bietenden Chancen konsequent, während die Westsachsen zwischenzeitlich mehrfach den Anschluss herstellen konnten, letztlich aber erneut ohne Ertrag blieben.

Früher Rückstand im ersten Drittel

Die Auswärtspartie in Bietigheim, in welchem Neuzugang Philipp Kuhnekath sein Debüt für die Eispiraten feierte, begann mit Tempo auf beiden Seiten. Nach vier Minuten gingen die Steelers in Führung. Reich ließ einen Puck prallen, Ole Olleff konnte nicht entscheidend klären – der ehemalige Crimmitschauer Tamás Kánya schob zum 0:1 ein. In der Folge erhöhte Bietigheim auf 0:2: Marek Racuk ließ Reich in Überzahl gekonnt aussteigen und erhöhte für die Ellentaler. Die Eispiraten kamen im weiteren Verlauf des ersten Abschnitts schließlich aber besser ins Spiel und erspielten sich erste Möglichkeiten, unter anderem durch Wruck und Streu, konnten diese jedoch zunächst nicht verwerten.

Powerplay bringt Crimmitschau zurück

Im zweiten Drittel bauten die Hausherren ihre Führung durch Marek Racuk zunächst auf 0:3 aus (22.). Die Antwort der Eispiraten folgte jedoch in Überzahl: McCormick traf in doppelter Überzahl zunächst mit einem Schuss von der blauen Linie (28.), wenig später verwandelte Streu in numerischer Überzahl einen Onetimer zum 2:3 (29.). Damit war Crimmitschau binnen zwei Minuten zurück im Spiel und hatte folglich auch das Momentum in diesem Gastspiel. Bietigheim stellte allerdings noch im Mittelabschnitt den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her und ging dank eines Treffers von Mike Fischer mit einer 2:4-Führung in die zweite Pause (31.).

Kuhnekath mit Debüttreffer – Steelers machen spät den Deckel drauf

Das letzte Drittel begann erneut mit einem schnellen Treffer der Steelers. Marek Racuk machte seinen Hattrick perfekt und erzielte das 2:5 – nach gerade einmal 32 gespielten Sekunden. Die Eispiraten blieben jedoch aktiv und konnten erneut verkürzen: Streu traf ein weiteres Mal aus der Distanz (45.), später traf Philipp Kuhnekath in seinem Debüt zum wichtigen 4:5-Anschluss (53.). In der Schlussphase drängte Crimmitschau auf den Ausgleich, Bietigheim, in Person von Brett Kemp, nutzte in Überzahl allerdings eine Gelegenheit zum 4:6 (56.) und entschied die Partie mit einem Treffer ins leere Tor durch Mike Fischer zum 4:7-Endstand (59.).

Torfolge (2:0, 2:2, 3:2):

1:0 Tamás Kánya (Benedikt Jiranek) 03:49

2:0 Marek Racuk (Cole Fonstand, Arne Uplegger) 09:33 – PP1

3:0 Marek Racuk (Brett Kemp, Pawel Dronia) 21:48

3:1 Adam McCormick (Corey Mackin, Tim McGauley) 27:31 – PP2

3:2 Sebastian Streu (Denis Shevrin) 28:09 – PP1

4:2 Mike Fischer (Brett Kemp, Marek Racuk) 30:41

5:2 Marek Racuk (Brett Kemp, Tim Schüle) 40:32 – SH1

5:3 Sebastian Streu (Corey Mackin, Adam McCormick) 44:35

5:4 Philipp Kuhnekath (Sebastian Streu, Ladislav Zikmund) 52:46 – PP1

6:4 Brett Kemp (Jack Dugan) 55:10 – PP1

7:4 Mike Fischer (Tim Schüle) 58:33 – PP1 – EN

Zuschauer: 3.809