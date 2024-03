4:5 Pleite nach einer 4:0 FÃ¼hrung! Dramatische WÃ¶lfe-Niederlage im ersten Halbfinalspiel

Schönheide. (PM Wölfe) Was für ein Drama aus Schönheider Sicht. Im letzten Drittel geben die Schönheider Wölfe völlig unnötig eine sichere 4:0-Führung noch aus...

Im letzten Drittel geben die Schönheider Wölfe völlig unnötig eine sichere 4:0-Führung noch aus der Hand und verlieren letztendlich Spiel 1 der Playoff-Halbfinal-Derbyserie gegen die Chemnitz Crashers vor 726 Zuschauern im heimischen Wolfsbau mit 4:5 (0:0, 2:0, 2:4, 0:0) nach Penaltyschießen. Damit stehen die Erzgebirger vor dem morgigen zweiten Spiel in Chemnitz mit dem Rücken zur Wand und müssen unbedingt gewinnen, um ein drittes Halbfinalspiel in Schönheide zu erzwingen und so die Sommerpause zu verhindern. Anspiel am morgigen Sonntag, 17.03.24 ist um 17:30 Uhr im Eissportzentrum Chemnitz.

Die Wölfe werden morgen in Chemnitz sicherlich alles versuchen, um den „Worst-Case“ zu verhindern und mit aller Entschlossenheit antreten. Die Fans können sicher sein, dass das Wölfe-Team alles geben wird, um den Sieg zu erringen und die Serie lebendig zu halten. Wölfefans, unterstützt Euer Team auch morgen in Chemnitz wieder zahlreich und lautstark. Gemeinsam können wir es schaffen und die Chance auf das Finale am Leben erhalten! Es ist noch nicht vorbei – die Wölfe werden kämpfen bis zum Schluss!