4:6! Eispiraten unterliegen Bietigheim Steelers

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben am heutigen Family Day im Sahnpark keine Punkte eingefahren.

Gegen die Bietigheim Steelers unterlagen die Westsachsen mit 4:6. Dabei mussten die Eispiraten kurzfristig auf Stammgoalie Kevin Reich verzichten, der am heutigen Sonntagnachmittag erneut Vater eines Sohnes geworden ist. Durch die Verletzung von Christian Schneider rückte mit Louis Eisenhut ein Leih-Torhüter aus Memmingen zwischen die Pfosten.

Die Eispiraten wurden gleich zu Beginn eiskalt erwischt: Bereits nach 50 Sekunden traf Maximilian Söll mit dem ersten Abschluss der Steelers präzise in den Winkel – Torhüter Eisenhut war dabei chancenlos, zumal ihm die Sicht verdeckt war – 0:1 (1.). Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nach einem Foul an Zikmund nutzten die Eispiraten ihr erstes Powerplay effektiv: Corey Mackin legte auf, und Dylan Wruck traf mit einem Schuss ins kurze Eck zum schnellen 1:1-Ausgleich (3.).

In einer turbulenten Anfangsphase schlugen die Steelers jedoch erneut zurück. Einen Schuss von Alexander Preibisch fälschte Mario Scalzo unhaltbar ab – der Puck sprang vor Eisenhuts Schienen auf und landete zum 1:2 im Netz (5.). Im weiteren Verlauf übernahmen die Eispiraten klar die Kontrolle über das Spielgeschehen und setzten die Gäste aus Bietigheim unter Dauerdruck, erspielten sich zahlreiche Chancen und dominierten spielerisch deutlich. Trotz des klaren Chancenplus blieb ihnen der verdiente Ausgleich aber zunächst verwehrt.

Dieser fiel dann nach 25 Minuten. Corey Mackin legte für den mitgelaufenen Dominic Walsh auf, der sich aktuell in Topform präsentiert und sich frei vor Olafr Schmidt nicht zweimal bitten ließ. Der Kapitän schloss gekonnt unter die Querlatte ab und traf zum 2:2. In einer Unterzahlsituation kippte das Spiel aber schließlich zugunsten der Steelers. Cole Fonstad traf mit seinem trockenen Handgelenkschuss zum 2:3, Alexander Preibisch (31.) und Jake Dugan (34.) erhöhten kurz später auf 2:5.

Die Crimmitschauer zeigten sich zunächst etwas geschockt, berappelten sich aber wieder und sorgten kurz vor dem Drittelende für den nächsten Heimtreffer. Wieder war es eine Co-Produktion aus Corey Mackin, der kurz zuvor noch nach seinem Alleingang scheiterte, und Dominic Walsh – der Mann mit der Trikotnummer 8 hatte nach dem sehenswerten Zuspiel des Goldhelms keine Mühe mehr, zum 3:5 einzuschießen (40.). Die Gäste aus Baden-Württemberg hatten eine Sekunde vor dem Drittelende aber noch einen „Silencer“ für den Sahnpark bereitgehalten. Marek Racuk traf ins kurze Eck und stellte auf 3:6.

Die Westsachsen waren im Schlussdrittel bemüht, den Drei-Tore-Vorsprung der Steelers schnellstmöglich aufzuholen. Doch die Gäste um Chefcoach Alexander Dück wussten den Vorsprung geschickt zu verteidigen. Während sich auch Louis Eisenhut in seinem ersten DEL-Einsatz auch das ein oder andere Mal auszeichnen konnte, ließen die Crimmitschauer in der gegnerischen Zone oftmals die nötige Konsequenz vermissen.

Letztlich war es Corey Mackin, der nach 58 Minuten noch zum 4:6 einschießen konnte und somit den Endstand herstellte. Der US-Amerikaner belohnte sich dabei für seine zuletzt starken Leistungen und fügte seinen drei Vorlagen am heutigen Tag auch noch einen eigenen Treffer hinzu (58.).

Torfolge (1:2, 2:4, 1:0):

0:1 Maximilian Söll (Jake Dugan, Benjamin Zientek) 00:50 1:1 Dylan Wruck (Corey Mackin, Ladislav Zikmund) 02:22 – PP1 1:2 Alexander Preibisch (Tyler McNeely, Justin Scheck) 04:51 2:2 Dominic Walsh (Corey Mackin) 24:26 2:3 Cole Fonstad (Brett Kemp, Arne Uplegger) 29:40 – PP1 2:4 Alexander Preibisch (Tyler McNeely, Mick Hochreither) 30:19 2:5 Jake Dugan (Cole Fonstad, Brett Kemp) 33:59 3:5 Dominic Walsh (Corey Mackin) 39:46 3:6 Marek Racuk (Mick Hochreither, Sören Sturm) 39:59 4:6 Corey Mackin (Ladislav Zikmund, Adam McCormick) 57:56 – PP1 – EA

Zuschauer: 2.984

